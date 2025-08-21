AI कैसे करवा पाता है मरे हुए लोगों से बात? बेहद खौफनाक है इस नई टेक्नोलॉजी का सच

AI के आने के बाद टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं लगती. आज तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंसानों की जिंदगी से जुड़कर वो ऐसे काम करने लगी है जो लोगों के होश उड़ा रहे हैं. जैसे अगर कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए, तो हम उसकी तस्वीरें या वीडियो देखकर उसे याद करते हैं. कई बार दिल करता है कि बस एक बार उससे बात हो जाती. वहीं, अब AI टूल ने नामुमकिन चीज को भी संभव कर दिया है, जो उस इंसान की आवाज की नकल करके आपसे बात कर सकता है. ये असली बातचीत नहीं होगी, बल्कि मशीन की बनाई हुई आवाज होगी जो उस मृत इंसान जैसी लगेगी,

क्या ये तकनीक?

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, Creepy AI नाम का एक सॉफ्टवेयर इस तरह से तैयार किया गया है जो मर चुके लोगों की आवाज की नकल करके उनके अपनों से बात कर सकता है. अगर आपके किसी करीबी की पुरानी रिकॉर्डिंग्स या बातचीत मौजूद है, तो ये टूल उसी अंदाज में बोलकर ऐसा एहसास देता है जैसे आप उनसे बात कर रहे हों. ये सिस्टम उनके बोलने के तरीके और अंदाज को समझकर वैसी ही बातें करता है, जिससे बातचीत असली जैसी लगती है.

लोग हुए खुश

मतलब ये तकनीक इतनी असली लगती है कि लोगों को लगता है जैसे उनका अपना कोई सामने बैठा है और बात कर रहा है. शुरुआत में जब ये टूल आया तो बहुत से लोग इससे काफी खुश हुए क्योंकि उन्हें लगा कि वो फिर से अपने खोए हुए अपनों से जुड़ पाए हैं. कुछ लोग तो इतने भावुक हो गए कि रोज उस आवाज से बात करने लगे, जैसे सलाह लेना या दिल की बातें करना.

मनोवैज्ञानिक हुए परेशान

इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स और मनोवैज्ञानिक इस तरह की तकनीक को लेकर फिक्रमंद हैं. उनका कहना है कि अगर लोग ज्यादा समय तक ऐसे AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो धीरे-धीरे असली जिंदगी से दूर होते जाएंगे. उन्हें लगेगा कि वो अपने पुराने रिश्तों में जी रहे हैं, जबकि वो सब बस एक नकली एहसास होगा. इससे दिमाग पर असर पड़ सकता है और इंसान अकेलेपन या भ्रम में जीने लग सकता है. इसके अलावा एक और बड़ी बात है- इससे लोगों की प्राइवेसी को लेकर भी खतरा मंडराने लगा है. जब लोग अपने गुजरे हुए परिजनों की आवाज, फोटो या बातें AI को देते हैं तो वो सब डेटा उस कंपनी के पास जमा हो जाता है. ये जानकारी बहुत संवेदनशील होती है और अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करे तो बड़ी परेशानी हो सकती है.

कंपनी का इरादा

कंपनी का कहना है कि उनका इरादा बस इतना है कि लोग अपने खोए हुए अपनों से भावनात्मक तौर पर जुड़ सकें, लेकिन कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने जैसा है. कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अगर लोग इस तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे तो धीरे-धीरे वो असली और नकली के फर्क को भूल सकते हैं. इससे उनका दिमाग उलझ सकता है और वो एक ऐसी दुनिया में जीने लगेंगे जो असल में है ही नहीं.