Advertisement
trendingNow13130325
Hindi NewsटेकPhone Water Damage: न मैकेनिक-न खर्चा! होली पर भीगे हुए फोन को सुखाने का जादुई तरीका, मिनटों में निकलेगा सारा पानी

Phone Water Damage: न मैकेनिक-न खर्चा! होली पर भीगे हुए फोन को सुखाने का 'जादुई' तरीका, मिनटों में निकलेगा सारा पानी

Phone Water Damage: होली की मस्ती में अक्सर स्मार्टफोन भी भीग जाता है. चाहे पानी की बाल्टी हो या गुलाल की बौछार फोन में जाते ही हम घबरा जाते हैं. ज्यादातर लोग तुरंत फोन को चावल के डिब्बे में डालने या हेयर ड्रायर से सुखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक 'जादुई' साउंड ट्रिक है, जो बिना फोन खोले अंदर फंसा पानी बाहर निकाल सकती है. आइए जानते हैं...

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 05, 2026, 09:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Phone Water Damage: न मैकेनिक-न खर्चा! होली पर भीगे हुए फोन को सुखाने का 'जादुई' तरीका, मिनटों में निकलेगा सारा पानी

How to Remove Water From Phone: होली के रंगों के बीच अगर आपका फोन भी पानी या गुलाल की भेंट चढ़ गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. होली के मौके पर फोन अक्सर हमारा सबसे प्यारा साथी स्मार्टफोन रंग या गुलाल की भेंट चढ़ जाता है. जेब में रखे फोन पर पानी की एक बाल्टी गिरते ही दिल की धड़कनें बढ़ना आम बात है. ऐसे में ज्यादातर लोग पुराने नुस्खे अपनाते हैं जैसे फोन को चावल के डिब्बे में डालना या हेयर ड्रायर से सुखाना. लेकिन ये तरीके अब पुराने हो गए हैं. टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंटरनेट पर कुछ ऐसे वीडियो मौजूद हैं जो आपकी इस मुसीबत को मिनटों में दूर कर सकते हैं. 

अगर आपके भी स्मार्टफोन में होली के मौके पर पानी या गुलाल चला गया होतो आप एक खास साउंड वीडियो की मदद से अपने फोन के स्पीकर और पोर्ट्स में घुसा पानी और गुलाल बाहर निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं यह जादुई तरीका क्या है और कैसे काम करता है.

इंटरनेट पर मौजूद है कई सारे वीडियो
इंटरनेट की दुनिया में Fix My Speakers और Water Eject जैसी कई वेबसाइट्स और यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जो एक खास लो-फ्रीक्वेंसी वाले साउंड निकालते हैं. जब आप इन वीडियो को फुल वॉल्यूम पर चलाते हैं तो आपके फोन के स्पीकर से तेज कंपन यानी Vibration होता है. यह वाइब्रेशन साउंड स्पीकर ग्रिल और चार्जिंग पोर्ट में फंसे पानी की बूंदों को झटके से बाहर निकाल देता है.
लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि यह केवल ऊपरी हिस्से के पानी जैसे स्पीकर और पोर्ट्स के लिए ही कारगर है. अगर पानी फोन की स्क्रीन के नीचे या मदरबोर्ड तक पहुंच गया है तो यह तरीका काम नहीं करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः अमेरिका और चीन देखते रह जाएंगे! भारत का 'अग्निकुल' अंतरिक्ष में गाड़ने जा रहा झंडा

इस बात का भी रखें ध्यान
होली खेलने में अगर आपका फोन पूरी तरह से पानी से डूब चुका है और ऑन नहीं हो रहा है तो उसे भूलकर भी चार्ज लगाने की बिलकुल भी गलती न करें. इससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है. ऐसे में सीधे सर्विस सेंटर भागना ही समझदारी है.
फोन में पानी जाने के बाद अगर फोन ऑन है तो उसे तुरंत बंद कर दें. पानी बिजली का कंडक्टर होता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होकर मदरबोर्ड जल सकता है.

फोन में पानी जाने के बाद एक्सेसरीज निकाल दें. सिम कार्ड ट्रे, मेमोरी कार्ड और अगर फोन पुराना है तो बैटरी को तुरंत बाहर निकाल दें. इससे हवा अंदर जाएगी और पानी जल्दी सूख जाएगा.

ये भी पढ़ेंः भूल जाइए छंटनी का डर! IT सेक्टर में लौटी बहार, भारतीय कंपनियों में हो रही बंपर भर्ती

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

TAGS

Phone Water DamageHow to remove water from phone

Trending news

राज्यसभा चुनाव में भी लोकसभा जैसी गहमागहमी, कहीं सीएम बदल रहे तो कहीं 'धर्म' याद आया
Rajya Sabha Chunav 2026
राज्यसभा चुनाव में भी लोकसभा जैसी गहमागहमी, कहीं सीएम बदल रहे तो कहीं 'धर्म' याद आया
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
Rajya Sabha elections
भाजपा ने राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए जारी की 9 उम्मीदवारों की लिस्ट
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
Raisina Dialogue 2026
मिडिल ईस्ट में 'तबाही' के बीच भारत फिर दिखाने जा रहा अपनी 'ग्लोबल' पावर! जानिए
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
Tamil Nadu
दक्षिण में बड़ी शुरुआत करेगी अरविंद केजरीवाल की पार्टी? यहां लड़ सकती है चुनाव
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
Tamil Nadu
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस-DMK के बीच सीट शेयरिंग पर लगी मुहर
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
Happy Holi 2026
लाल, हरा, पीला, गुलाबी... राहुल ने जमकर खेली होली, तिवारी ने गाने से समा बांधा
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
BJP
महाराष्ट्र का 'मिशन राज्यसभा'! तावड़े और अठावले समेत 4 उम्मीदवारों को मिला मौका
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
maharashtra rajya sabha
MVA में रस्साकशी खत्म? मातोश्री की बैठक के बाद शरद पवार के नाम पर बनती दिखी सहमति
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
iran america war
तेहरान में सेना उतारने की तैयारी में ट्रंप, ईरान ने कहा- हम जंग रोकने के लिए तैयार
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC
Kerala High Court
'मर्दों का भी आत्मसम्मान होता है', बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम बदलने को लेकर क्या बोला HC