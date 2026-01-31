BenQ GW2790C Review: घंटों का स्क्रीन टाइम देता है सिरदर्द ? BenQ का ये मॉनिटर दूर करेगा परेशानी! जानें खूबियां-कमियां

BenQ GW2790C Review: आज के डिजिटल युग में हर कोई घंटों स्क्रीन के सामने बिताता है. ऐसे में आंखों पर तो खतरा रहता ही है लेकिन कई बार-बार लगातार कई घंटों तक स्क्रीन के सामने समय बिताने से सिर दर्द भी होने लगता है. अगर आप भी इस तरह की समस्या से परेशान हैं और कुछ आसान उपाय खोज रहे हैं तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपकी यह परेशानी एक अच्छा मॉनिटर दूर कर सकता है जिसमें से निकले वाली रोशनी न आखों को ज्यादा प्रभावित करती हो और न ही सिर दर्द का कारण बनती हो.टेक जगत की दिग्गज BenQ ने लोगों की इसी जरूरत को पूरा करने के लिए नया मास्टरपीस BenQ GW2790C लाया है. जो न सिर्फ अपने दमदार फीचर्स बल्कि शानदार स्क्रीन क्वालिटी से लोगों को प्रभावित कर रहा है. आइए आज के इस आर्टिकल में हम इस मॉनिटर का रिव्यू के जरिए जानेंगे कि क्या यह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं?

डिस्प्ले और डिजाइन है कमाल की

सबसे पहले बात करते हैं इसकी लुक की. BenQ GW2790C में 27 इंच का Full HD (1080p) IPS पैनल दिया गया है. इसकी सबसे खास बात है इसके 4-साइड अल्ट्रा-थिन बेजल्स. यानी आपको स्क्रीन के चारों तरफ ना के बराबर किनारे मिलेंगे जो इसे एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देता है. चाहे आप कोडिंग कर रहे हों या नेटफ्लिक्स पर अपनी पसंदीदा सीरीज देख रहे हों या दूसरा काम कर रहे हों इसका 99% sRGB कलर गेमट रंगों को इतना रियल बनाता है कि आपको हर फ्रेम पूरी तरह से रियल लगेगा.

आंखों की सुरक्षा

इस मॉनिटर की USP इसकी Triple Eye Care Protection तकनीक है. BenQ ने इसमें Visual Optimizer यानी V.O. दिया है जो कमरे की रोशनी के हिसाब से स्क्रीन की ब्राइटनेस और कलर टेंपरेचर को अपने आप से ही एडजस्ट कर लेता है. अक्सर रात में काम करते समय स्कीन की रोशनी धीमी होने के कारण आंखों पर जोर पड़ता है लेकिन इसका TÜV-certified Flicker-Free और Low Blue Light फीचर आपकी आंखों को वो आराम देता है जो दूसरे मॉनिटर में जल्दी नहीं मिलता है. इसे आई-कम्फर्ट 4-स्टार रेटिंग मिली है.

काम के साथ खेल भी

आमतौर पर ऑफिस मॉनिटर 60Hz या 75Hz रिफ्रेश रेट के साथ आते हैं लेकिन BenQ ने यहां नई चाल चली है. इस मॉनिटर में 144Hz का हाई रिफ्रेश रेट दिया गया है. यानी कि ऑफिस के भारी-भरकम काम के बाद अगर आप गेमिंग करना चाहें तो भी आपको बिना किसी लैग के स्मूथ मोशन मिलेगा. वर्क और प्ले का ऐसा कॉम्बिनेशन इस मॉनिटर को और भी ज्यादा शानदार बनाता है.

तारों का झंझट खत्म

आजकल के समय में तारों का जंजाल हर किसी को जरूर परेशान करता है. यूजर्स की इस समस्या को भी BenQ ने दूर किया है. BenQ GW2790C में USB-C कनेक्टिविटी के साथ आया है. तो बस एक केबल के जरिए आप डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं और डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं. इसके साथ ही इस मॉनिटर में HDMI 1.4 और DisplayPort 1.2 जैसे पोर्ट्स भी दिए गए हैं जो इसे हर तरह के लैपटॉप और पीसी के लिए परफेक्ट बनाते हैं.

स्पेशल फीचर्स भी जान लीजिए

कंपनी ने इसमें Eye-CareU सॉफ्टवेयर का सपोर्ट दिया है. यह एक डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करता है जो आपको समय-समय पर ब्रेक लेने की याद दिलाता है और आपकी स्क्रीन डिस्टेंस को भी मॉनिटर करता है.

कमी भी जान लीजिए

1. BenQ के GW2790C मॉनिटर में अगर कमी की बात की जाए तो जो सबसे बड़ी कमी दिखती है वह इसकी आवाज. साउंड के मामले में यह मॉनिटर कुछ पीछे रह जाता है.

2. BenQ GW2790C का डिजाइन तो सुंदर है लेकिन इसका स्टैंड काफी बेसिक है. इसमें आपको सिर्फ टिल्ट यानी स्क्रीन को आगे-पीछे झुकाने का ऑप्शन मिलता है. इसमें हाइट एडजस्टमेंट जैसे फीचर्स नहीं है. घंटों काम करने वाले लोगों के लिए गर्दन के सही पोस्चर के लिए हाइट एडजस्टमेंट बहुत जरूरी होता है, जिसकी कमी यहां खलती है.

तो अगर आप एक ऐसा मॉनिटर खोज रहे हैं जो आपकी आंखों को चुभे भी न और काम करने में स्लो स्पीड जैसी समस्या भी न आए तो BenQ GW2790C एक शानदार ऑप्शन है.

