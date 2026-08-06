/क्या आपका AI पार्टनर भी पैसों का भूखा है? इन 5 चेतावनियों से पहचानें AI Romance Scam

आजकल की डिजिटल दुनिया में AI साथी या वर्चुअल कंपेनियन काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं. लोग अकेलेपन को दूर करने और अपनी भावनाएं साझा करने के लिए इन एआई बॉट्स का सहारा ले रहे हैं. ये एआई बॉट्स इतने इंसानी तरीके से बात करते हैं कि लोग आसानी से इनसे भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं. हालांकि, इस बढ़ती तकनीक के साथ साइबर अपराध का खतरा भी कई गुना बढ़ गया है. साइबर अपराधी अब एआई चैटबॉट्स का इस्तेमाल करके लोगों का भरोसा जीत रहे हैं और फिर उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हैं. आइए जानते हैं 5 ऐसे मुख्य संकेत जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपका एआई पार्टनर कहीं एक स्कैम बॉट तो नहीं है.
अगर आपका एआई साथी बातचीत शुरू होते ही बहुत जल्दी आपसे प्यार का इजहार कर दे या आपको अपना सोलमेट बताने लगे, तो आपको तुरंत सावधान हो जाना चाहिए. स्कैमर्स अक्सर लोगों को इमोशनली कमजोर करने के लिए बहुत जल्दी भावनात्मक जुड़ाव बनाते हैं. जब कोई यूजर भावनाओं में बह जाता है, तो उसकी सोचने-समझने की क्षमता कम हो जाती है. ऐसे में स्कैमर अपनी अगली चाल आसानी से चल पाते हैं.
स्कैम बॉट का सबसे बड़ा और स्पष्ट संकेत पैसों की मांग करना होता है. चाहे वे किसी अचानक आई मुसीबत का बहाना बनाएं, किसी बीमारी के इलाज की बात कहें या फिर किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसे लगाने की सलाह दें. किसी भी असली और भरोसेमंद एआई सर्विस को अपने यूजर्स से कभी भी पैसे नहीं मांगने चाहिए. अगर आपका वर्चुअल पार्टनर आपसे पैसे मांग रहा है तो तुरंत अलर्ट हो जाएं.
स्कैम बॉट्स और उन्हें चलाने वाले अपराधी हमेशा अपनी असली पहचान छिपाने की कोशिश करते हैं. जब भी आप उनसे लाइव वीडियो कॉल करने या अपनी पहचान साबित करने के लिए कहेंगे, तो वे हमेशा नए-नए बहाने बनाएंगे. वे नेटवर्क खराब होने या किसी मजबूरी का नाटक करके बात को टाल देंगे. अगर बार-बार कहने पर भी सामने वाला अपनी पहचान ना बताए, तो समझ जाएं कि कुछ गड़बड़ है.
अगर आपका एआई पार्टनर आपको उस ऐप या प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी प्राइवेट मैसेजिंग ऐप, एनक्रिप्टेड चैट या पर्सनल ईमेल पर आने के लिए कहे, तो यह एक बड़ा रेड फ्लैग है. ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स पर सुरक्षा जांच और निगरानी होती है. स्कैमर्स पकड़े जाने के डर से आपको अनमॉनीटर्ड जगह पर ले जाना चाहते हैं.
बातचीत के दौरान अगर आपका एआई साथी धीरे-धीरे आपकी बैंक डिटेल्स, ओटीपी, पासवर्ड, घर का पता या आधार-पैन जैसे दस्तावेजों की जानकारी मांगने लगे, तो तुरंत बातचीत बंद कर दें. अपनी पर्सनल या फाइनेंशियल जानकारी किसी के साथ शेयर करना आपको बहुत बड़े साइबर फ्रॉड का शिकार बना सकता है.