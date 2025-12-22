Advertisement
trendingNow13049393
Hindi Newsटेककैसे एक बस की वजह से बनी Apple कंपनी? Steve Jobs ने दी थी सबसे बड़ी कुर्बानी, पढ़िए 49 साल पहले का किस्सा

कैसे एक बस की वजह से बनी Apple कंपनी? Steve Jobs ने दी थी सबसे बड़ी कुर्बानी, पढ़िए 49 साल पहले का किस्सा

1970 के दशक के बीच में एक युवा Steve Jobs को यह यकीन था कि कंप्यूटर सिर्फ लैब या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं होने चाहिए. उनका मानना था कि हर इंसान के घर में एक पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए. उस समय यह सोच बहुत क्रांतिकारी थी.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 22, 2025, 10:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कैसे एक बस की वजह से बनी Apple कंपनी? Steve Jobs ने दी थी सबसे बड़ी कुर्बानी, पढ़िए 49 साल पहले का किस्सा

Apple की शुरुआत किसी बड़ी कंपनी या भारी निवेश से नहीं हुई थी, बल्कि यह कहानी बड़े सपनों, आर्थिक जोखिम और असंभव लगने वाले त्याग पर आधारित है. 1970 के दशक के बीच में एक युवा Steve Jobs को यह यकीन था कि कंप्यूटर सिर्फ लैब या बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं होने चाहिए. उनका मानना था कि हर इंसान के घर में एक पर्सनल कंप्यूटर होना चाहिए. उस समय यह सोच बहुत क्रांतिकारी थी. लेकिन समस्या यह थी कि Jobs के पास पैसे नहीं थे. वे बीस साल की उम्र के आसपास थे और लगभग कंगाल थे, उनके पास सिर्फ मजबूत विश्वास और साफ नजरिया था.

सपने को पूरा करने के लिए निजी बलिदान
Apple को शुरू करने के लिए Jobs और उनके साथी Steve Wozniak को पैसे की जरूरत थी. दोनों ने अपने-अपने कीमती सामान बेचने का फैसला किया. Jobs ने अपनी Volkswagen बस बेच दी, जो उनके लिए सिर्फ एक गाड़ी नहीं बल्कि घर जैसी थी. वहीं Wozniak ने अपना प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर बेच दिया. इन दोनों से करीब 1,300 डॉलर इकट्ठा हुए. आज यह रकम छोटी लग सकती है, लेकिन उसी पैसे से Apple का पहला कंप्यूटर बनाने की नींव रखी गई.

Apple I का जन्म और पहला ऑर्डर
1 अप्रैल 1976 को Apple I का जन्म हुआ. दिलचस्प बात यह है कि यह दिन April Fool’s Day था, लेकिन Jobs और Wozniak के लिए यह मज़ाक नहीं बल्कि जीवन बदलने वाला दिन था. Apple I एक पूरी तरह से असेंबल किया हुआ पर्सनल कंप्यूटर था. कुछ समय बाद एक लोकल कंप्यूटर डीलर ने 100 यूनिट्स का ऑर्डर दिया, जिसकी कीमत करीब 50,000 डॉलर थी. भले ही बिक्री ज्यादा नहीं थी, लेकिन इससे यह साबित हो गया कि बाजार में पर्सनल कंप्यूटर की मांग है.

Add Zee News as a Preferred Source

गैराज से बाजार तक का सफर
Apple I की बिक्री Jobs के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई. इससे उन्हें भरोसा हो गया कि लोग पर्सनल कंप्यूटर खरीदने के लिए तैयार हैं. Apple I से हुई सीमित कमाई को Apple II के विकास में लगाया गया. यही Apple II था जिसने Apple को एक छोटे स्टार्टअप से एक गंभीर टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया. अगर शुरुआती दौर में यह जोखिम और बलिदान नहीं होता, तो शायद Apple की कहानी शुरू ही नहीं हो पाती.

जब Steve Jobs ने गैरकानूनी Blue Box बेचे
Apple से पहले भी Jobs और Wozniak साथ काम कर चुके थे, लेकिन उस समय उनका काम गैरकानूनी था. 1970 के शुरुआती वर्षों में दोनों ने ‘Blue Box’ नाम के डिवाइस बनाए और बेचे. ये डिवाइस टेलीफोन सिस्टम की तकनीकी कमजोरियों का फायदा उठाकर मुफ्त में लॉन्ग-डिस्टेंस कॉल करने में मदद करते थे. हालांकि यह गलत था, लेकिन इस अनुभव ने Jobs को बहुत कुछ सिखाया.

Blue Box से मिली सीख
Blue Box बिजनेस ने Jobs और Wozniak को टीमवर्क, जटिल समस्याओं को सुलझाने और एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलने का अनुभव दिया. Jobs बाद में इस दौर को “जादुई समय” कहते थे. इसी दौर में उन्हें यह आत्मविश्वास मिला कि वे किसी भी सिस्टम को समझ सकते हैं और उसे बदल सकते हैं. Apple I ने उन्हें यह भरोसा दिया कि उनका विज़न असल दुनिया में भी काम कर सकता है.

एक अनोखी शुरुआत से ग्लोबल कंपनी तक
Apple की शुरुआत एक बेची हुई बस और हैक किए गए फोन सिस्टम से हुई थी. यही असामान्य शुरुआत आगे चलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में से एक बनने की कहानी बनी. यह कहानी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि सपने, साहस और त्याग की मिसाल है.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

appleSteve JobsApple garage story

Trending news

प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
Atal Sansmaran
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
maharashtra local body election 2025
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
Jammu Kashmir
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
chidambaram
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
Indian Navy
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
maharashtra nikay chunav result
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
Mumbai Marina Project
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'
weather update
पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम ने बदला मिजाज, मनाली से गुलमर्ग तक बना 'विंटर वंडरलैंड'