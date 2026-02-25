70% से सीधे 20% पर गिरी सेल! जानें कैसे एक छोटे से 'AI कनेक्टर' ने बड़ी-बड़ी एडवरटाइजिंग एजेंसियों की नींद उड़ा दी

Advertisement
Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 25, 2026, 01:44 PM IST
सैन फ्रांसिस्को की एंटरप्रेन्योर Ira Bodnar ने हाल ही में दावा किया कि Anthropic के Claude AI के एक नए अपडेट ने उनके स्टार्टअप को लगभग “obsolete” यानी बेकार बना दिया. उनका स्टार्टअप Ryze तेजी से बढ़ रहा था और सैकड़ों पेड क्लाइंट्स के साथ अच्छा कारोबार कर रहा था. लेकिन अचानक आए एक AI फीचर अपडेट के बाद उनकी सेल्स 70% से गिरकर 20% तक पहुंच गईं. Bodnar के अनुसार, एक ही फीचर और एक कनेक्टर अपडेट ने महीनों की मेहनत पर असर डाल दिया. यह हर फाउंडर का डर होता है कि कोई बड़ी टेक कंपनी एक ऐसा फीचर लॉन्च कर दे जो उनके पूरे बिजनेस मॉडल को कमजोर कर दे.

Ryze क्या करता था?
Ryze एक AI-आधारित टूल था जो कंपनियों के लिए Google और Meta पर चलने वाले विज्ञापन अभियानों को ऑटोमेट करता था. यूजर अपने सभी Google और Meta अकाउंट्स को इस सिस्टम से कनेक्ट कर सकते थे और AI खुद कैंपेन मैनेज करता था. इससे समय बचता था, गलतियां कम होती थीं और पूरी प्रक्रिया आसान हो जाती थी. कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मॉडल काफी कामयाब था. कंपनियों को कम टीम के साथ ज्यादा अकाउंट संभालने की सुविधा मिल रही थी. कुछ क्लाइंट्स तो 600 अकाउंट्स सिर्फ 6 लोगों की टीम से चला रहे थे.

Claude और Manus ने क्यों बदला गेम?
समस्या तब शुरू हुई जब Claude में नया फीचर अपडेट आया. Claude की नई क्षमताएं और Manus के कनेक्टर्स ने AI-आधारित विज्ञापन ऑटोमेशन को और ज्यादा आसान बना दिया. जो काम पहले Ryze जैसे टूल्स की खासियत था, वह अब बड़े AI मॉडल्स में शामिल होने लगा. हालांकि अभी Claude सीधे Google Ads अकाउंट में बदलाव नहीं कर सकता, वह सिर्फ डेटा एनालिसिस करता है. लेकिन Bodnar का कहना है कि आने वाले महीनों में अगर Claude या Manus को पूरा कंट्रोल मिल गया, तो यह बड़ा गेम-चेंजर हो सकता है.

AI मार्केटिंग की बदलती दुनिया
इस घटना ने यह दिखा दिया कि AI और मार्केटिंग की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है. पहले जहां स्टार्टअप्स नए आइडिया से बाजार में अलग पहचान बना लेते थे, अब बड़ी AI कंपनियां तेजी से फीचर जोड़कर उसी स्पेस में उतर रही हैं. कुछ लोगों ने कहा कि अब ब्रांड वैल्यू, क्रिएटिविटी और स्टोरीटेलिंग ही असली फर्क पैदा करेंगे. क्योंकि बेसिक ऑटोमेशन तो अब कमोडिटी यानी आम चीज बनता जा रहा है.

Anthropic Claude Sonnet 4.6 क्या है?
हाल ही में Claude Sonnet 4.6 लॉन्च किया गया है, जिसे अब तक का सबसे पावरफुल Sonnet मॉडल बताया जा रहा है. यह कोडिंग, लंबा टेक्स्ट समझने, रिसर्च, प्लानिंग और डिजाइन जैसे कामों में बेहतर प्रदर्शन करता है. इस मॉडल में 1 मिलियन टोकन का कॉन्टेक्स्ट विंडो (बीटा) भी है, जिससे यह बड़ी मात्रा में जानकारी को याद रख सकता है और प्रोसेस कर सकता है. डेवलपर्स का कहना है कि कई मामलों में यह पुराने वर्जन से काफी बेहतर है और कुछ टास्क में तो हाई-एंड मॉडल्स को भी टक्कर देता है. साथ ही, इसमें कंप्यूटर यूज क्षमताएं बेहतर हुई हैं और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी मजबूत बनाए गए हैं. रिसर्चर्स इसे सुरक्षित, ईमानदार और भरोसेमंद मॉडल बता रहे हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Claude AI updateAnthropic Claude Sonnet 4.6

