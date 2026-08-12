/बेरोजगार आदमी ने चांद पर ठोंक दिया अपना मालिकाना हक! बेच डाली 61.1 करोड़ एकड़ जमीन और बन गया अरबपति

धरती पर जमीन खरीदना और बेचना एक आम बात है. लेकिन क्या कोई आसमान में चमकते चांद का मालिक बन सकता है? अमरीका के रहने वाले डेनिस होप ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया. जब डेनिस होप के पास कोई काम-धंधा नहीं था, तब उन्होंने प्रॉपर्टी से पैसे कमाने का एक बहुत अजीब रास्ता चुना. धरती पर तो हर टुकड़ा किसी न किसी का था, इसलिए उनकी नजर चांद पर पड़ी. Times Of India की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डेनिस होप ने अंतरिक्ष कानून की एक ऐसी बारीक जगह ढूंढ निकाली जिसने उन्हें रातों-रात चर्चा में ला दिया.
अपनी पढ़ाई के दौरान डेनिस होप ने 1967 के यूनाइटेड नेशंस आउटर स्पेस ट्रीटी को पढ़ा था. इस समझौते में साफ लिखा था कि कोई भी देश चांद या किसी अन्य ग्रह पर अपना मालिकाना हक नहीं जमा सकता. लेकिन होप ने इसका एक अलग मतलब निकाला. उन्होंने सोचा कि यह रोक देशों पर है, किसी अकेले इंसान पर नहीं. इसके बाद उन्होंने यूएन को एक खत भेजा और ऐलान किया कि वे चांद के मालिक हैं और इसके टुकड़े करके बेचेंगे. उन्हें लगा कि यूएन इस पर आपत्ति जताएगा, लेकिन उन्हें कोई जवाब ही नहीं मिला. इसी बात को आधार बनाकर उन्होंने अपना धंधा शुरू कर दिया.
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस लॉ की पूर्व अध्यक्ष तंजा मैसन-ज्वान के अनुसार, आउटर स्पेस ट्रीटी का नियम सिर्फ सरकारों के लिए नहीं है. यह रोक आम नागरिकों पर भी लागू होती है. इसका मतलब यह है कि डेनिस होप से कागजात खरीदने के बाद भी कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चांद की जमीन का असली मालिक नहीं बन जाता. इसके बावजूद भी लोगों ने उनके सर्टीफिकेट को बड़े चाव से खरीदा. लोगों के लिए यह सिर्फ एक कागजात नहीं, बल्कि चांद से जुड़ने का एक जरिया बन गया.
होप ने अपनी जमीनों के दाम बहुत कम रखे ताकि आम लोग भी इसे खरीद सकें. उन्होंने एक एकड़ जमीन की कीमत सिर्फ 19.95 डॉलर रखी. हालांकि इसमें शिपिंग और तथाकथित 'मून टैक्स' जुड़कर दाम थोड़ा बढ़ जाता था. रिपोर्ट्स की मानें तो उन्होंने पूर्व अमरीकी राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्लू बुश, जिमी कार्टर और रोनाल्ड रीगन जैसे बड़े नामों को भी जमीन के कागजात बेचे. उन्होंने दावा किया कि वे अब तक 611 मिलियन एकड़ से भी ज्यादा चांद की जमीन बेच चुके हैं.
होप का यह कारोबार केवल चांद तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने मंगल, शुक्र, बुध और प्लूटो पर भी अपना हक जताया. उन्होंने तो एक 'गैलेक्टic गवर्नमेंट' भी बना ली, जो इन जमीनों के मालिकों का प्रतिनिधित्व करती थी. इतना ही नहीं, वे अपनी खुद की करेंसी 'डेल्टा' को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मान्यता दिलाने की कोशिश भी कर रहे थे, हालांकि इसमें उन्हें कामयाबी नहीं मिली.
होप ने सिर्फ जमीन ही नहीं बेची, बल्कि वहां मौजूद संसाधनों पर भी अपना दावा ठोका. चांद पर हीलियम-3 नाम का एक बहुत बहुमूल्य तत्व मौजूद है, जो भविष्य में न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के काम आ सकता है. होप के मुताबिक इसकी कीमत 6 क्वाड्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है. उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई कंपनी या सरकार चांद पर माइनिंग करना चाहती है, तो उसे उनकी गैलेक्टिक सरकार से मंजूरी लेनी होगी.
बिजनेस के साथ-साथ डेनिस होप ने कुछ हिस्सों को सुरक्षित रखने का दावा भी किया. उन्होंने अपोलो मिशन वाली जगहों और चांद के ध्रुवों को 'रिजर्व' घोषित किया. साल 2011 में एक ग्रुप ने चांद के नॉर्थ पोल के लिए 50 मिलियन डॉलर का ऑफर दिया था, लेकिन होप ने इसे ठुकरा दिया. उनका मानना था कि यह जमीन भविष्य में इंसानों के रहने के काम आएगी और इसे सस्ते दामों पर ही मिलना चाहिए.