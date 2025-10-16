Advertisement
AC ऐसा जो सर्दी में हीटर बन जाए! Two-in-One एयर कंडीशनर खरीदिए, पैसा और बिजली दोनों बचाइए

Hot & Cold AC: अब आपका AC सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि सर्दी में भी काम आएगा. मार्केट में खास तरह के AC आते है, जो हीटर का भी काम करते हैं. इनमें हीट पंप तकनीक होती है. जिससे अलग से हीटर की जरूरत नहीं पड़ती है. ये पूरे साल आपको मौसम के अनुसार तापमान देंगे और बिजली की भी पूरी बचत होगी.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Oct 16, 2025, 02:07 PM IST
Air Conditioner With Heater: बारिश के बाद से मौसम भी बदल गया है. अब सुबह और रात में सर्दी लगने लगी है. अब लोग घरों में गर्मी के लिए हीटर खरीदने करने का प्लान करेंगे. अगर आप हीटर की जगह Hot & Cold AC लेते हैं, तो यह एक स्मार्ट फैसला होगा. ऐसा करने से हीटर और AC दोनों का काम एक ही डिवाइस से हो जाता है. इसके अलावा आपका पैसा और बिजली दोनों बचते हैं. ये AC आपकी सर्दी और गर्मी की जरूरतों को एक साथ पूरी करता है. आइए जानते हैं यह रेगुलर हीटर से क्यों बेहतर है?

जानें AC With Heater क्या है?
Hot और Cold AC ऐसे एयर कंडीशनर होते हैं जिन्हें आप साल भर यूज कर सकते हैं. गर्मियों के लिए इन एयर कंडीशनर में ठंडी हवा देने के लिए कूलिंग मोड होता है. साथ ही सर्दियों में गर्माहट के लिए हॉट मोड मिलता है. यानी सिर्फ एक ही डिवाइस से आपको हीटिंग और कूलिंग दोनों तापमान की सुविधा मिल जाती है. इसे आप अपने एक तीर से दो शिकार वाली शानदार डील कह सकते हैं.

पैसे बचाने का आसान तरीका
अगर आप Hot और Cold AC खरीदते हैं, तो यह एक फायदेमंद डील है. आपको सर्दी और गर्मी दोनों मौकसम के लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं होगी. दोनों सीजन के लिए एक बार ही आपका खर्चा होगा. AC को पूरे साल इस्तेमाल करने से उसकी मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर रहती हैं. लंबे वक्त तक बंद पड़े रहने से AC में परेशानी हो सकती है. इससे आपके पैसों की बचत भी होती है.

Hot & Cold AC से आएगा कम बिल 

हॉट और कॉल्ड एयर कंडीशनर लेने से बिजली की बचत भी होती है. दरअसल ये AC ज्यादातर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए जाते हैं. ये बिजली की खपत को बेहद कम कर देते हैं. साथ ही पुराने रेगुलर हीटर अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी से काम करते हैं और ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. इसलिए Hot और Cold AC का यूज करने से आपको बिजली के बिल की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

