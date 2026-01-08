आ गया 4 दिन तक चलने वाला सबसे तगड़ा Smartphone! डिजाइन दिखेगा बिल्कुल iPhone 17 Pro Max जैसा

Advertisement
Honor Power 2 लॉन्च कर दिया है. यह फोन खास तौर पर अपनी बहुत बड़ी 10,080mAh बैटरी की वजह से चर्चा में है. इतनी बड़ी बैटरी वाले फोन अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं. Honor Power 2 कंपनी का दूसरा ऐसा फोन बन गया है.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 08, 2026, 10:25 AM IST
Honor ने इस हफ्ते चीन में अपना नया फोन Honor Power 2 लॉन्च कर दिया है. यह फोन खास तौर पर अपनी बहुत बड़ी 10,080mAh बैटरी की वजह से चर्चा में है. इतनी बड़ी बैटरी वाले फोन अभी बहुत कम देखने को मिलते हैं. Honor Power 2 कंपनी का दूसरा ऐसा फोन बन गया है, जिसमें 10,000mAh से ज्यादा बैटरी दी गई है. इससे पहले Honor की ही WIN सीरीज में ऐसा देखा गया था.

MediaTek Dimensity 8500 वाला पहला फोन
Honor Power 2 एक और वजह से खास है. यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन है, जिसमें MediaTek Dimensity 8500 Elite प्रोसेसर दिया गया है. यह नया और पावरफुल चिपसेट फोन को तेज परफॉर्मेंस देने का दावा करता है. फोन में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप भी मिलता है, जिसमें 50MP का मेन कैमरा शामिल है.

Honor Power 2 की कीमत और बिक्री की जानकारी
Honor Power 2 को चीन में दो वेरिएंट में लॉन्च किया गया है. इसका बेस मॉडल 12GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत CNY 2,699 रखी गई है, यानी भारतीय रुपये में करीब 35,000 रुपये. वहीं दूसरा वेरिएंट 12GB RAM और 512GB स्टोरेज के साथ आता है, जिसकी कीमत CNY 2,999, यानी लगभग 39,000 रुपये है. यह स्मार्टफोन चीन में 9 जनवरी से Honor के ऑनलाइन स्टोर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा. रंगों की बात करें तो यह फोन Phantom Black, Snowfield White और Rising Sun Orange कलर ऑप्शन में आएगा.

बड़ा AMOLED डिस्प्ले और स्मूद एक्सपीरियंस
Honor Power 2 में 6.79 इंच का Full HD+ AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. यह स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जिससे स्क्रॉलिंग और गेमिंग काफी स्मूद हो जाती है. फोन में 1.07 बिलियन कलर्स और HDR कंटेंट का सपोर्ट भी मिलता है, यानी वीडियो देखने और गेम खेलने में कलर्स काफी शानदार नजर आते हैं.

दमदार प्रोसेसर और नया नेटवर्क चिप
इस फोन में MediaTek Dimensity 8500 Elite ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, जिसकी अधिकतम स्पीड 3.4GHz बताई जा रही है. इसके साथ Mali-G720 MC8 GPU मिलता है, जो गेमिंग और ग्राफिक्स के लिए अच्छा माना जाता है. खास बात यह है कि Honor Power 2 कंपनी का पहला फोन है, जिसमें उसका खुद का C1+ नेटवर्क चिप दिया गया है, जिससे नेटवर्क और कॉलिंग एक्सपीरियंस बेहतर होने की उम्मीद है.

कैमरा कैसा है Honor Power 2 का?
फोटोग्राफी के लिए Honor Power 2 में पीछे की तरफ डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है. इसमें 50MP का मेन कैमरा और 5MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा शामिल है. रोजमर्रा की फोटोग्राफी और सोशल मीडिया के लिए यह कैमरा सेटअप काफी ठीक माना जा सकता है.

10,080mAh बैटरी, फिर भी पतला फोन
इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 10,080mAh की बैटरी है. यह चौथी पीढ़ी की silicon-carbon बैटरी है, जिसकी उम्र करीब 6 साल बताई जा रही है. इतनी बड़ी बैटरी होने के बावजूद फोन का वजन सिर्फ 216 ग्राम है और इसकी मोटाई 7.98mm है, जो इसे काफी स्लिम बनाती है. फोन में 80W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जिससे बड़ी बैटरी भी जल्दी चार्ज हो सके. इसके अलावा यह 27W रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, यानी आप इससे दूसरे फोन या डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं.

मजबूत बॉडी और पानी से सुरक्षा
Honor Power 2 को मजबूत बनाने पर भी खास ध्यान दिया गया है. कंपनी का दावा है कि यह फोन गिरने, झटकों और दबाव से सुरक्षित है. इसके साथ ही इसमें IP69K रेटिंग दी गई है, जो इसे धूल और पानी से अच्छी सुरक्षा देती है.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

