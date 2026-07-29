/200 टेस्ट पास करने के बाद आपके हाथ में आता है नोट! जानिए पॉलिमर नोट बनाने की अनोखी टेक्नोलॉजी

क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका कोई नोट पानी में गिर जाए या गलती से वॉशिंग मशीन में धुल जाए, तो क्या होगा? आम कागजी नोट तो पूरी तरह खराब हो जाएगा, लेकिन पॉलिमर नोट (Polymer Notes) का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा. आजकल दुनिया भर के कई देश कागजी नोटों की जगह पॉलिमर यानी प्लास्टिक वाले नोटों का इस्तेमाल कर रहे हैं. यह नोट न सिर्फ लंबे समय तक चलते हैं, बल्कि इन्हें नकली छापना भी लगभग नामुमकिन होता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि ये पॉलिमर नोट कैसे बनाए जाते हैं और इनकी शुरुआत कैसे हुई.
पॉलिमर नोट प्लास्टिक की एक खास परत (Polymer Sheet) से बनाए जाते हैं. इंग्लैंड में सितंबर 2016 में सबसे पहले £5 का पॉलिमर नोट पेश किया गया था. इसके बाद धीरे-धीरे कागजी नोटों को हटाकर पॉलिमर नोटों को चलन में लाया गया. यह नोट कागजी नोटों की तुलना में बहुत अधिक टिकाऊ होते हैं.
डेविड सोलोमन (David Solomon) को पॉलिमर बैंकनोट का आविष्कारक माना जाता है. उन्होंने रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अनुरोध पर अपनी टीम के साथ मिलकर 1968 से 1988 तक यानी 20 सालों तक इस प्रोजेक्ट पर काम किया. इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलिया ने पहला पॉलिमर नोट जारी किया. यह एक यादगार A$10 का नोट था, जिसने करेंसी सुरक्षा की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया.
आज दुनिया के 22 से भी ज्यादा देशों में 30 से अधिक अलग-अलग मूल्यवर्ग के लगभग तीन अरब पॉलिमर नोट चलन में हैं. ऑस्ट्रेलिया, यूके और कई अन्य प्रमुख देश अब अपनी करेंसी के लिए पूरी तरह पॉलिमर नोटों पर निर्भर हैं.
इन नोटों को लाने का मुख्य मकसद नकली नोटों की रोकथाम करना था. कागजी नोट बहुत जल्दी फट जाते हैं और पानी में खराब हो जाते हैं. वहीं पॉलिमर नोट दैनिक टूट-फूट और पानी की मार को आसानी से झेल लेते हैं. इससे सरकारों और बैंकों का काफी पैसा बचता है.
पॉलिमर शीट तैयार करना: सबसे पहले पारदर्शी पॉलिमर शीट तैयार की जाती है, जिसमें ट्रांसपेरेंट विंडो बनी होती है.
इमेज प्रिंटिंग: शीट के दोनों तरफ नोट के डिजाइन और चित्र प्रिंट किए जाते हैं.
फॉइलिंग प्रोसेस: शीट को फॉइलिंग मशीन में भेजा जाता है, जहां विशेष सुरक्षा टेप से फॉइल लगाई जाती है.
पोर्ट्रेट और यूवी ट्रीटमेंट: नोट पर महारानी या ऐतिहासिक हस्तियों की तस्वीर जोड़ी जाती है और फिर इन्हें UV ट्रीटमेंट दिया जाता है.
कटिंग और टेस्टिंग: अंत में कटर मशीन से शीट को अलग-अलग नोटों में काटा जाता है.
बनने के बाद हर नोट को 200 से ज्यादा कड़े टेस्ट्स से गुजरना पड़ता है. यह सुनिश्चित किया जाता है कि ये नोट एटीएम और कैश काउंटिंग मशीनों में आसानी से काम कर सकें.