AC ऐसा जो सर्दी में हीटर बन जाए! Two-in-One एयर कंडीशनर खरीदिए, पैसा और बिजली दोनों बचाइए

Air Conditioner With Heater: बारिश के बाद से मौसम भी बदल गया है. अब सुबह और रात में सर्दी लगने लगी है. अब लोग घरों में गर्मी के लिए हीटर खरीदने करने का प्लान करेंगे. अगर आप हीटर की जगह Hot & Cold AC लेते हैं, तो यह एक स्मार्ट फैसला होगा. ऐसा करने से हीटर और AC दोनों का काम एक ही डिवाइस से हो जाता है. इसके अलावा आपका पैसा और बिजली दोनों बचते हैं. ये AC आपकी सर्दी और गर्मी की जरूरतों को एक साथ पूरी करता है. आइए जानते हैं यह रेगुलर हीटर से क्यों बेहतर है?

जानें AC With Heater क्या है?

Hot और Cold AC ऐसे एयर कंडीशनर होते हैं जिन्हें आप साल भर यूज कर सकते हैं. गर्मियों के लिए इन एयर कंडीशनर में ठंडी हवा देने के लिए कूलिंग मोड होता है. साथ ही सर्दियों में गर्माहट के लिए हॉट मोड मिलता है. यानी सिर्फ एक ही डिवाइस से आपको हीटिंग और कूलिंग दोनों तापमान की सुविधा मिल जाती है. इसे आप अपने एक तीर से दो शिकार वाली शानदार डील कह सकते हैं.

पैसे बचाने का आसान तरीका

अगर आप Hot और Cold AC खरीदते हैं, तो यह एक फायदेमंद डील है. आपको सर्दी और गर्मी दोनों मौकसम के लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं होगी. दोनों सीजन के लिए एक बार ही आपका खर्चा होगा. AC को पूरे साल इस्तेमाल करने से उसकी मेंटेनेंस और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर रहती हैं. लंबे वक्त तक बंद पड़े रहने से AC में परेशानी हो सकती है. इससे आपके पैसों की बचत भी होती है.

Hot & Cold AC से आएगा कम बिल

हॉट और कॉल्ड एयर कंडीशनर लेने से बिजली की बचत भी होती है. दरअसल ये AC ज्यादातर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ तैयार किए जाते हैं. ये बिजली की खपत को बेहद कम कर देते हैं. साथ ही पुराने रेगुलर हीटर अभी भी पुरानी टेक्नोलॉजी से काम करते हैं और ज्यादा बिजली खर्च करते हैं. इसलिए Hot और Cold AC का यूज करने से आपको बिजली के बिल की ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी.