Holi 2026: क्या आपका IP रेटिंग वाला 'Waterproof' फोन वाकई सुरक्षित है? रंग खेलने से पहले यह चौंकाने वाला सच जान लें!

Holi 2026: देशभर में आज होली की धूम है. चारों तरफ गुलाल और पानी की बौछारें हैं! रंगों की बारिश, पानी की बौछार और मस्ती से भरे पलों के बीच एक सवाल जो हर किसी के मन में जरूर आता है क्या आपका स्मार्टफोन इस ‘रंगीन हमले’ को झेल पाएगा? मार्केट में आने वाले ज्यादातर स्मार्टफोन IP रेटिंग या वॉटर रेजिस्टेंट होने का दावा करते हैं, लेकिन क्या सच में इसका मतलब है कि आप बेफिक्र होकर होली खेल सकते हैं? आइए जानते हैं आज इसी सवाल का जवाब.

दरअसल, पानी, रंग और गुलाल सिर्फ बाहर से नहीं फोन के स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट और माइक्रोफोन को भी प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में IP रेटिंग और वॉटर रेजिस्टेंट जैसे शब्दों का सही मतलब समझना बहुत जरूरी हो जाता है. ज्यादातर कंपनियां लिक्विड डैमेज को वारंटी में कवर नहीं करती हैं, भले ही फोन IP68 हो.

क्या वाटरप्रूफ फोन सच में पानी से सेफ होता है?

मार्केट में आने वाली कई स्मार्टफोन कंपनियां अपने प्रीमियम डिवाइसेज को IP रेटिंग के मुताबिक वाटरप्रूफ या वाटर-रेसिस्टेंट होने का दावा करती हैं. लेकिन इसका मतलब यह बिलकुल नहीं होता है कि आपका फोन पानी या कलर से पूरी तरह सेफ है. IP रेटिंग होने के बाद भी फोन पर पानी या रंग का असर हो सकता है. अगर फोन को नुकसान होता है तो कंपनी कई बार इसे वारंटी के तहत कवर भी नहीं करती हैं.

अब जानिए IP रेटिंग का मतलब

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि IP रेटिंग का सही मतलब क्या होता है? तो हम आपको बता दें कि IP रेटिंग किसी भी स्मार्टफोन की पानी और धूल से बचाने वाली क्षमता को बताती है. तकनीकी रूप से कोई भी फोन पूरी तरह वाटरप्रूफ नहीं होता, वे सिर्फ वाटर रेसिस्टेंट होते हैं.

जैसे IP68 रेटिंग वाले फोन 1.5 मीटर गहरे और साफ पानी में 30 मिनट तक सुरक्षित रह सकते हैं. लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि यह सिर्फ साफ पानी के लिए होती है, न कि होली वाले पानी और गुलाल के लिए. इसके साथ ही समय के साथ फोन की IP रेटिंग भी कमजोर हो सकती है.

होली के रंग-गुलाल से फोन को क्या खतरा?

अगर आप होली खेलने जा रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि फोन की सुरक्षा पहले से ही कर लें. होली के रंगों में कई तरह के रसायन होते हैं, जो फोन के लिए खतरनाक हो सकते हैं. स्पीकर ग्रिल, रिसीवर और चार्जिंग पोर्ट में रंग या गुलाल जाने से फोन में केमिकल रिएक्शन हो सकते हैं. वाटर डैमेज की स्थिति में फोन की वारंटी मान्य नहीं होती.

