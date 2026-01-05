CES 2026: Honor के रोबोट फोन ने मचाया तहलका! खुद घूमेंगा कैमरा, सब्जेक्ट को खुद करेगा ट्रैक

Advertisement
CES 2026 में Honor ने ऐसा प्रोडक्ट पेश किया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. कंपनी ने यहां अपना Honor Robot Phone दिखाया, जो एक रोबोटिक आर्म और गिम्बल कैमरा के साथ आता है. यह फोन न सिर्फ घूम सकता है, बल्कि AI की मदद से मूव करते सब्जेक्ट को खुद ट्रैक भी करता है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 05, 2026, 02:46 PM IST
स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इनोवेशन की रफ्तार पिछले कुछ समय से धीमी पड़ती दिख रही है. फोल्डिंग स्क्रीन, सैटेलाइट कनेक्टिविटी और नए डिजाइन देखने के बाद ऐसा लगने लगा था कि अब कुछ अलग देखना मुश्किल होगा. लेकिन CES 2026 में Honor ने ऐसा प्रोडक्ट पेश किया, जिसने सबका ध्यान खींच लिया. कंपनी ने यहां अपना Honor Robot Phone दिखाया, जो एक रोबोटिक आर्म और गिम्बल कैमरा के साथ आता है. यह फोन न सिर्फ घूम सकता है, बल्कि AI की मदद से मूव करते सब्जेक्ट को खुद ट्रैक भी करता है.

रोबोटिक आर्म और गिम्बल कैमरा की खासियत
Honor Robot Phone की सबसे बड़ी खासियत इसका रोबोटिक आर्म वाला रियर कैमरा है. यह कैमरा गिम्बल पर लगा हुआ है और किसी भी दिशा में घूम सकता है. इसका मतलब है कि फोन अपने आप सब्जेक्ट को फॉलो कर सकता है, चाहे वह चल रहा हो या दौड़ रहा हो. इस टेक्नोलॉजी की मदद से बिना किसी एक्सटर्नल गिम्बल के भी स्मूद और स्टेबल वीडियो रिकॉर्ड की जा सकती है. Honor का मकसद प्रोफेशनल लेवल की वीडियो और फोटोग्राफी को एक आम स्मार्टफोन में लाना है.

इस्तेमाल न होने पर फोल्ड हो जाता है कैमरा
इस फोन की एक और दिलचस्प बात यह है कि जब गिम्बल आर्म का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा होता, तब यह अपने आप रियर कैमरा मॉड्यूल के अंदर फोल्ड हो जाता है. इससे फोन का डिजाइन स्लिम बना रहता है और यह कैजुअल यूजर्स के लिए भी बिल्कुल नॉर्मल स्मार्टफोन जैसा लगता है. Honor ने इसमें एडवांस रोबोटिक्स और AI मोशन ट्रैकिंग का इस्तेमाल किया है, जिससे टेक्नोलॉजी होने के बावजूद फोन का लुक भारी या अजीब नहीं लगता.

Honor Robot Phone का डिजाइन और बिल्ड
डिजाइन की बात करें तो Honor Robot Phone में फ्लैट फ्रेम दिया गया है, जिसके किनारे हल्के गोल हैं. सामने की तरफ होल-पंच सेल्फी कैमरा मिलता है. पीछे की तरफ कैमरा आइलैंड के नीचे एक ग्लास सेक्शन दिया गया है, जिसके अंदर रोबोटिक आर्म छिपा हुआ है. CES 2026 में कंपनी ने किसी को भी इस फोन को छूने नहीं दिया, लेकिन माना जा रहा है कि यह Black, White और Gold कलर ऑप्शन में आ सकता है. इसके बैक पैनल में भी ग्लास फिनिश देखने को मिल सकती है.

फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग का नया अनुभव
Honor का दावा है कि इस फोन का गिम्बल कैमरा मल्टी-मॉडल AI इंटेलिजेंस पर काम करता है. यह खुद ही मूवमेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है और सब्जेक्ट को फ्रेम के बीच में बनाए रखता है. वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान यह Steadicam जैसे स्टेबल रिजल्ट देता है. इससे आम यूजर्स के लिए भी सिनेमैटिक क्वालिटी की वीडियो बनाना आसान हो जाता है और अलग से गिम्बल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती.

लॉन्च और उपलब्धता से जुड़ी जानकारी
Honor ने ऑफिशियल तौर पर कंफर्म कर दिया है कि उसका Robot Phone MWC 2026 में मार्च की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा. फिलहाल इसके पूरे स्पेसिफिकेशंस सामने नहीं आए हैं, लेकिन प्रोटोटाइप ने ही काफी एक्साइटमेंट पैदा कर दी है. शुरुआती तौर पर यह फोन चीन में लॉन्च किया जाएगा. इससे पहले इसे Honor Magic 8 सीरीज के साथ टीज किया गया था और हाल ही में Honor User Carnival में भी दिखाया गया था.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

honor CES 2026 Honor Robot Phone

