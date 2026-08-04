100 अरब डॉलर के 'भूतिया शहर' में नया देश बनाने निकला था यह भारतीय मूल का टेक दिग्गज, लेकिन फिर जो हुआ...

क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे मोबाइल ऐप या कोई स्टार्टअप शुरू किया जाता है, वैसे ही एक पूरा नया देश भी शुरू किया जा सकता है? पहली नजर में यह किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लग सकता है, लेकिन भारतीय मूल के टेक दिग्गज और पूर्व कॉइनबेस (Coinbase) CTO बालाजी श्रीनिवासन इसे हकीकत बनाने के बेहद करीब पहुंच चुके थे. उन्होंने मलयेशिया के एक खाली पड़े बेहद आलीशान शहर में सैकड़ों टेक लवर्स को इकट्ठा किया और अपने 'नेटवर्क स्टेट' (Network State) का एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया. लेकिन जब बात असली सरकारों और उनके कानूनों की आई, तो यह सपना कागजी कार्रवाई में उलझकर रह गया. आइए जानते हैं टेक की दुनिया के इस सबसे विवादास्पद और अनोखे प्रयोग की पूरी इनसाइड स्टोरी.
46 साल के बालाजी श्रीनिवासन भारतीय अप्रवासी डॉक्टर के बेटे हैं और न्यूयॉर्क में बड़े हुए हैं. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले बालाजी ने आगे चलकर जेनेटिक स्क्रीनिंग कंपनी बनाई, सिलिकॉन वैली के दिग्गज फंड Andreessen Horowitz में पार्टनर रहे और क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज Coinbase के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी (CTO) भी बने. साल 2023 में उन्होंने अपनी अमेरिकी नागरिकता त्याग दी और अब वे सिंगापुर के नागरिक हैं.
बालाजी श्रीनिवासन का मानना है कि इंटरनेट से पहले के ज्यादातर पारंपरिक देश लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे. अपनी 2022 की किताब 'द नेटवर्क स्टेट' में उन्होंने बताया कि कैसे इंटरनेट पर समान विचारधारा वाले लोग पहले एक ऑनलाइन कम्युनिटी बनाते हैं, फिर पैसा जमा करके जमीन खरीदते हैं और अंत में एक नए देश के रूप में मान्यता मांगते हैं. वे इस सिद्धांत पर काम कर रहे थे कि जैसे एक स्टार्टअप लॉन्च होता है, वैसे ही नया देश भी बनाया जा सकता है.
इस प्रयोग के लिए बालाजी ने मलयेशिया के जोहोर में स्थित 'फॉरेस्ट सिटी' को चुना. यह चीन की एक रियल एस्टेट कंपनी द्वारा 100 अरब डॉलर की लागत से बनाया गया एक बेहद आधुनिक और लग्जरी शहर था, जो चीन के प्रॉपर्टी संकट के कारण खाली पड़ा हुआ था और एक 'भूतिया शहर' बन चुका था. बालाजी ने 2024 में यहां 'नेटवर्क स्कूल' शुरू किया. यहां रहने वाले टेक प्रोफेशन्स से हर महीने $1,500 लिए जाते थे, जिसमें रहना, खाना, क्लासेस और बीच (समुद्र तट) की सुविधाएं शामिल थीं.
यह प्रयोग बहुत सही चल रहा था, लेकिन अगस्त के पहले हफ्ते में मलयेशिया की स्थानीय अथॉरिटी ने लाइसेंस संबंधी कमियों का हवाला देते हुए इस नेटवर्क स्कूल को बंद करने का आदेश जारी कर दिया. इससे ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक विवाद शुरू हुआ था, जिसमें दावा किया गया कि इस स्कूल में इजरायली नागरिक रह रहे हैं. चूंकि मलयेशिया इजरायल को मान्यता नहीं देता, इसलिए आव्रजन अधिकारियों ने पासपोर्ट की जांच की. हालांकि कोई अवैध बात सामने नहीं आई, लेकिन लाइसेंस के नियमों का हवाला देकर स्कूल को तुरंत बंद करवा दिया गया.
मलयेशिया में स्कूल बंद होने के कुछ ही घंटों के भीतर बालाजी श्रीनिवासन ने एक नया वीडियो शेयर किया. इसमें वे कजाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करते दिखे, ताकि वे अपना अगला कैंपस कजाकिस्तान में खोल सकें. इस पूरी घटना ने एक बात बहुत साफ कर दी है कि इंटरनेट पर समर्थकों को जोड़ना बेहद आसान है, लेकिन जमीन का हर एक टुकड़ा किसी न किसी देश के कानून और कागजी कार्रवाई के अधीन ही आता है.