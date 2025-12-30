दिनदहाड़े किडनैप हो गई थी बेटी, पिता ने इस टेक्नोलॉजी से बचाई जान; आप भी फोन में ऑन कर दे ये फीचर

Advertisement
बिना समय गंवाए पिता ने अपनी बेटी के फोन से जुड़े पैरेंटल कंट्रोल ऐप को खोला और लाइव लोकेशन चेक की. मैप में जो जगह दिखाई दी, वह घर से करीब दो मील यानी लगभग 3.2 किलोमीटर दूर थी. यह इलाका सुनसान था और आसपास पेड़-पौधे थे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 30, 2025, 07:46 AM IST
टेक्सास में क्रिसमस की सुबह एक ऐसी घटना घटी, जिसने हर माता-पिता को झकझोर कर रख दिया. 15 साल की एक लड़की को दिनदहाड़े अगवा कर लिया गया, लेकिन समय रहते उसके पिता ने मोबाइल फोन की लाइव लोकेशन की मदद से उसे सुरक्षित बचा लिया. यह मामला ब्रिटिश अखबार द गार्जियन में रिपोर्ट हुआ और अब भारत समेत कई देशों में चर्चा का विषय बन गया है, खासकर इसलिए क्योंकि आजकल पैरेंटल कंट्रोल और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग आम हो चुकी है.

डॉग वॉक पर निकली बेटी और बढ़ती चिंता
यह घटना टेक्सास के ह्यूस्टन के पास स्थित पोर्टर नामक इलाके की है. क्रिसमस की सुबह लड़की अपने घर के पालतू कुत्ते को टहलाने निकली थी. आमतौर पर वह तय समय पर लौट आती थी, लेकिन इस बार जब काफी देर तक वह घर नहीं पहुंची, तो माता-पिता को चिंता होने लगी. उन्होंने उसके फोन पर कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. इसी पल पिता को लगा कि कुछ गड़बड़ है.

पैरेंटल कंट्रोल ऐप ने दिखाया सच
बिना समय गंवाए पिता ने अपनी बेटी के फोन से जुड़े पैरेंटल कंट्रोल ऐप को खोला और लाइव लोकेशन चेक की. मैप में जो जगह दिखाई दी, वह घर से करीब दो मील यानी लगभग 3.2 किलोमीटर दूर थी. यह इलाका सुनसान था और आसपास पेड़-पौधे थे. लोकेशन देखकर पिता ने एक पल की भी देरी नहीं की और सीधे कार लेकर उस जगह की ओर निकल पड़े.

पिकअप ट्रक में फंसी थी बेटी
जब पिता बताए गए स्थान पर पहुंचे, तो वहां एक पिकअप ट्रक खड़ा था. अंदर उनकी बेटी और उनका कुत्ता फंसे हुए थे. उसी ट्रक में 23 साल का युवक जियोवानी रोजालेस एस्पिनोजा भी मौजूद था. पुलिस के अनुसार वह आंशिक रूप से निर्वस्त्र था और उसके हाथ में चाकू था. हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन पिता की मौजूदगी ने स्थिति बदल दी.

चश्मदीदों की मदद और आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस ने बाद में बताया कि कुछ लोगों ने लड़की के अपहरण को होते देखा था और उन्होंने वाहन और आरोपी का हुलिया पहले ही बता दिया था. इसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली. पिता की मदद से लड़की किसी तरह ट्रक से बाहर निकली और अपने कुत्ते के साथ सुरक्षित भागने में सफल रही. इसके तुरंत बाद पिता ने इमरजेंसी सेवाओं को कॉल किया. बाद में पुलिस ने आरोपी को पोर्टर इलाके से बिना किसी विरोध के गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस का बयान और कानूनी कार्रवाई
मॉन्टगोमरी काउंटी के शेरिफ वेस्ली डूलिटल ने गिरफ्तारी के बाद सख्त बयान दिया. उन्होंने कहा कि क्रिसमस खुशी का दिन होता है, लेकिन इस व्यक्ति ने एक बच्चे को निशाना बनाकर उस खुशी को तोड़ने की कोशिश की. उन्होंने पुलिस टीम की तेजी और सतर्कता की तारीफ की. आरोपी पर गंभीर अपहरण और नाबालिग के साथ अश्लीलता के आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल वह हिरासत में है और उसकी जमानत तय नहीं हुई है.

भारतीय परिवारों के लिए सबक
भारतीय पाठकों के लिए यह घटना एक कड़ी चेतावनी है. बच्चे जब ट्यूशन जाते हैं, पालतू जानवर को टहलाने निकलते हैं या किसी छोटे काम से बाहर जाते हैं, तो खतरा आम दिनचर्या की तरह छुपा हो सकता है. ऐसे में मोबाइल फोन की एक साधारण सी सेफ्टी सेटिंग कभी-कभी जीवन बचाने वाला हथियार बन सकती है. यह कहानी बताती है कि तकनीक का सही इस्तेमाल कितनी बड़ी अनहोनी को टाल सकता है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

phone live location trackingparental control appchild safety technology

