चोरी-छिपे लॉन्च हुआ कम कीमत वाला जबरदस्त 5G Smartphone, तगड़ी बैटरी और धांसू कैमरा; जानिए पूरे फीचर्स

नई दिल्ली. HONOR ने चोरी-छिपे HONOR Play 30 Plus 5G स्मार्टफोन चीन में लॉन्च कर दिया है. फोन के डिजाइन की खूब चर्चा हो रही है. इस फोन का डिजाइन बाकियों से काफी अलग और शानदार है. फोन की कीमत काफी कम है, लेकिन फीचर्स जबरदस्त हैं. HONOR Play 30 Plus 5G में 6.74 इंच का डिस्प्ले, 5,000mAh की बड़ी बैटरी और 13MP का शानदार कैमरा है. आइए जानत हैं HONOR Play 30 Plus 5G की कीमत और फीचर्स...

HONOR Play 30 Plus 5G Price

HONOR Play 30 Plus 5G 4GB +128GB – 173 डॉलर (13,166 रुपये)

HONOR Play 30 Plus 5G 6GB +128GB – 204 डॉलर (15,526 रुपये)

HONOR Play 30 Plus 5G 8GB +128GB – 235 डॉलर (17,885 रुपये)

स्मार्टफोन 16 दिसंबर से प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है, इसके बाद 31 दिसंबर से बिक्री होगी.

HONOR Play 30 Plus 5G Specifications

HONOR Play 30 Plus 5G (CMA-AN00) आम लोगों के लिए एक एंट्री-लेवल 5G स्मार्टफोन है. लेकिन कैमरों के लिए दो बड़े सर्कुलर मॉड्यूल की उपस्थिति के कारण यह महंगे HONOR और HUAWEI- ब्रांडेड हैंडसेट जैसा दिखता है. डिवाइस में 6.74-इंच का TFT LCD पैनल है, जिसका रिजॉल्यूशन 1600 x 720 पिक्सल (HD+), 16.7 मिलियन रंग और 90Hz रिफ्रेश रेट है.

HONOR Play 30 Plus 5G Camera

यह मीडियाटेक डाइमेंशन 700 SoC द्वारा संचालित है जो 4GB/6GB/8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ है. सॉफ्टवेयर के लिए, यह एंड्रॉइड 11 पर आधारित मैजिक यूआई 5.0 को बूट करता है. इसके अलावा, फोन में पीछे की तरफ एक डुअल-कैमरा सेटअप है जिसमें 13MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP का डेप्थ सेंसर है. यह सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 5MP शूटर का उपयोग करता है.

HONOR Play 30 Plus 5G Other Features

स्मार्टफोन डुअल सिम, 5G, डुअल-बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.1 और GNSS (GPS, A-GPS, BeiDou) को सपोर्ट करता है. इसमें 3.5 मिमी हेडफोन जैक, एक यूएसबी टाइप-सी पोर्ट और एक माइक्रोएसडी कार्ड स्लॉट भी है.