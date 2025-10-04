आपके घर तक कैसे पहुंचते हैं TV चैनल्स? छतरी कैसे करती है जादू, 100 में से 90 लोग इस 'रहस्य' से अनजान!

How TV Channels Reach Home: आपमें से ज्यादातर लोग टीवी जरूर देखते होंगे. लेकिन क्या कभी सोचे हैं कि टीवी में सिग्नल कहां से आता है? डिश टीवी की छतरी कैसे काम करती है? कई बार मन में ऐसे सवाल जरूर आते हैं लेकिन सही जवाब नहीं मिल पाता है. घर के छत पर लगी छतरी केवल धातु का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि इसके पीछे एक अद्भुत टेक्नोलॉजी काम करती है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं. अगर आप भी नहीं छतरी के पीछे काम करने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए आज के इस आर्टिकल में आपके मन में आने वाले सारे सवालों का जवाब जानते हैं.

छतरी का क्या काम?

घर की छत पर लगे छतरी का मुख्य काम है सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को पकड़ना. टीवी चैनल्स का प्रसारण पहले जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर मौजूद जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के पास भेजा जाता है. ये सैटेलाइट्स उसी रफ्तार से पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं जिससे वे हमेशा एक ही जगह पर नजर आते हैं. डिश एंटीना इस सैटेलाइट से आने वाली रेडियो तरंगों को पकड़ने का काम करता है.

डिश एंटीना अक्सर गोल आकार का और थोड़ा गहरा होता है, जिसे पैरबोलिक शेप कहा जाता है. इसके आकार को लेकर भी एक खास वजह है, इसे ऐसा बनाने के पीछे का कारण है दूर से आने वाले कमजोर सिग्नल्स को एक ही जगह पर इकट्ठा करना. इस जगह को फोकल प्वाइंट कहते हैं और वहीं पर डिश में लगा LNB यानी Low Noise Block Converter सिग्नल को पकड़ता है.

LNB का भी काम जान लीजिए

LNB डिश का सबसे जरूरी पार्ट होता है. LNB का काम होता है सैटेलाइस से आने वाली हाई-फ्रीक्वेंसी तरंगों को कैच करना. इन सिग्नल्स को कम शोर और कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स में बदल देना. इसके बाद बदले ही नेटवर्क सिग्नल्स को कोएक्सियल केबल के माध्यम से टीवी से जुड़े सेट-टॉप बॉक्स पर भेजना. जब सिग्नल्स सेट-टॉप बॉक्स तक पहुंचते हैं तो वे अभी भी डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं. सेट-टॉप बॉक्स इन सिग्नल्स को डिकोड करके ऐसे ऑडियो और वीडियो सिग्नल में बदल देता है जिसे आपका टीवी समझ सके. यानी टीवी पर दिखाई देने वाली हर तस्वीर और सुनाई देने वाली हर आवाज का असली श्रेय डिश एंटीना, LNB और सेट-टॉप बॉक्स के इस कॉम्बिनेशन को जाता है.

आज Dish TV पर HD और 4K चैनल्स दिखाना इसी तकनीक की बदौलत संभव हो पाया है. भविष्य में नई और उन्नत सैटेलाइट्स के साथ-साथ IPTV (Internet Protocol TV) तकनीक इसे और तेज, भरोसेमंद और बेहतर बनाएगी. डिश एंटीना सिर्फ एक गोल प्लेट नहीं है, बल्कि यह आधुनिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का अहम हिस्सा है. इसका पैरबोलिक शेप, LNB और सेट-टॉप बॉक्स मिलकर सैकड़ों चैनल्स को हमारे टीवी तक पहुंचाते हैं.

