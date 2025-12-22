कैसे एक बस की वजह से बनी Apple कंपनी? Steve Jobs ने दी थी सबसे बड़ी कुर्बानी, पढ़िए 49 साल पहले का किस्सा

Apple की शुरुआत किसी बड़ी कंपनी या भारी निवेश से नहीं हुई थी, बल्कि यह कहानी बड़े सपनों, आर्थिक जोखिम और असंभव लगने वाले त्याग पर आधारित है. 1970 के दशक के बीच में एक युवा Steve Jobs को यह यकीन था कि कंप्यूटर सिर्फ लैब या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं होने चाहिए. उनका मानना था कि हर इंसान के घर में एक पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए. उस समय यह सोच बहुत क्रांतिकारी थी. लेकिन समस्या यह थी कि Jobs के पास पैसे नहीं थे. वे बीस साल की उम्र के आसपास थे और लगभग कंगाल थे, उनके पास सिर्फ मजबूत विश्वास और साफ नजरिया था.

सपने को पूरा करने के लिए निजी बलिदान

Apple को शुरू करने के लिए Jobs और उनके साथी Steve Wozniak को पैसे की जरूरत थी. दोनों ने अपने-अपने कीमती सामान बेचने का फैसला किया. Jobs ने अपनी Volkswagen बस बेच दी, जो उनके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि घर जैसी थी. वहीं Wozniak ने अपना प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर बेच दिया. इन दोनों से करीब 1,300 डॉलर इकट्ठा हुए. आज यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन उसी पैसे से Apple का पहला कंप्यूटर बनाने की नींव रखी गई.

Apple I का जन्म और पहला ऑर्डर

1 अप्रैल 1976 को Apple I का जन्म हुआ. दिलचस्प बात यह है कि यह दिन April Fool’s Day था, लेकिन Jobs और Wozniak के लिए यह मज़ाक नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला दिन था. Apple I एक पूरी तरह से असेंबल किया हुआ पर्सनल कंप्यूटर था. कुछ समय बाद एक लोकल कंप्यूटर डीलर ने 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत करीब 50,000 डॉलर थी. भले ही बिक्री ज्यादा नहीं थी, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि बाजार में पर्सनल कंप्यूटर की मांग है.

गैराज से बाजार तक का सफर

Apple I की बिक्री Jobs के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इससे उन्हें भरोसा हो गया कि लोग पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए तैयार हैं. Apple I से हुई सीमित कमाई को Apple II के विकास में लगाया गया. यही Apple II था जिसने Apple को एक छोटे स्टार्टअप से एक गंभीर टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया. अगर शुरुआती दौर में यह जोखिम और बलिदान नहीं होता, तो शायद Apple की कहानी शुरू ही नहीं हो पाती.

जब Steve Jobs ने गैरकानूनी Blue Box बेचे

Apple से पहले भी Jobs और Wozniak साथ काम कर चुके थे, लेकिन उस समय उनका काम गैरकानूनी था. 1970 के शुरुआती वर्षों में दोनों ने ‘Blue Box’ नाम के डिवाइस बनाए और बेचे. ये डिवाइस टेलीफोन सिस्टम की तकनीकी कमजोरियों का फायदा उठाकर मुफ्त में लॉन्ग-डिस्टेंस कॉल करने में मदद करते थे. हालांकि यह गलत था, लेकिन इस अनुभव ने Jobs को बहुत कुछ सिखाया.

Blue Box से मिली सीख

Blue Box बिजनेस ने Jobs और Wozniak को टीमवर्क, जटिल समस्याओं को सुलझाने और एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलने का अनुभव दिया. Jobs बाद में इस दौर को “जादुई समय” कहते थे. इसी दौर में उन्हें यह आत्मविश्वास मिला कि वे किसी भी सिस्टम को समझ सकते हैं और उसे बदल सकते हैं. Apple I ने उन्हें यह भरोसा दिया कि उनका विज़न असल दुनिया में भी काम कर सकता है.

एक अनोखी शुरुआत से ग्लोबल कंपनी तक

Apple की शुरुआत एक बेची हुई बस और हैक किए गए फोन सिस्टम से हुई थी. यही असामान्य शुरुआत आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बनने की कहानी बनी. यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि सपने, साहस और त्याग की मिसाल है.