आजकल की दुनिया में जहां लोग डिग्री पूरी करने के बाद नौकरियों के पीछे भागते हैं, वहीं भारत के एक 22 साल के लड़के ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसने पूरी सिलिकॉन वैली को सोचने पर मजबूर कर दिया है. पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर से निकले इस युवा टेक टैलेंट ने न सिर्फ दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी की पढ़ाई को बीच में छोड़ दिया, बल्कि अपनी काबिलियत के दम पर ₹191 करोड़ की एआई (AI) कंपनी भी खड़ी कर दी है. इस लड़के का नाम है किंजल नंदी, जिनके दिमाग और विजन का लोहा अब दुनिया के सबसे बड़े टेक इन्वेस्टर भी मान रहे हैं.
किंजल नंदी का जन्म पश्चिम बंगाल के बर्दवान में हुआ था. उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर और कोडिंग का बेहद शौक था. महज 12 साल की उम्र में जब बच्चे गेम खेलते हैं, तब किंजल ने कोडिंग सीखकर लोकल बिजनेसेज के लिए वेबसाइट्स बनाना शुरू कर दिया था. उनकी प्रतिभा यहीं नहीं रुकी, जब वह 16 साल के हुए तो उन्होंने फेक न्यूज यानी ऑनलाइन फर्जी खबरों को पकड़ने के लिए एक मशीन लर्निंग टूल बना डाला. इस टूल के कुछ ही महीनों में 1 लाख से ज्यादा यूजर्स हो गए और किंजल ने 17 साल का होने से पहले ही इस प्रोडक्ट को एक अच्छी कीमत पर बेच दिया था.
आगे की पढ़ाई के लिए किंजल अमेरिका चले गए और उन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई के लिए मशहूर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी (Cornell University) में दाखिला लिया. लेकिन कॉलेज कैंपस के अंदर बैठकर थ्योरी पढ़ने के बजाय उनका दिल बाहर की तेजी से बदलती एआई की दुनिया में लग रहा था. किंजल को लगा कि यूनिवर्सिटी के क्लासरूम से बाहर एआई का विकास बहुत तेजी से हो रहा है. इसलिए उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ने का एक बड़ा और साहसी फैसला लिया. वह कॉलेज ड्रॉपआउट बनकर सन फ्रांसिस्को शिफ्ट हो गए ताकि एआई क्रांति के केंद्र में रहकर काम कर सकें.
किंजल नंदी के इस स्टार्टअप का नाम 'Sonatic' है. यह कोई आम एआई चैटबॉट या टूल नहीं है. यह कंपनी ह्यूमन-कंप्यूटर इंटरैक्शन (Human-Computer Interaction) के क्षेत्र में काम कर रही है. आम तौर पर आज के एआई टूल्स जैसे चैटजीपीटी को काम कराने के लिए हमें बार-बार प्रॉम्ट या निर्देश देने पड़ते हैं. लेकिन सोनाटिक एक ऐसा एआई सिस्टम बना रहा है जो यूजर के साथ मिलकर एक साथी की तरह काम करेगा. इसका मतलब है कि यह बिजनेस और रोजमर्रा के कामों में मैन्युअल इनपुट को कम करेगा और ऑटोमेशन को बढ़ाएगा, जिससे यूजर्स सीधे नतीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे.
किंजल के इस अनोखे आइडिया पर दुनिया के सबसे बड़े टेक इन्वेस्टर्स ने भरोसा जताया है. सोनाटिक को प्री-सीड फंडिंग राउंड में ₹191 करोड़ की भारी-भरकम वैल्यूएशन मिली है. इस फंडिंग राउंड का नेतृत्व एंड्रीसन होरोविट्ज़ (a16z Speedrun) ने किया है, जो फेसबुक और एयरबीएनबी जैसी कंपनियों के शुरुआती इन्वेस्टर रहे हैं. इसके अलावा OpenAI, NVIDIA और मेटा की सुपरइंटेलिजेंस टीमों से जुड़े एंजेल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें पैसा लगाया है. किंजल अब उन युवा आंत्रप्रेन्योर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जो बिना किसी बड़ी डिग्री के अपनी काबिलियत के दम पर पूरी दुनिया की तकनीक को बदल रहे हैं.