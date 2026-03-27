पुलिस मांगेगी आपके फोन का पासवर्ड, नहीं दिया तो सीधी जेल! इस देश में घूमने जा रहे हैं तो हो जाएं सावधान

हॉन्ग कॉन्ग में अब पुलिस बिना किसी कोर्ट ऑर्डर के संदिग्धों से उनके फोन, लैपटॉप या किसी भी डिजिटल डिवाइस का पासवर्ड मांग सकती है. मना करने पर एक साल तक की जेल और लगभग 1 लाख हांगकांग डॉलर (करीब 12,700 डॉलर) का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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Hong Kong में एक नया कानून लागू हुआ है, जिसने खासकर ट्रैवलर्स और आम लोगों की प्राइवेसी को लेकर चिंता बढ़ा दी है. इस कानून के तहत अगर पुलिस को शक होता है कि किसी व्यक्ति ने नेशनल सिक्योरिटी लॉ का उल्लंघन किया है, तो वह उससे उसका फोन या लैपटॉप का पासवर्ड मांग सकती है. अगर कोई व्यक्ति पासवर्ड देने से इनकार करता है, तो यह एक अपराध माना जाएगा. इसके लिए एक साल तक की जेल और लगभग 1 लाख हांगकांग डॉलर (करीब 12,700 डॉलर) का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं, अगर कोई गलत जानकारी देता है, तो सजा और सख्त हो जाती है- तीन साल तक की जेल और 5 लाख हांगकांग डॉलर तक का जुर्माना.
इस कानून की सबसे बड़ी खास बात यह है कि पुलिस को पासवर्ड मांगने के लिए किसी कोर्ट या जज की अनुमति की जरूरत नहीं है. यानी मौके पर ही पुलिस किसी से उसका डिवाइस अनलॉक करने को कह सकती है. सिर्फ पासवर्ड ही नहीं, पुलिस डिक्रिप्शन कीज और अन्य जरूरी जानकारी भी मांग सकती है. यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स और सिविल राइट्स एक्टिविस्ट्स इस कानून को लेकर चिंता जता रहे हैं.
नए नियमों के तहत कस्टम अधिकारियों की ताकत भी बढ़ा दी गई है. अब वे ऐसे किसी भी सामान को जब्त कर सकते हैं, जिसे “देश विरोधी इरादे” वाला माना जाए, भले ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार न किया गया हो. यूके की लॉ एक्सपर्ट Urania Chiu ने इन शक्तियों को “जरूरत से ज्यादा और असंतुलित” बताया है. उनका कहना है कि यह कानून लोगों की प्राइवेसी और निष्पक्ष ट्रायल के अधिकार को प्रभावित करता है.
हालांकि, हांगकांग सरकार का कहना है कि इस कानून का असर आम लोगों और बिजनेस पर नहीं पड़ेगा. सरकार के मुताबिक, यह कदम केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है. लेकिन आलोचकों का मानना है कि इस तरह के कानून धीरे-धीरे लोगों की स्वतंत्रता को सीमित कर सकते हैं.
हांगकांग में National Security Law साल 2020 में लागू किया गया था. इसे बीजिंग ने बड़े स्तर पर हुए लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के बाद लागू किया था. इस कानून के तहत देश विरोधी गतिविधियों, विदेशी ताकतों से मिलीभगत और सरकार को कमजोर करने जैसी गतिविधियों पर सख्त सजा दी जाती है, जिसमें आजीवन कारावास भी शामिल है. अब तक इस कानून के तहत 386 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 176 लोगों को सजा मिल चुकी है. हाल ही में मीडिया कारोबारी Jimmy Lai को 20 साल की सजा सुनाई गई थी.
अगर आप हांगकांग की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो यह कानून आपके लिए बेहद अहम है. अब आपको अपने डिजिटल डिवाइस और उसमें मौजूद डेटा को लेकर ज्यादा सतर्क रहना होगा. यह मामला सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि डिजिटल प्राइवेसी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी है. इसलिए ट्रैवल से पहले इन नियमों को समझना और सावधानी बरतना जरूरी हो गया है.