/कोविड आपके सपनों को कैसे बदल रहा है? जानिए आपकी पर्सनालिटी और वायरस का यह अजीब रिश्ता

क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सुबह उठने के बाद भी आपको लगे कि जो सपना आपने देखा, वह बिल्कुल सच था? वहीं दूसरी तरफ, कुछ सपने इतने अजीब और बेतुके होते हैं कि जिनका कोई सिर-पैर ही नहीं होता. हम अक्सर सोचते हैं कि सपने महज एक इत्तेफाक या दिमाग की खुराफात हैं. लेकिन हाल ही में हुई एक साइंटिफिक स्टडी ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है. इटली की आईएमटी स्कूल फॉर एडवांस्ड स्टडीज के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके सपनों का एक ऐसा सच खोज निकाला है, जो सीधे आपकी पर्सनालिटी, आपकी नींद और आपकी जिंदगी में चल रही उथल-पुथल से जुड़ा है.
अधिकतर लोग मानते हैं कि सपने बेतरतीब या बिना किसी वजह के आते हैं. लेकिन 'कम्युनिकेशंस साइकोलॉजी' में छपी एक नई रिसर्च के मुताबिक, सपने कभी भी बेवजह नहीं होते. वैज्ञानिकों ने 18 से 70 साल के 287 लोगों के करीब 3700 से ज्यादा सपनों का विश्लेषण किया. इस अध्ययन से पता चला कि आपके दिनभर के अनुभव, सोचने का तरीका और आपकी नींद का पैटर्न यह तय करता है कि आपको रात में कैसा सपना दिखाई देगा.
हजारों सपनों की कहानियों को खुद पढ़ना और समझना नामुमकिन सा काम था. इसलिए शोधकर्ताओं ने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) नाम की AI तकनीक का सहारा लिया. इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सपनों में इस्तेमाल हुए शब्दों और उनके पीछे छिपी भावनाओं के पैटर्न को पकड़ा. AI ने साबित कर दिया कि सपने कोई बिखरा हुआ कचरा नहीं हैं, बल्कि उनका एक खास ढांचा और मतलब होता है.
स्टडी में एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई. हमारा दिमाग कभी भी बीते दिन की घटनाओं को वैसा का वैसा सपने में नहीं दोहराता. इसके बजाय, दिमाग आपकी पुरानी यादों, डर, इच्छाओं और सोच को आपस में मिला देता है. उदाहरण के लिए, सपने में आपका दफ्तर या स्कूल वही हो सकता है, लेकिन वहाँ लोग और परिस्थितियाँ बिल्कुल नई होंगी. यही वजह है कि सपने जाने-पहचाने होकर भी बेहद अजीब लगते हैं.
जो लोग दिन में बहुत ज्यादा ख्यालों में खोए रहते हैं (Daydreaming करते हैं), उनके सपने बहुत तेजी से बदलते हैं और बिखरे हुए होते हैं. वहीं, जो लोग सपनों को बहुत गंभीरता से लेते हैं और मानते हैं कि सपनों का कोई अर्थ होता है, उन्हें बेहद साफ, रंगीन और विजुअल सपने आते हैं. हालाँकि, रिसर्च यह नहीं कहती कि मानने से सपने साफ होते हैं, लेकिन यह आपकी याद रखने की क्षमता से जरूर जुड़ा है.
वैज्ञानिकों ने पाया कि जब देश में कोविड-19 का लॉकडाउन लगा था, तब लोगों के सपनों में रुकावटें, बंदिशें, दीवारें और तेज डर जैसी चीजें ज्यादा दिखाई देती थीं. जैसे ही पाबंदियाँ हटीं, सपनों का यह पैटर्न भी नॉर्मल हो गया. इससे यह साबित होता है कि जब हमारी जिंदगी में कोई बड़ी घटना घटती है, तो हमारा दिमाग सपनों के जरिए उसे प्रोसेस करने की कोशिश करता है.