8000mAh बैटरी और ₹200MP कैमरा! जल्द मार्केट में तहलका मचाने को तैयार Honor का गदर फोन

Honor 500 Pro Smartphone: चाइनीज स्मार्टफोन मेकर Honor जल्द ही अपनी नई फ्लैगशिप स्मार्टफोन सीरीज Honor 500 को लॉन्च करने की तैयारी में है जिसमें Honor 500 और Honor 500 Pro शामिल होंगे. कंपनी ने इन फोन्स के डिजाइन, कलर्स और स्टोरेज वेरिएंट्स का टीजर जारी कर दिया है, जिससे ग्राहकों में एक्साइटमेंट बढ़ गई है. हालांकि लॉन्च से पहले ही टिप्सटर डिजिटल चैट स्टेशन ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Weibo पर एक पोस्ट में Honor 500 Pro के कुछ बेहद दमदार स्पेसिफिकेशंस लीक किए हैं, जो इसे इस साल के सबसे पावरफुल स्मार्टफोन्स में से एक बना सकते हैं.

Honor 500 Pro के संभावित फीचर्स

HoMPnor 500 Pro के फीचर्स मार्केट में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं. खासकर इसकी बैटरी और परफॉर्मेंस के मामले में. ऑनर 500 Pro में प्रोसेसर के तौर पर लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite चिपसेट दिया जा सकता है. यह फोन 16 GB RAM और 1 TB तक की बड़ी स्टोरेज के साथ आ सकता है, जो मल्टीटास्किंग और डेटा स्टोरेज के लिए जबरदस्त है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 8,000 mAh की सिलिकॉन बैटरी हो सकती है. यह फोन Android 16 पर आधारित MagicOS 10 पर चलेगा.

डिस्प्ले और कैमरा सेटअप

इसमें 6.55 इंच का बड़ा डिस्प्ले दिया जा सकता है, जिसका रिजॉल्यूशन 2,736× 1,264 पिक्सल्स और रिफ्रेश रेट 120Hz होगा. इसमें सिक्योरिटी के लिए 3D अल्ट्रासॉनिक फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है. Honor 500 Pro में दमदार कैमरा सेटअप मिलने की उम्मीद है. जिसमें तीन रियर कैमरे शामिल हो सकते हैं. 200MP का मेन सेंसर दिया जा सकता है. हालांकि टिप्सटर ने पिछली प्रोटोटाइप की तुलना में इसकी इमेज क्वालिटी थोड़ी कम होने की उम्मीद जताई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इसमें 50MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 64MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा मिल सकता है. फ्रंट में सेल्फी और वीडियो कॉल्स के लिए भी 50MP का कैमरा हो सकता है. कंपनी का कहना है कि इस फोन सीरीज में बेहतर गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए उनकी खास Phantom Engine 3.0 टेक्नोलॉजी मिलेगी. Honor 400 सीरीज को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, जिसकी शिपमेंट्स 60 लाख यूनिट्स से ज्यादा हो गई थीं. इसलिए नई सीरीज से भी बड़ी उम्मीदें हैं.