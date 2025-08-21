AI कैसे करवा पाता है मरे हुए लोगों से बात? बेहद खौफनाक है इस नई टेक्नोलॉजी का सच
Advertisement
trendingNow12891402
Hindi Newsटेक

AI कैसे करवा पाता है मरे हुए लोगों से बात? बेहद खौफनाक है इस नई टेक्नोलॉजी का सच

AI लगातार इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अब कुछ भी असंभव नहीं रह गया है. ऐसे में आज AI के कारण मरे हुए लोगों से भी बात करना मुमकिन हो गया है, लेकिन क्या ये वाकई सच है? चलिए जानते हैं क्या है इस नई टेक्नोलॉजी का सच.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 21, 2025, 11:44 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI कैसे करवा पाता है मरे हुए लोगों से बात? बेहद खौफनाक है इस नई टेक्नोलॉजी का सच

AI के आने के बाद टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं लगती. आज तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इंसानों की जिंदगी से जुड़कर वो ऐसे काम करने लगी है जो लोगों के होश उड़ा रहे हैं. जैसे अगर कोई अपना हमें छोड़कर चला जाए, तो हम उसकी तस्वीरें या वीडियो देखकर उसे याद करते हैं. कई बार दिल करता है कि बस एक बार उससे बात हो जाती. वहीं, अब AI टूल ने नामुमकिन चीज को भी संभव कर दिया है, जो उस इंसान की आवाज की नकल करके आपसे बात कर सकता है. ये असली बातचीत नहीं होगी, बल्कि मशीन की बनाई हुई आवाज होगी जो उस मृत इंसान जैसी लगेगी,

क्या ये तकनीक?
मीडिया में आई खबरों के मुताबिक, Creepy AI नाम का एक सॉफ्टवेयर इस तरह से तैयार किया गया है जो मर चुके लोगों की आवाज की नकल करके उनके अपनों से बात कर सकता है. अगर आपके किसी करीबी की पुरानी रिकॉर्डिंग्स या बातचीत मौजूद है, तो ये टूल उसी अंदाज में बोलकर ऐसा एहसास देता है जैसे आप उनसे बात कर रहे हों. ये सिस्टम उनके बोलने के तरीके और अंदाज को समझकर वैसी ही बातें करता है, जिससे बातचीत असली जैसी लगती है.

लोग हुए खुश
मतलब ये तकनीक इतनी असली लगती है कि लोगों को लगता है जैसे उनका अपना कोई सामने बैठा है और बात कर रहा है. शुरुआत में जब ये टूल आया तो बहुत से लोग इससे काफी खुश हुए क्योंकि उन्हें लगा कि वो फिर से अपने खोए हुए अपनों से जुड़ पाए हैं. कुछ लोग तो इतने भावुक हो गए कि रोज उस आवाज से बात करने लगे, जैसे सलाह लेना या दिल की बातें करना.

Add Zee News as a Preferred Source

AI के नाम पर नौकरियां छीनने चला था ये बैंक, यूनियन ने पलट दी बाजी!

मनोवैज्ञानिक हुए परेशान
इसे लेकर कुछ एक्सपर्ट्स और मनोवैज्ञानिक इस तरह की तकनीक को लेकर फिक्रमंद हैं. उनका कहना है कि अगर लोग ज्यादा समय तक ऐसे AI टूल्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो धीरे-धीरे असली जिंदगी से दूर होते जाएंगे. उन्हें लगेगा कि वो अपने पुराने रिश्तों में जी रहे हैं, जबकि वो सब बस एक नकली एहसास होगा. इससे दिमाग पर असर पड़ सकता है और इंसान अकेलेपन या भ्रम में जीने लग सकता है. इसके अलावा एक और बड़ी बात है- इससे लोगों की प्राइवेसी को लेकर भी खतरा मंडराने लगा है. जब लोग अपने गुजरे हुए परिजनों की आवाज, फोटो या बातें AI को देते हैं तो वो सब डेटा उस कंपनी के पास जमा हो जाता है. ये जानकारी बहुत संवेदनशील होती है और अगर कोई इसका गलत इस्तेमाल करे तो बड़ी परेशानी हो सकती है.

OLA-Uber Service: इस शहर के लोग लेंगे राहत की सांस, फिर सड़कों पर दिखेंगी 6 लाख बाइक

कंपनी का इरादा
कंपनी का कहना है कि उनका इरादा बस इतना है कि लोग अपने खोए हुए अपनों से भावनात्मक तौर पर जुड़ सकें, लेकिन कई एक्सपर्ट्स को लगता है कि ये लोगों की भावनाओं का फायदा उठाने जैसा है. कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अगर लोग इस तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे तो धीरे-धीरे वो असली और नकली के फर्क को भूल सकते हैं. इससे उनका दिमाग उलझ सकता है और वो एक ऐसी दुनिया में जीने लगेंगे जो असल में है ही नहीं.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

AItechnology

Trending news

देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
DNA
देश के दिल पर 'औरंगजेब' का हमला, कितनी मूर्तियां गायब... कितने मंदिर कैद?
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
DNA Analysis
नीतीश का टोपी पहनने से इनकार; स्टेज छोड़कर भागे कई मंत्री! विपक्ष ने भुनाया मौका
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
DNA Analysis
अवैध धर्मांतरण और ब्लैकमेलिंग...अपराध के ‘व्हाइट हाउस’ पर चला बुलडोजर
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
Supreme Court
'अगर कोई पूरी तरह स्वतंत्र रहना चाहे तो शादी न करे', SC ने क्यों की ऐसी तल्ख टिप्पणी
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
DNA Analysis
दिल्ली सीएम पर हमले में 'काल भैरव' कहां से आए? कैसे जुड़ा ये रहस्यमयी कनेक्शन?
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
Lok Sabha Monsoon Session
देश का पैसा, देश का समय..बर्बाद हुए संसद सत्र के लिए पैसा दें नेता, सांसद ने की मांग
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
Ajit Pawar
डिप्टी CM से पार्टी कार्यकर्ता ने कहा- आइ लव यू दादा, अजित पवार ने दिया कुछ ऐसा जवाब
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
PM Modi
रूस के बाद चीन से नजदीकियां, अब मैक्रों को बताया मित्र..भारत ने ट्रंप को किया साइड?
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
Tamil Nadu Elections
शेर हमेशा शेर रहता है...चुनावों के लिए 'विजय' का बड़ा फैसला, BJP से गठबंधन से इनकार
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
Assam
इस राज्य में SC-ST को छोड़कर अब वयस्कों को नहीं मिलेगा नया आधार कार्ड, जानिए वजह
;