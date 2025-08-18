Smartphone Under ₹15K: HONOR ने लॉन्च किया धांसू डिजाइन वाला Smartphone, पानी में भी नहीं होगा खराब
Advertisement
trendingNow12886187
Hindi Newsटेक

Smartphone Under ₹15K: HONOR ने लॉन्च किया धांसू डिजाइन वाला Smartphone, पानी में भी नहीं होगा खराब

HONOR X7c 5G भारत में लॉन्च हो चुका है. कंपनी ने इस फोन को Amazon.in पर एक्सक्लूसिवली उपलब्ध कराया है. लॉन्च ऑफर के तहत इसकी कीमत ₹14,999 रखी गई है और यह 20 से 22 अगस्त 2025 के बीच खरीदा जा सकेगा.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 18, 2025, 01:45 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Smartphone Under ₹15K: HONOR ने लॉन्च किया धांसू डिजाइन वाला Smartphone, पानी में भी नहीं होगा खराब

HONOR ने भारत में अपने नए और बेस्टसेलर स्मार्टफोन HONOR X7c 5G को लॉन्च करने का ऐलान किया है. यह फोन खासतौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो स्टाइल, परफॉर्मेंस और बजट-फ्रेंडली स्मार्टफोन की तलाश में हैं. कंपनी ने इस फोन को Amazon.in पर एक्सक्लूसिवली उपलब्ध कराया है. लॉन्च ऑफर के तहत इसकी कीमत ₹14,999 रखी गई है और यह 20 से 22 अगस्त 2025 के बीच खरीदा जा सकेगा.

HONOR X7c 5G: डिजाइन और डिस्प्ले
इस फोन में 6.8-इंच का TFT LCD डिस्प्ले दिया गया है, जिसका फुल HD+ रिजॉल्यूशन (2412×1080 पिक्सल) है. इसमें 20.1:9 का आस्पेक्ट रेशियो मिलता है, जिससे फिल्में देखने और गेम खेलने का अनुभव शानदार हो जाता है. यह डिस्प्ले 16.7 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है, जो हर विजुअल को जीवंत बना देता है.

फोन का डिजाइन भी काफी आकर्षक है. यह सिर्फ 8.24mm पतला और 193 ग्राम हल्का है, जिससे इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना आसान हो जाता है. कंपनी ने इसे दो रंगों में पेश किया है- Forest Green और Moonlight White. डिस्प्ले पर Aluminosilicate Glass का इस्तेमाल किया गया है जो इसे मजबूत और टिकाऊ बनाता है.

HONOR X7c 5G: परफॉर्मेंस और AI फीचर्स
यह स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर पर चलता है. इसमें Octa-core CPU और Adreno 613 GPU दिया गया है, जो मल्टीटास्किंग और गेमिंग को स्मूद बनाता है. फोन MagicOS 8.0 (Android 14 पर आधारित) के साथ आता है. इसमें AI पावर्ड परफॉर्मेंस ट्यूनिंग और पावर मैनेजमेंट दिया गया है, जिससे फोन की स्पीड लंबे समय तक बनी रहती है. CPU में 2 Cortex-A78 (2.2 GHz) और 6 Cortex-A55 (1.95 GHz) क्लस्टर्स हैं, जो पावर और एफिशिएंसी का बैलेंस बनाते हैं.

HONOR X7c 5G: कैमरा क्वालिटी
कैमरे के मामले में यह फोन काफी दमदार है. इसमें 50MP प्राइमरी कैमरा और 2MP डेप्थ सेंसर दिया गया है. कैमरा AI प्रोसेसिंग के साथ आता है, जो फोटो को शार्प और कलर-रिच बनाता है. कैमरे में नाइट मोड, पोर्ट्रेट मोड और PRO मोड जैसे फीचर्स मिलते हैं. सेल्फी और फेस अनलॉक के लिए इसमें 5MP फ्रंट कैमरा है. वीडियो रिकॉर्डिंग फुल HD (1080p) क्वालिटी में की जा सकती है.

HONOR X7c 5G: बैटरी और चार्जिंग
फोन में 5200mAh की बैटरी दी गई है, जो एक बार चार्ज करने पर पूरे दिन आसानी से चलती है. इसमें 35W HONOR SuperCharge टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे बैटरी जल्दी चार्ज हो जाती है.

HONOR X7c 5G: ड्यूरेबिलिटी और कनेक्टिविटी
यह फोन IP64 रेटिंग के साथ आता है यानी यह धूल और पानी के छींटों से सुरक्षित है. कनेक्टिविटी ऑप्शंस में डुअल 5G SIM, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS और 3.5mm हेडफोन जैक शामिल हैं. सुरक्षा के लिए इसमें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों फीचर्स दिए गए हैं. कंपनी ने बॉक्स में TPU केस और प्री-अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी शामिल किया है. HONOR X7c 5G भारत में 20 से 22 अगस्त 2025 तक Amazon.in पर खरीदा जा सकेगा. लॉन्च ऑफर के तहत इसकी कीमत सिर्फ ₹14,999 है.

FAQs

Q1. HONOR X7c 5G की कीमत कितनी है?
लॉन्च ऑफर में यह फोन ₹14,999 में मिलेगा.

Q2. HONOR X7c 5G कहां मिलेगा?
यह फोन केवल Amazon.in पर एक्सक्लूसिवली उपलब्ध होगा.

Q3. इसमें कौन सा प्रोसेसर दिया गया है?
इसमें Snapdragon 4 Gen 2 प्रोसेसर दिया गया है.

Q4. HONOR X7c 5G की बैटरी कितनी है?
इसमें 5200mAh बैटरी है, जो 35W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है.

Q5. इस फोन में कैमरा कैसा है?
इसमें 50MP + 2MP रियर कैमरा और 5MP फ्रंट कैमरा दिया गया है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

HONOR X7c 5G

Trending news

लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
PM Modi
लाल किले से PM मोदी के RSS की तारीफ पर उद्धव की शिवसेना ने कसा तंज, ऐसे निकाली भड़ास
Mumbai Rain LIVE: आज घर में ही रुक लो मुंबईवालों! रेड अलर्ट के बीच स्कूल बंद किए गए
Mumbai rain
Mumbai Rain LIVE: आज घर में ही रुक लो मुंबईवालों! रेड अलर्ट के बीच स्कूल बंद किए गए
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
Raghuji Bhosale
आज मुंबई आएगी रघुजी भोसले की की ऐतिहासिक तलवार, सीएम फडणवीस करेंगे स्वागत
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
Tamil Nadu Registration System
अब रजिस्‍ट्री के लिए नहीं जाना होगा सरकारी ऑफिस, घर बैठे होगा काम; ये राज्‍य शुरू...
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
Maharashtra
'एकनाथ शिंदे ने जीती थी लॉटरी’, BJP नेता के बयान से महाराष्ट्र में चढ़ा सियासी पारा
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
gyanesh kumar
मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्ष लामबंद, संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
CP Radhakrishnan
महाराष्ट्र के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति बनते हैं तो... संजय राउत ने समर्थन पर क्या कहा?
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
CP Radhakrishnan
एनडीए के VP पद के उम्‍मीदवार सीपी राधाकृष्‍णन को तमिलनाडु का मोदी क्‍यों कहा जाता है
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Hyderabad
हैदराबाद में श्रीकृष्ण शोभा यात्रा के दौरान हादसा, करंट लगने से 5 लोगों की मौत
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
Indresh Kumar
Jammu and Kashmir: श्रीनगर की फेमस सूफी दरगाह पर RSS के दिग्गज नेता ने चढ़ाई चादर
;