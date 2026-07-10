/बरसात में कपड़ों से आ रही है सड़न जैसी बदबू? वॉशिंग मशीन में डालें बस ये एक चीज और देखें जादू

हर साल बारिश का मौसम आते ही घरों में एक ही समस्या शुरू हो जाती है - कपड़ों से आने वाली अजीब सीलन और सड़न जैसी बदबू. कई बार तो महंगे से महंगा डिटर्जेंट इस्तेमाल करने के बाद भी जैसे ही कपड़े सूखते हैं, उनसे बदबू आने लगती है. दरअसल, इसका कारण डिटर्जेंट नहीं बल्कि पानी का तापमान है. ठंडा या गुनगुना पानी कपड़ों का ऊपरी मैल तो साफ कर देता है, लेकिन कपड़ों के रेशों में छिपे बैक्टीरिया और फंगस को नहीं मार पाता. अगर आपकी वॉशिंग मशीन में पानी गर्म करने का इन-बिल्ट हीटर नहीं है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. बस एक बाल्टी गर्म पानी आपकी इस बड़ी समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है.
धूप वाले दिनों में सूरज की यूवी (UV) किरणें कपड़ों को सुखाने के साथ-साथ उनके बैक्टीरिया को भी मार देती हैं. इसी वजह से धूप में सूखे कपड़े हमेशा फ्रेश महकते हैं. लेकिन मॉनसून में धूप गायब हो जाती है और हवा में नमी बढ़ जाती है. कपड़े घर के अंदर धीरे-धीरे सूखते हैं, जिससे बैक्टीरिया और मोल्ड (फंगस) को पनपने का पूरा समय मिल जाता है. यही माइक्रोब्स कपड़ों में वो अजीब खट्टी और गंदी बदबू पैदा करते हैं.
विज्ञान कहता है कि जब पानी का तापमान बढ़ता है, तो यह बैक्टीरिया की कोशिकाओं पर सीधा हमला करता है. लगभग 60°C के तापमान पर बैक्टीरिया के प्रोटीन बॉन्ड्स टूटने लगते हैं और उनके अंदर के एंजाइम्स काम करना बंद कर देते हैं. गर्म पानी उस लिपिड लेयर (वसा की परत) को भी पिघला देता है जो वायरस और बैक्टीरिया की रक्षा करती है. इसके अलावा, नमी के मौसम में पनपने वाले डस्ट माइट्स और फंगल स्पोर्स भी इतने ऊंचे तापमान को झेल नहीं पाते और मर जाते हैं.
बाजार में आने वाली कई महंगी वॉशिंग मशीनों में सैनिटाइज या हाइजीन मोड होता है, जो पानी को अंदर ही गर्म कर देता है. लेकिन भारतीय घरों में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर बजट टॉप-लोडिंग या सेमी-ऑटोमैटिक मशीनों में यह सुविधा नहीं होती. इसका समाधान बेहद आसान है. आप अलग से पानी उबालें और एक बाल्टी गर्म पानी सीधे मशीन के ड्रम में डाल दें. यह तापमान को 60°C के करीब ले जाएगा, जिससे आपकी साधारण मशीन भी महंगे हीटर वाली मशीन की तरह काम करने लगेगी. ध्यान रहे कि यह ट्रिक केवल टॉप लोडिंग और मैनुअल मशीनों में ही काम करेगी.
गर्म पानी सिर्फ कीटाणुओं को ही नहीं मारता, बल्कि यह आपके डिटर्जेंट के काम करने के तरीके को भी बदल देता है. गर्म पानी के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, जिससे डिटर्जेंट कपड़ों के रेशों के अंदर तक जाकर तेजी से घुलता है. यह हमारे शरीर के पसीने और सीबम (तैलिय पदार्थ) को पूरी तरह से पिघलाकर बाहर निकाल देता है. जब बैक्टीरिया को पनपने के लिए कपड़ों में तेल या गंदगी नहीं मिलती, तो कपड़े धोने के कई दिनों बाद तक पूरी तरह फ्रेश और खुशबूदार बने रहते हैं.