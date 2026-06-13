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22 साल के इस भारतीय लड़के ने हिला दी सिलिकॉन वैली! बीच में छोड़ी पढ़ाई और खड़ी कर दी ₹191 करोड़ की AI कंपनी

भारत के 22 वर्षीय किंजल नंदी ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर Sonatic नाम का एआई स्टार्टअप शुरू किया है. OpenAI, NVIDIA और a16z के सपोर्ट से इस स्टार्टअप की वैल्यूएशन ₹191 करोड़ पहुंच गई है. पूरी कहानी पढ़ें.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Jun 13, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 07:33 AM IST
22 साल के इस भारतीय लड़के ने हिला दी सिलिकॉन वैली! बीच में छोड़ी पढ़ाई और खड़ी कर दी ₹191 करोड़ की AI कंपनी
Image Credit: किंजल नंदी ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की पढ़ाई छोड़कर Sonatic नाम का एआई स्टार्टअप शुरू किया है.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू किए हैं. मोहित लंदन में Nothing Phone के लॉन्च और आयरलैंड के बेलफास्ट में Realme के ग्लोबल लॉन्च को ऑन-ग्राउंड कवर कर चुके हैं. इससे पहले वे NDTV में 4 साल, आजतक में 1 साल और दैनिक भास्कर में 4 साल काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने टेक, सोशल मीडिया और ओपीनियन स्टोरीज पर काफी काम किया. टेक दुनिया में उनका कुल अनुभव 14 साल से ज्यादा है. वे एआई, साइबर सुरक्षा और गैजेट्स पर आसान भाषा में कंटेंट बनाते हैं, जिसे पढ़कर यूथ भी टेक को आसानी से समझ सके. मोहित भरोसेमंद और फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग पर फोकस करते हैं और हर स्टोरी में साफ, ईमानदार जानकारी देने की कोशिश करते हैं. 

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