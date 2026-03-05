Phone Water Damage: न मैकेनिक-न खर्चा! होली पर भीगे हुए फोन को सुखाने का 'जादुई' तरीका, मिनटों में निकलेगा सारा पानी

How to Remove Water From Phone: होली के रंगों के बीच अगर आपका फोन भी पानी या गुलाल की भेंट चढ़ गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. होली के मौके पर फोन अक्सर हमारा सबसे प्यारा साथी स्मार्टफोन रंग या गुलाल की भेंट चढ़ जाता है. जेब में रखे फोन पर पानी की एक बाल्टी गिरते ही दिल की धड़कनें बढ़ना आम बात है. ऐसे में ज्यादातर लोग पुराने नुस्खे अपनाते हैं जैसे फोन को चावल के डिब्बे में डालना या हेयर ड्रायर से सुखाना. लेकिन ये तरीके अब पुराने हो गए हैं. टेक्नोलॉजी के इस दौर में इंटरनेट पर कुछ ऐसे वीडियो मौजूद हैं जो आपकी इस मुसीबत को मिनटों में दूर कर सकते हैं.

अगर आपके भी स्मार्टफोन में होली के मौके पर पानी या गुलाल चला गया होतो आप एक खास साउंड वीडियो की मदद से अपने फोन के स्पीकर और पोर्ट्स में घुसा पानी और गुलाल बाहर निकाल सकते हैं. आइए जानते हैं यह जादुई तरीका क्या है और कैसे काम करता है.

इंटरनेट पर मौजूद है कई सारे वीडियो

इंटरनेट की दुनिया में Fix My Speakers और Water Eject जैसी कई वेबसाइट्स और यूट्यूब पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं जो एक खास लो-फ्रीक्वेंसी वाले साउंड निकालते हैं. जब आप इन वीडियो को फुल वॉल्यूम पर चलाते हैं तो आपके फोन के स्पीकर से तेज कंपन यानी Vibration होता है. यह वाइब्रेशन साउंड स्पीकर ग्रिल और चार्जिंग पोर्ट में फंसे पानी की बूंदों को झटके से बाहर निकाल देता है.

लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें कि यह केवल ऊपरी हिस्से के पानी जैसे स्पीकर और पोर्ट्स के लिए ही कारगर है. अगर पानी फोन की स्क्रीन के नीचे या मदरबोर्ड तक पहुंच गया है तो यह तरीका काम नहीं करेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः अमेरिका और चीन देखते रह जाएंगे! भारत का 'अग्निकुल' अंतरिक्ष में गाड़ने जा रहा झंडा

इस बात का भी रखें ध्यान

होली खेलने में अगर आपका फोन पूरी तरह से पानी से डूब चुका है और ऑन नहीं हो रहा है तो उसे भूलकर भी चार्ज लगाने की बिलकुल भी गलती न करें. इससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है. ऐसे में सीधे सर्विस सेंटर भागना ही समझदारी है.

फोन में पानी जाने के बाद अगर फोन ऑन है तो उसे तुरंत बंद कर दें. पानी बिजली का कंडक्टर होता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होकर मदरबोर्ड जल सकता है.

फोन में पानी जाने के बाद एक्सेसरीज निकाल दें. सिम कार्ड ट्रे, मेमोरी कार्ड और अगर फोन पुराना है तो बैटरी को तुरंत बाहर निकाल दें. इससे हवा अंदर जाएगी और पानी जल्दी सूख जाएगा.

ये भी पढ़ेंः भूल जाइए छंटनी का डर! IT सेक्टर में लौटी बहार, भारतीय कंपनियों में हो रही बंपर भर्ती