Honor का ये 'रोबोट फोन' है या जादू? कैमरा खुद ही बाहर निकलकर नाचता है! वीडियो देखकर आप भी कहेंगे, इसका जवाब नहीं...

Honor Robot Phone: स्मार्टफोन की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आने वाला है! Honor ने अपने एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट डिवाइस का ऐलान किया है, जिसे कंपनी रोबोट फोन कह रही है. Honor का यह फोन स्मार्टफोन लवर्स को बहुत पसंद आने वाला है. इस फोन की सबसे खास बात है गिम्बल-माउंटेड कैमरा. जो इसे अब तक के सभी स्मार्टफोन से अलग लेकर जाके खड़ा करता है. इस फोन का गिम्बल-माउंटेड कैमरा खुद से ही बाहर निकलकर किसी भी दिशा में घूम सकता है और वीडियो या फोटो ले सकता है.

हालांकि अभी तक इस फोन का असल मॉडल नहीं दिखाया गया है. कंपनी ने सिर्फ CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड वीडियो के माध्यम से इसका टीजर जारी किया है. वीडियो में यह फोन थोड़ा मोटा जरूर दिखता है लेकिन सबसे खास बात है इसका कैमरा मॉड्यूल, जो दो हिस्सों में बंटा हुआ है. इसी मॉड्यूल से कैमरा आर्म बाहर निकलता है और अलग-अलग एंगल से फोटो-वीडियो शूट करता है.

Introducing the HONOR ROBOT PHONE — a revolutionary AI device that fuses multi-modal… pic.twitter.com/NdhudoBpW0 — HONOR (@Honorglobal) October 15, 2025

कैमरा खुद करेगा मूव

वीडियो में कैमरा खुद मूव करता दिखाई देता है जैसे किसी गिम्बल पर कैमरा सेट किया गया हो. यह अपने आप फोटो फ्रेम सेट करता है, वीडियो शूट करता है यहां तक कि कुछ सीन में कैमरा को फीलिंग्स भी दिखाते हुए दिखाया गया है जैसे बच्चे को शांत करना या आसमान की ओर देखकर हैरान होना.

Honor का कहना है कि Robot Phone सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक इमोशनल कंपैनियन होगा. जो यूजर की आवश्यकता के मुताबिक खुद से ही खुद को एडजस्ट करेगा सीखेगा और चीजों को करेगा. हालांकि, यह फिलहाल एक कॉन्सेप्ट है और कंपनी इसे अगले साल होने वाले Mobile World Congress में दिखा सकती है. तब तक यह देखना दिलचस्प रहेगा कि यह Robot Phone हकीकत में कैसा दिखता है और क्या वाकई कैमरा खुद से मूव करेगा या नहीं.

खासियत जान लीजिए

इस फोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह फोन फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का पूरा गेम बदल सकता है. इसमें लगा गिम्बल कैमरा न सिर्फ हर शॉट को पूरी तरह स्टेबल बनाएगा बल्कि अपने सामने वाले सब्जेक्ट को खुद-ब-खुद फॉलो भी करेगा वो भी बिना किसी मैनुअल कंट्रोल के. यही कारण है कि यह फोन कंटेंट क्रिएटर्स, व्लॉगर्स और सेल्फी पसंद करने वालों के लिए एक बड़ा वरदान साबित हो सकता है. अगर Honor इस कॉन्सेप्ट को हकीकत में बदलने में कामयाब हो गया, तो फिर फोटो या वीडियो शूट करने के लिए लोगों को ट्राइपॉड या कैमरा स्टैंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.

आपको बता दें कि यह फोन Honor के Alpha Plan का ही हिस्सा है और कंपनी ने इसे अपने Magic 8 सीरीज लॉन्च इवेंट के आखिर में One more thing… के रूप में पेश किया है. Magic 8 सीरीज इस महीने चीन में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी और साल के अंत तक ग्लोबल मार्केट में भी लॉन्च की जाएगी.

