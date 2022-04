तहलका मचाने आया 16 हजार रुपये वाला लल्लनटॉप Smartphone, डिजाइन देख लोग बोले- दीवाना बना डाला

Honor Play 6T Pro Available For Pre-Order In China: Honor ने इस महीने की शुरुआत में अपने नए Play-सीरीज स्मार्टफोन- Honor Play 6T और Honor Play 6T Pro का अनावरण किया था. प्रो मॉडल कुछ हफ्ते पहले कंपनी के घरेलू बाजार चीन में बिक्री के लिए गया था. अब Honor Play 6T Pro स्मार्टफोन का 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज मॉडल चीनी बाजार में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है. फोन की कीमत 1,399 युआन (करीब 16 हजार रुपये) है. 28 अप्रैल से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. आइए जानते हैं Honor Play 6T Pro के धमाकेदार फीचर्स...

Honor Play 6T Pro Specifications

Honor Play 6T Pro में 6.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है जो 1080 x 2388 पिक्सल स्क्रीन रिजॉल्यूशन, 90Hz रिफ्रेश रेट और 93.6 प्रतिशत स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो प्रदान करता है. हुड के तहत, डिवाइस मीडियाटेक डाइमेंशन 810 प्रोसेसर द्वारा संचालित है और 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज तक पैक करता है.

Honor Play 6T Pro Camera

कैमरा डिपार्टमेंट में, फोन में पीछे की तरफ एक डुअल-कैमरा सेटअप है जिसमें 48-मेगापिक्सल का AI प्राइमरी सेंसर शामिल है जो 1/2-इंच के आउटसोल का उपयोग करता है और इसमें सिंगल पिक्सेल साइज 0.8um और 2-मेगापिक्सल सेकेंडरी सेंसर है. आगे की तरफ, डिवाइस में सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8-मेगापिक्सल का स्नैपर है.

Honor Play 6T Pro Battery

यह कंपनी के अपने मैजिक यूआई 5.0 कस्टम यूजर इंटरफेस के साथ एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को बॉक्स से बाहर चलाता है. डिवाइस में 4,000mAh की बैटरी है जो 40W सुपर-फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.