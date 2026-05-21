ट्रंप की विदाई के बाद भड़का ड्रैगन! आधी रात को अमेरिका की इस दिग्गज टेक कंपनी पर लगा दिया 'बैन'

China और Nvidia के बीच टेक्नोलॉजी तनाव अब और बढ़ता नजर आ रहा है. रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने Nvidia के खास ग्राफिक्स चिप RTX 5090D V2 पर बैन लगा दिया है. यह फैसला ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump अपनी हाई-प्रोफाइल चीन यात्रा खत्म करके लौटे थे. बताया जा रहा है कि चीन ने इस चिप को अपने कस्टम सिस्टम में ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिससे अब यह GPU चीन में आसानी से नहीं पहुंच पाएगा. यह कदम अमेरिका और चीन के बीच चल रही AI और सेमीकंडक्टर जंग को और तेज कर सकता है.

आखिर क्या है RTX 5090D V2?

RTX 5090D V2, Nvidia के फ्लैगशिप RTX 5090 GPU का एक खास वर्जन है. इसे खासतौर पर चीन के लिए तैयार किया गया था ताकि यह अमेरिकी एक्सपोर्ट नियमों के दायरे में रहे. अमेरिका ने सुरक्षा कारणों से चीन को बेहद पावरफुल AI चिप्स बेचने पर कई पाबंदियां लगा रखी हैं. इसी वजह से Nvidia ने RTX 5090D V2 को थोड़ा कम पावरफुल बनाया था. इसमें कम VRAM और कम बैंडविड्थ दी गई थी, ताकि यह नियमों का पालन कर सके. यह GPU मुख्य रूप से गेमर्स और 3D डिजाइनर्स के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में चीन के AI डेवलपर्स ने इसका इस्तेमाल AI मॉडल ट्रेनिंग के लिए भी शुरू कर दिया.

चीन ने खुद ही क्यों लगाया बैन?

रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन नहीं चाहता कि उसकी टेक कंपनियां हमेशा अमेरिकी हार्डवेयर पर निर्भर रहें. चीन अब अपने घरेलू AI चिप इंडस्ट्री को मजबूत करने में जुटा है. इसी रणनीति के तहत चीन की सरकार स्थानीय कंपनियों को घरेलू चिप्स इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर रही है. खासतौर पर Huawei जैसे ब्रांड्स के AI चिप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है. यही वजह है कि चीन ने Nvidia के इस “वॉटर-डाउन” यानी कम पावर वाले चिप को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया. इससे चीन के डेवलपर्स अब इस GPU को खरीद नहीं पाएंगे.

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Jensen Huang की बढ़ी चिंता

Nvidia के CEO Jensen Huang पिछले कई महीनों से अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी देते रहे हैं कि चीन तेजी से अपनी खुद की AI टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है. उनका मानना है कि अगर अमेरिका लगातार चीन को Nvidia जैसे एडवांस्ड चिप्स से दूर रखेगा, तो चीन अपनी अलग टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बना लेगा. इससे भविष्य में अमेरिका की टेक्नोलॉजी पकड़ कमजोर हो सकती है. हालांकि अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि चीन को हाई-एंड कंप्यूटिंग पावर देना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है. इसलिए एडवांस्ड AI हार्डवेयर पर कंट्रोल जरूरी है.

AI चिप वॉर अब और तेज होगी

अमेरिका और चीन के बीच AI और सेमीकंडक्टर सेक्टर में प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ रही है. Nvidia इस लड़ाई के केंद्र में आ चुकी है क्योंकि उसके AI चिप्स दुनियाभर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं. चीन का यह फैसला साफ दिखाता है कि अब वह विदेशी टेक्नोलॉजी पर निर्भर रहने के बजाय अपने घरेलू विकल्प तैयार करने पर पूरा फोकस कर रहा है. आने वाले समय में यह टेक वॉर दुनिया की AI इंडस्ट्री को बड़ा असर डाल सकती है.