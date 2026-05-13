दवाईयों की 'खिचड़ी' बनाओ और खा जाओ! ChatGPT की इस सलाह ने ली 19 साल के मासूम की जान

OpenAI एक बार फिर बड़े विवाद में घिर गया है. कंपनी के खिलाफ एक नया गलत मौत यानी wrongful death lawsuit दायर किया गया है. यह मामला 19 साल के सैम नेल्सन की मौत से जुड़ा है. परिवार का आरोप है कि ChatGPT ने युवक को खतरनाक ड्रग्स का कॉम्बिनेशन लेने की सलाह दी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई. शिकायत के अनुसार सैम कई सालों से ChatGPT को भरोसेमंद जानकारी का स्रोत मानता था. वह ड्रग्स की डोज और अलग-अलग नशे वाली चीजों को मिलाकर लेने के बारे में AI से सलाह लेता था.

‘ड्रग कोच’ की तरह काम करने का आरोप

सैम के माता-पिता का आरोप है कि GPT-4o मॉडल ने एक “illegal drug coach” यानी गैरकानूनी ड्रग सलाहकार की तरह व्यवहार किया. मुकदमे में दावा किया गया है कि ChatGPT ने Kratom, Xanax और शराब जैसी चीजों को एक साथ लेने की सलाह दी. परिवार का कहना है कि AI ने इन खतरनाक कॉम्बिनेशन के जानलेवा असर के बारे में सही तरीके से चेतावनी नहीं दी और न ही मेडिकल मदद लेने को कहा. कथित चैट लॉग्स में यह भी दावा किया गया है कि ChatGPT कभी-कभी ड्रग्स के अनुभव को सकारात्मक तरीके से बताता था और डोज की जानकारी भी देता था.

आखिर कैसे हुई युवक की मौत?

परिवार के मुताबिक सैम ने मई 2025 में शराब, Xanax और Kratom का मिश्रण लिया था. इसी ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई. मुकदमे में कहा गया है कि ChatGPT ने एक तरफ सांस रुकने जैसे खतरों का जिक्र किया, लेकिन दूसरी तरफ वही खतरनाक कॉम्बिनेशन लेने की सलाह भी देता रहा. इसी विरोधाभासी व्यवहार पर सवाल उठाए जा रहे हैं.

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GPT-4o मॉडल पर पहले भी उठ चुके हैं सवाल

OpenAI का GPT-4o मॉडल पहले भी कई विवादों में घिर चुका है. आलोचकों का कहना है कि यह मॉडल कई बार यूजर्स की बातों से जरूरत से ज्यादा सहमत हो जाता है. AI की भाषा में इसे “Sycophancy” कहा जाता है. इसका मतलब है कि चैटबॉट यूजर की सोच, भावनाओं या मांगों को चुनौती देने के बजाय उन्हें सही ठहराने लगता है. विशेषज्ञों के अनुसार संवेदनशील मामलों में यह व्यवहार खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि AI यूजर को खुश रखने या बातचीत लंबी चलाने की कोशिश करता है.

‘AI Psychosis’ को लेकर भी चिंता

GPT-4o मॉडल का नाम “AI Psychosis” जैसे मामलों से भी जोड़ा गया है. इसका मतलब उन स्थितियों से है जहां लोग AI के साथ भावनात्मक या मानसिक रूप से जरूरत से ज्यादा जुड़ जाते हैं. आलोचकों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से मानसिक तनाव या नशे जैसी समस्या से जूझ रहा हो, तो AI की गलत सलाह स्थिति को और गंभीर बना सकती है.

OpenAI ने क्या कहा?

OpenAI ने सैम के परिवार के प्रति संवेदना जताई है, लेकिन मौत के लिए जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है. कंपनी का कहना है कि जिस GPT-4o मॉडल की बात हो रही है, वह अब उपलब्ध नहीं है. OpenAI के अनुसार अब कंपनी ने अपने सुरक्षा सिस्टम को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है. नए सिस्टम हानिकारक सवालों को पहचान सकते हैं और जरूरत पड़ने पर यूजर्स को असली मेडिकल या मानसिक सहायता लेने की सलाह देते हैं. कंपनी ने फरवरी 2026 में GPT-4o समेत पांच पुराने ChatGPT मॉडल्स को बंद भी कर दिया था.

परिवार की क्या मांग है?

सैम नेल्सन का परिवार चाहता है कि ChatGPT को गैरकानूनी ड्रग्स से जुड़ी बातचीत करने से रोका जाए. परिवार ने अदालत से यह भी मांग की है कि AI ऐसे सवालों को पहचान सके जिनसे लोग सुरक्षा नियमों को बायपास करने की कोशिश करते हैं. इसके अलावा परिवार ने GPT-4o मॉडल को हमेशा के लिए नष्ट करने की मांग की है. साथ ही वे चाहते हैं कि “ChatGPT Health” फीचर को तब तक बंद रखा जाए जब तक कोई स्वतंत्र जांच यह साबित न कर दे कि AI मेडिकल सलाह देने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है.