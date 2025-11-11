Advertisement
ठंडी आई... गीजर में कटौती लाई! धड़ल्ले से बिक रहे 10 लीटर वाले Geyser, यहां बिक रहे 4 हजार से कम में

कई लोग अभी भी गैस स्टोव पर पानी गर्म कर रहे हैं या इमर्शन रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने घर के लिए एक बजट-फ्रेंडली गीजर खरीदें. हमने आपके लिए ऐसे कुछ 10 लीटर के गीजर चुने हैं जो ₹3,200 से कम कीमत में मिल रहे हैं.

Nov 11, 2025
best geysers under 3200: सर्दी का मौसम दस्तक दे चुका है और अब ज्यादातर लोग गर्म पानी से नहाने का आनंद ले रहे हैं. लेकिन कई लोग अभी भी गैस स्टोव पर पानी गर्म कर रहे हैं या इमर्शन रॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं. अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो अब समय आ गया है कि आप अपने घर के लिए एक बजट-फ्रेंडली गीजर खरीदें. हमने आपके लिए ऐसे कुछ 10 लीटर के गीजर चुने हैं जो ₹3,200 से कम कीमत में मिल रहे हैं और जिन पर बेहतरीन Flipkart ऑफर्स भी चल रहे हैं.

1. Stardom HOTMAT Series Geyser (10 L Storage Water Geyser)
अगर आप कम दाम में ब्रांडेड गीजर लेना चाहते हैं, तो यह शानदार विकल्प है. Flipkart पर Stardom का यह मॉडल अभी ₹6,590 की जगह सिर्फ ₹2,799 में मिल रहा है — यानी 57% का डिस्काउंट! गीजर की कीमत ₹2,799 है और इसे यूज़र्स से 4.1 स्टार रेटिंग मिली हुई है. SBI क्रेडिट कार्ड से EMI विकल्प पर ₹1,500 तक की छूट भी मिल सकती है. इस पर 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वॉरंटी और 5 साल की इनर टैंक वॉरंटी मिलती है. इसकी 10 लीटर की कैपेसिटी है और यह 2000 वॉट पावर की खपत करता है.

2. GESTOR STORM PLUS (10 L Storage Water Geyser with Free Pipes)
यह गीजर ₹3,072 में Flipkart पर उपलब्ध है और इसकी खासियत है कि इसके साथ फ्री पाइप्स भी मिलते हैं. यूज़र्स ने इसे 4.2 स्टार रेटिंग दी है, जो इसकी क्वालिटी को साबित करती है. इसका MRP ₹6,287 है, लेकिन इस पर 51% का डिस्काउंट मिल रहा है. साथ ही बैंक ऑफर्स भी लागू हैं. इस पर 1 साल की लिमिटेड वॉरंटी और 5 साल की इनर टैंक वॉरंटी दी गई है. यह भी 2000 वॉट पावर खपत करता है, जो बिजली की बचत के लिहाज से बेहतर है.

Add Zee News as a Preferred Source

3. Longway Superb (10 L Storage Water Geyser – 5 Star BEE Rating)
अगर आप एनर्जी एफिशिएंट गीजर चाहते हैं, तो Longway Superb आपके लिए परफेक्ट रहेगा. यह Flipkart पर ₹6,659 के MRP से 51% डिस्काउंट के बाद केवल ₹3,199 में मिल रहा है. SBI कार्ड से EMI पर ₹1,500 तक की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है. यह गीजर 10 लीटर स्टोरेज कैपेसिटी और 5-स्टार BEE एनर्जी रेटिंग के साथ आता है. इसमें स्टेनलेस स्टील (SS) एंटी-रस्ट टैंक दिया गया है जो लंबी उम्र सुनिश्चित करता है. इस पर 1 साल की सामान्य वॉरंटी और 5 साल की इनर टैंक वॉरंटी मिलती है.

सस्ते और टिकाऊ गीजर – सर्दियों में परफेक्ट विकल्प
अगर आप इस सर्दी बजट में गर्म पानी का मज़ा लेना चाहते हैं, तो ये तीनों गीजर शानदार ऑप्शन हैं. इनमें ऊर्जा की बचत, लंबी वारंटी और फ्री इंस्टॉलेशन किट जैसी सुविधाएं हैं, जो इन्हें और भी बेहतर बनाती हैं. Flipkart पर ऐसे कई मॉडल्स मौजूद हैं जिनमें ज्यादा पावर या बड़ी टैंक क्षमता मिलती है, अगर आप थोड़ा ज्यादा खर्च करने को तैयार हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

