कूलर के हनीकॉम्ब पैड्स का ये गणित जान लिया, तो नहीं होगी गर्मी में कूलिंग की टेंशन! जानें कौन सा पैड्स लगाना होगा फायदेमंद

Best Honeycomb Pads For Cooler: जैसे-जैसे मार्च का महीना खत्म हो रहा है मौसम में धीरे-धीरे गर्मी बढ़ने लगी है. अप्रैल के महीने से ही गर्मी बढ़ जाती है और एयर कूलर हर घर की जरूरत बन जाता है, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके कूलर की ठंडक सिर्फ मोटर या पंखे पर ही नहीं, बल्कि उसके अंदर लगे हनीकॉम्ब पैड्स पर भी निर्भर करती है? ज्यादातर लोग कूलर खरीदते समय इस बात पर बिलकुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि कूलर में लगा हनीकॉम्ब कैसा है.

दरअसल सभी हनीकॉम्ब पैड्स एक जैसे नहीं होते. अलग-अलग क्वालिटी, मटेरियल और डिजाइन वाले पैड्स कूलर के कूलिंग पर सीधा असर डालते हैं. ऐसे में सही हनीकॉम्ब पैड का चुनाव न सिर्फ ज्यादा ठंडक देता है बल्कि बिजली की बचत और कूलर की उम्र बढ़ाने में भी मदद करता है. अगर आप भी अपने कूलर की परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हैं या नया कूलर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन सा हनीकॉम्ब पैड सबसे सही रहेगा. कूलर के हनीकॉम्ब पैड कई तरह के होते हैं. इनमें स्टैंडर्ड पैड, एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड, हाई-डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड और प्लास्टिक या सिंथेटिक हनीकॉम्ब का ज्यादा कूलर में इस्तेमाल होता है.

बीमारियों से बचाएगा ये हनीकॉम्ब पैड्स

प्रीमियम क्वालिटी के कूलर्स में ज्यादातर एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स लगे होते हैं. ये दिखने में होते तो बिलकुल नार्मल पैड्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इन पर खास तरह की एंटी-माइक्रोबियल कोटिंग हुई होती है. क्योंकि कूलर के पैड्स लगातार गीले रहते हैं, इसलिए उनमें फंगस और बैक्टीरिया पनपने का डर रहता है लेकिन इस खास परत के कारण से यह समस्या काफी हद तक कम हो जाती है. अगर घर में छोटे बच्चे, बुजुर्ग या सांस से जुड़ी समस्या है तो ऐसे पैड्स शानदार विकल्प साबित हो सकते हैं. ये न सिर्फ हवा को ठंडा करते हैं बल्कि उसे साफ और ज्यादा सुरक्षित भी बनाते हैं.



स्टैंडर्ड सेलुलोज हनीकॉम्ब पैड्स

साधारण हनीकॉम्ब पैड को स्टैंडर्ड सेलुलोज पैड कहा जाता है. इस पैड को सेलुलोज पैपर से तैयार किया जाता है. बात करें इन पैड्स की डिजाइन की तो यह मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है. जिसके कारण से इनमें से जब हवा गुजरती है, तो उसे ज्यादा सरफेस मिलता है और कूलर ज्यादा ठंडी हवा देता है. ये पैड्स घरों में इस्तेमाल होने वाले पर्सनल और डेजर्ट कूलर्स के लिए बेस्ट होते हैं. इन पैड की खास बात होती है कि ये पानी को बहुत अच्छे से सोखते हैं जिससे हवा जल्दी ठंडी हो जाती है.

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हाई-डेंसिटी हनीकॉम्ब पैड्स

हनीकॉम्ब पैड्स सिर्फ मटेरियल ही नहीं उनकी डेंसिटी के आधार पर भी कई तरह के होते हैं. मार्केट में ज्यादातर 5090 और 7090 जैसे ऑप्शन मौजूद होते हैं. 5090 डेंसिटी वाले पैड्स में फ्लूट्स यानी खांचे ज्यादा पास और घने होते हैं, जिससे पानी का संपर्क क्षेत्र बढ़ता है और कूलिंग ज्यादा होती है. यही कारण है कि इनका इस्तेमाल ज्यादातर बड़े या इंडस्ट्रियल कूलर्स में होता है. वहीं 7090 डेंसिटी वाले पैड्स में खांचे थोड़े ज्यादा चौड़े होते हैं जिससे एयरफ्लो अच्छा होता है और ये घरेलू कूलर्स के लिए परफेक्ट माना जाता है. सरल भाषा में कहें तो जितनी ज्यादा डेंसिटी, उतनी बेहतर कूलिंग.

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प्लास्टिक या सिंथेटिक हनीकॉम्ब पैड्स

प्लास्टिक या सिंथेटिक हनीकॉम्ब पैड्स ज्यादातर बजट और पोर्टेबल कूलर्स में देखने को मिलते हैं. ये सेलुलोज पैड्स की तुलना में ठंडक हल्का कम देते हैं, लेकिन टिकाऊपन के मामले में ज्यादा आगे रहते हैं. खासकर उन क्षेत्रों के लिए ये परफेक्ट होते हैं जहां पानी में खारापन ज्यादा होता है क्योंकि ऐसे पानी से भी ये जल्दी खराब या गलते नहीं हैं. इसके साथ ही इन पैड्स की सफाई करना भी काफी आसान होता है और इन्हें लंबे समय तक बिना ज्यादा रखरखाव के इस्तेमाल किया जा सकता है.

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