Advertisement
trendingNow13110177
Hindi Newsटेककबाड़ हो जाएगा आपका Smartphone! बाथरूम में ले जाने से पहले जान लें ये सच्चाई, गीजर है असली विलेन

कबाड़ हो जाएगा आपका Smartphone! बाथरूम में ले जाने से पहले जान लें ये सच्चाई, गीजर है असली विलेन

Geyser Steam Effects on Phone: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गया है कि हम इसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहते. बेडरूम से लेकर डाइनिंग टेबल और अब तो बाथरूम तक मोबाइल हमारे साथ जा रहा है. अगर अभी तक अगर आप भी बाथरूम में अपना फोन अंदर ले जाते है, तो अब जरा संभल जाएं. आपकी यह आदत लाखों के फोन को बर्बाद कर सकती हैं.

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Feb 15, 2026, 10:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कबाड़ हो जाएगा आपका Smartphone! बाथरूम में ले जाने से पहले जान लें ये सच्चाई, गीजर है असली विलेन

Geyser Steam Effects on Phone: आज के समय में स्मार्टफोन लोगों के जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है. अब लोग हर समय अपने साथ स्मार्टफोन रखते हैं. लोग अपने फोन को एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहते हैं. फिर चाहें वो बेडरूम में हो या बाथरूम में मोबाइल सभी जगह लोगों के साथ रहता है. ऐसे में अगर आप भी बाथरूम में फोन ले जाते हैं, तो जरा संभल जाइए. क्योंकि सर्दियों के मौसम में गीजर की भाप (Steam) आपके फोन के लिए किसी 'साइलेंट किलर' से कम नहीं है. गर्म पानी की भाप से आपके फोन का कैमरा सेंसर और चार्जिंग पोर्ट खराब हो सकता है. 

कैसे भाप बन जाता है फोन का दुश्मन?
अक्सर लोग सोचते हैं कि उनका फोन वॉटर रेसिस्टेंट (IP68 रेटिंग वाला) है, तो उसे पानी से कुछ नहीं होगा. लेकिन यहां एक बड़ा पेंच है. वॉटर रेसिस्टेंट रेटिंग ठंडे पानी के बूंदों के लिए होती है, न कि गर्म भाप के लिए. जब आप बाथरूम में गर्म पानी से नहाते हैं, तो वहां काफी नमी और भाप जमा हो जाती है. भाप के कण पानी की बूंदों से कहीं ज्यादा छोटे होते हैं, जो फोन के चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और सिम ट्रे के बेहद छोटे रास्तों से अंदर घुस जाते हैं. 

फोन के अंदर क्या होता है नुकसान?
एक बार जब यह भाप आपके फोन के अंदर पहुंचत जाता है, तो अंदर के ठंडे तापमान के संपर्क में आकर यह फिर से पानी की बूंदों में बदल जाती है. यह नमी फोन के मदरबोर्ड पर जंग (Corrosion) लगा सकती है. इससे आपका फोन अचानक रीस्टार्ट होने लगता है, टच स्क्रीन काम करना बंद कर देती है या फिर बैटरी लाइफ तेजी से गिरने लगती है. कई मामलों में तो फोन का कैमरा लेंस धुंधला पड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर नमी जमा हो जाती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:- 3 साल, ₹1.26 लाख करोड़ और सिर्फ 2500 कर्मचारी! Anthropic के चमत्कार से सदमे में TCS

बाथरूम में फोन बचाने के लिए क्या करें?
अगर आपको अपना फोन बचा कर रखना है, तो आप नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं. 
स्टेप 1. सबसे बेहतर यही है कि नहाते समय फोन को बाथरूम के बाहर रखें.
स्टेप 2. अगर फोन ले जाना आपकी मजबूरी है, तो उसे गीजर या शॉवर से जितनी दूर हो सके उतनी दूर किसी सूखे स्टैंड पर रखें. 
स्टेप 3. अगर आपको नहाते समय गना सुनने का मन है तो ब्लूटूथ स्पीकर का इस्तेमाल करें. 
स्टेप 4. अगर आपका फोन गलती से भी भाप या पानी के संपर्क में आ जाए तो तुरंत उसे बंद कर दें. 
स्टेप 5. कभी भी गीले फोन को तुरंत चार्ज न करें. 
स्टेप 6. अगर आप फोन अंदर ले जाना चाहते हैं, तो बाजार में मिलने वाले 'जिपलॉक' या वॉटरप्रूफ पाउच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं.

फोन में नमी घुस जाए तो क्या न करें?
अगर आपको लगे कि फोन के अंदर नमी चली गई है, तो भूलकर भी उसे हेयर ड्रायर से सुखाने की कोशिश न करें. ड्रायर की गर्म हवा फोन के सेंसिटिव पार्ट्स को पिघला सकती है. इसके साथ फोन को तुरंत चार्ज पर न लगाएं, इससे शॉर्ट सर्किट का खतरा रहता है. भाप से होने वाला नुकसान अक्सर वॉरंटी में भी कवर नहीं होता. इसलिए समझदारी इसी में है कि बाथरूम का दरवाजा हमेशा मोबाइल के लिए बंद ही रखें. छोटे से काम के लिए अपने हजारों के स्मार्टफोन की बलि न चढ़ाएं. 

यह भी पढ़ें:- Donald Trump की Apple पर टेढ़ी नजर? कंपनी को सीधे-सीधे 'हड़काया', लेटर लिखकर कहा...

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

smartphone safety tipsBathroom Steam Mobile DamageGeyser Steam Effects on Phone

Trending news

सेना के जंबो जेट में बैठ प्रधानमंत्री का हाईवे पर लैंड करना, भारत की कैसी तैयारी है?
Assam news
सेना के जंबो जेट में बैठ प्रधानमंत्री का हाईवे पर लैंड करना, भारत की कैसी तैयारी है?
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
bjp tipu sultan
टीपू की अंगूठी पर 'राम'! सावरकर पर ओवैसी का तंज- अंग्रेजों को नहीं लिखा लव लेटर
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
PM Modi
17 फरवरी की ताजपोशी से पहले बड़ा कूटनीतिक संदेश, तारिक रहमान ने PM मोदी को बुलाया
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
maha shivratri 2026
Maha Shivratri 2026 LIVE: महाशिवरात्रि आज, जानें कब तक शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं जल; नोट कर लें पूरी डिटेल्स
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
Weather
नए पश्चिमी विक्षोभ से मौसम फिर मारेगा पलटी? जानिए पूरे हफ्ते के मौसम का हाल
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
Tipu Sultan
शिवाजी के प्रदेश में सिर्फ टीपू, तस्वीर पर विवाद; मालेगांव की 'सरकार' ने क्या किया?
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
India Pakistan News in Hindi
'सिंदूर' के बाद भारत ने छोड़ दिया 'साइलेंट किलर'; ऑपरेशन सावलकोट से PAK में हड़कंप
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
DNA
बुर्का और बहुविवाह पर बैन... फ्रांस में बने नियम भारत में लागू हुआ तो क्या होगा?
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
Meghalaya Mine Blast
खदान विस्फोट में मारा गया युवक दाह संस्कार के बाद जिंदा लौटा, मातम के बाद चमत्कार!
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा
Punjab
'युद्ध नशियां विरूद्ध' अभियान को मिली बड़ी सफलता, पंजाब की मुहिम की देशभर में चर्चा