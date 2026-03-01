Holi 2026 में लगाएं टेक्नोलॉजी का तड़का! इलेक्ट्रिक पिचकारी से लेकर वाटरप्रूफ स्पीकर तक, ये गैजेट्स आपके त्योहार में भर देंगे जोश

Holi Gadgets 2026: रंगों का त्योहार होली बस अब कुछ ही दिन दूर है. ऐसे में अगर आपको इस बार की होली पुरानी और बोरियत वाली नहीं चाहिए, तो यह खबर आपके लिए खास होने वाली है. क्योंकि इस बार आप अपनी होली को नई-नई टेक्नोलॉजी की मदद से एकदम हाई-टेक बना सकते हैं. बाजारों में इस बार ऐसे-ऐसे गैजेट्स आ गए हैं जो आपकी होली को और मजेदार, आसान और सुरक्षित बना सकते हैं. इन्हें लेने के बाद आप वो पुरानी प्लास्टिक की पिचकारियां भूल जाएंगे, जिनमें आपको बार-बार पानी भरना पड़ता था. साल 2026 की होली गैजेट्स के नाम रहने वाली है. अगर आप भी इस बार अपनी होली पार्टी को यादगार बनाना चाहते हैं और दोस्तों के साथ खुलकर मस्ती करने की सोच रहे हैं, तो ये धांसू गैजेट्स आपके काम आ सकते हैं.

इलेक्ट्रिक पिचकारी का नया ट्रेंड

अब पुरानी पंप वाली पिचकारी की जगह नई बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक वॉटर गन ने ले ली है. इसमें आप बस बटन दबाइए और तेज धार सीधा सामने वाले पर जा लगेगी. बच्चों से लेकर बड़े तक इसे पसंद कर रहे हैं. इसके कुछ मॉडल में आपको USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है. जिससे आपके लिए बार-बार बैटरी बदलने की झंझट भी खत्म हो जाती है. इसके कुछ मॉडल ऐसे भी हैं जो 30 फीट की दूरी तक वार कर सकते हैं. इसका मतलब आप छत पर खड़े होकर भी नीचे गली में जा रहे अपने दोस्तों पर पानी डाल सकते हैं. इसमें पानी भरने के लिए बस इसे बाल्टी में डुबोना होता है और यह खुद-ब-खुद पानी सक (Suck) कर लेती है.

यह भी पढ़ें:- आधार सेंटर ढूंढने का झंझट खत्म! UIDAI और Google ने मिलाया हाथ, अब Maps से एक क्लिक..

Add Zee News as a Preferred Source

वाटरप्रूफ ब्लूटूथ स्पीकर्स

होली हो और नाच-गाना न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. लेकिन डर रहता है कि कहीं स्पीकर पर पानी न पड़ जाए. ऐसे में इस बार आप IPX7 रेटिंग वाले वाटरप्रूफ स्पीकर्स अपनी लिस्ट में शामिल कर लें. जेबीएल (JBL), बोट (boAt) और सोनी जैसे ब्रांड्स ने ऐसे स्पीकर्स लॉन्च किए हैं, जिन्हें आप पूल के किनारे या रंगों के बीच बेधड़क रख सकते हैं. अगर ये स्पीकर्स पानी की बाल्टी में गिर भी जाएं, तो भी इनका म्यूजिक बंद नहीं होगा.

वाटरप्रूफ मोबाइल पाउच और स्मार्टवॉच केस

होली के दौरान सबसे ज्यादा खतरा आपके महंगे स्मार्टफोन को होता है. इसके लिए बाजार में अब टच-सेंसिटिव वाटरप्रूफ पाउच मिल रहे हैं, जिनमें फोन रखकर आप पानी के अंदर भी फोटो और वीडियो खींच सकते हैं. इसके अलावा, अपनी स्मार्टवॉच के लिए सिलिकॉन केस लेना न भूलें, ताकि गुलाल और पानी उसकी स्क्रीन को खराब न करे.

गोप्रो और एक्शन कैमरा से हर मस्ती होगी रिकॉर्ड

अगर आप अपनी होली की मस्ती को व्लॉग करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक एक्शन कैमरा बेस्ट इन्वेस्टमेंट है. ये कैमरे न सिर्फ वाटरप्रूफ होते हैं, बल्कि काफी मजबूत भी होते हैं. इन्हें आप अपने सिर पर या पिचकारी पर माउंट करके कमाल के शॉट्स ले सकते हैं.

पोर्टेबल फोटो प्रिंटर से यादों को तुरंत रखें हाथ में

होली की मस्ती के तुरंत बाद अगर आप अपने दोस्तों को फोटो देना चाहते हैं, तो पोर्टेबल फोटो प्रिंटर आपके बड़े काम के हैं. ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं और बिना इंक के तुरंत फोटो प्रिंट कर देते हैं. ऐसे में आप थोड़ी सी तैयारी और सही गैजेट्स के साथ अपने त्योहार को और भी खास बना सकते हैं.

यह भी पढ़ें:- AI वर्ल्ड में 'Amazon' का बड़ा दांव! सैम ऑल्टमैन पर बरसाए 50 अरब डॉलर...