Honor Power 2 जल्द होगा लॉन्च! लीक में सामने आए फुल फीचर्स, फोन दमदार बैटरी से होगा लैस

Honor Power 2 Specifications: Honor Power 2 स्मार्टफोन जल्द मार्केट में लॉन्च होने वाला है. अब लॉन्च से पहले इसके सभी स्पेसिफिकेशंस मीडिया में लीक हो गए हैं. 10,080mAh की बड़ी बैटरी वाला यह फोन पिछले काफी समय से चर्चा में बना हुआ है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 02, 2026, 08:06 AM IST
Honor Power 2 Specifications: Honor कंपनी जल्द मार्केट में अपना नया पावरफुल स्मार्टफोन Honor Power 2 लॉन्च करने जा रही है. कंपनी का यह स्मार्टफोन 5 जनवरी को मार्केट में पेश होने वाला है. इस फोन में कंपनी 10,080mAh की बड़ी बैटरी ऑफर करने वाली है. यह स्मार्टफोन पिछले काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है. अब मीडिया रिपोर्ट में फोन लॉन्च होने से पहले इसके सभी स्पेसिफिकेशंस लीक हो गए हैं. हम यहां आपको इस फोन के लीक हुए फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं. 

Honor Power 2 की लॉन्च डेट
फोन को कंपनी 5 जनवरी 2026 को सबसे पहले चीनी मार्केट में पेश करने वाली है. लॉन्च से पहले फोन को मिला सर्टिफिकेशन इसके सभी मेन फीचर्स का खुलासा करता है. मीडिया रिपोर्ट की माने तो कंपनी इस इस फोन में 6.79 इंच का पंचहोल कटआउट डिजाइन वाला डिस्प्ले ऑफर करने वाली है. फोन में आपको 12GB तक रैम और 512GB तक का स्टोरेज ऑप्शन मिलने वाला है. 

Honor Power 2 के लीक फीचर्स 
Honor Power 2 स्मार्टफोन में आपको 6.79 इंच का पंचहोल कटआउट डिजाइन वाला डिस्प्ले मिल सकता है. यह डिस्प्ले 2640×1200 पिक्सल रिजॉल्यूशन के साथ आने वाला है. कंपनी इस फोन को MediaTek Dimensity 8500 Elite पसेट प्रोसेसर से लैस कर सकती है. फोन में आपको Android 16 पर आधारित MagicOS 10 देखने को मिल सकता है. यह फोन 216 ग्राम वजन का हो सकता है. इसमें आपको तीन कलर अप्शन Phantom Black, Sunrise Orange और Snow White देखने को मिल सकता है. 

Honor Power 2 का कैमरा
फोटोग्राफी की बात करें तो इस फोन के रियर पैनल में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है. जिसमें 50MP का मेन कैमरा लेंस और 5MP का डेप्थ सेंसर लेंस मिल सकता है. वहीं, फोन में सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिल सकता है. पावर के लिए कंपनी इस फोन में आपको 10,080mAh की बड़ी बैटरी ऑफर करने वाली है.

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

