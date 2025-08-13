Honor X7c: 5100mAh बैटरी और 50MP कैमरा, दमदार फीचर्स के साथ आ रहा 5G स्मार्टफोन; सामने आए फीचर्स

Honor जल्द ही भारत में अपना नया 5G स्मार्टफोन Honor X7c लॉन्च करने जा रहा है. हालांकि, फोन के लॉन्च होने से पहले ही एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट ने इस समार्टफोन का एक खास पेज लाइव कर दिया है, जिसमें फोन के डिजाइन और कुछ फीचर्स को लेकर अहम जानकारी दे दी है. वहीं, फोन के टीजर में ही इसकी झलक दिखाई गई है, जिसके बाद रिपोर्ट्स आई कि फोन की 6.8 इंच का डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेट रेट दिया जाएगा. यानी स्क्रॉलिंग और गेमिंग का स्मूद एक्सपीरियंस मिलने वाला है.

पानी और धूल का नहीं होगा असर

फोन के स्पेसिफिकेशन पर चर्चा करने से पहले बता दें कि सेल्फी के Honor X7c में 5MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसके अलावा इसमें Qualcomm का Snapdragon 4 Gen 2 चिपसेट प्रोसेसर मिल रहा है, जो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी दोनों में संतुलन बनाए रखता है. इसमें IP64 रेटिंग दी जाएगी, जिसकी वजह से डिवाइस पर धूल और पानी का कोई असर नहीं होगा. वहीं, ड्रॉप टेस्ट में इसे 5 स्टार रेटिंग मिली है, जो इसकी मजबूट बनावट को दिखाती है.

बैटरी का भी रखा ध्यान

Honor X7c की बैटरी लाइफ की बात करें तो इसमें 5100mAh की पावरफुल बैटरी दी जाएगी, जो 35W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, यानी एक बार फोन चार्ज करने के बाद लंबे समय तक इसका इस्तेमाल किया जा सकता है. रैम और स्टोरेज के मामले में भी यह फोन पीछे नहीं है. इसमें यूजर्स को 8GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिल रही है.

कैमरा भी होगा दमदार

Honor X7c 5G फोटोग्राफी के शौकीन लोगों के लिए शानदार है. इसमें 50MP का मेन कैमरा दिया गया है, जो डिटेल्स और क्लैरिटी में शानदार रिजल्ट देने का दावा करता है. इसके साथ 2MP का डेप्थ सेंसर भी मौजूद है, जो पोर्ट्रेट शॉट्स में बैकग्राउंड ब्लर करने में मदद करता है. इसके अलावा 5MP का लेंस के साथ सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट कैमरा दिया जा रहा है.

भारत में भी ग्लोबल वर्जन हो सकता है लॉन्च

सॉफ्टवेयर की बात करें तो यह स्मार्टफोन Android 14 पर आधारित MagicOS 8.0 पर चलता है, जिससे यूजर्स को एक स्मूद और मॉडर्न इंटरफेस मिलेगा. उम्मीद की जा रही है कि भारत में Honor के उसी वर्जन को लॉन्च किया जाएगा जो ग्लोबली पेश होने वाला है, यानी फीचर्स में कोई कटौती नहीं होगी. Honor के इस फोन को देखकर कह सकते हैं कि कंपनी इस बार भारतीय बाजारों में कुछ नया और दमदार पेश करने की तैयारी में है.

इन रंगों में आएगा फोन

Honor X7c 5G को ग्लोबली दो आकर्षक रंगों- ग्रीन और व्हाइट में लॉन्च किया जाने वाला है, जो इसे एक स्टाइलिश लुक देते हैं. हालांकि, फिलहाल इसकी कीमत को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. इस खुलासे के लिए फोन की लॉन्चिंग का इंतजार करना होगा.