Advertisement
trendingNow12947460
Hindi Newsटेक

आपके घर तक कैसे पहुंचते हैं TV चैनल्स? छतरी कैसे करती है जादू, 100 में से 90 लोग इस 'रहस्य' से अनजान!

How TV Channels Reach Home: आपने टीवी पर चैनल्स देखे होंगे लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये टीवी पर आने वाले सिग्नल आपके घर तक कैसे पहुंचते हैं? सिर्फ छत पर लगी गोल प्लेट यानी डिश एंटीना ही इसका राज नहीं है. इसके पीछे छिपी है एक अद्भुत टेक्नोलॉजी जो अंतरिक्ष से आने वाले सिग्नल्स को पकड़कर उन्हें आपके टीवी तक पहुंचाती है. आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि कैसे डिश एंटीना, LNB और सेट-टॉप बॉक्स मिलकर हर तस्वीर और आवाज को आपके टीवी तक लाते हैं.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 04, 2025, 01:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आपके घर तक कैसे पहुंचते हैं TV चैनल्स? छतरी कैसे करती है जादू, 100 में से 90 लोग इस 'रहस्य' से अनजान!

How TV Channels Reach Home: आपमें से ज्यादातर लोग टीवी जरूर देखते होंगे. लेकिन क्या कभी सोचे हैं कि टीवी में सिग्नल कहां से आता है? डिश टीवी की छतरी कैसे काम करती है? कई बार मन में ऐसे सवाल जरूर आते हैं लेकिन सही जवाब नहीं मिल पाता है. घर के छत पर लगी छतरी केवल धातु का एक टुकड़ा नहीं है बल्कि इसके पीछे एक अद्भुत टेक्नोलॉजी काम करती है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं. अगर आप भी नहीं छतरी के पीछे काम करने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए आज के इस आर्टिकल में आपके मन में आने वाले सारे सवालों का जवाब जानते हैं.

छतरी का क्या काम?

घर की छत पर लगे छतरी का मुख्य काम है सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को पकड़ना. टीवी चैनल्स का प्रसारण पहले जमीन से हजारों किलोमीटर ऊपर मौजूद जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स के पास भेजा जाता है. ये सैटेलाइट्स उसी रफ्तार से पृथ्वी के साथ घूमते रहते हैं जिससे वे हमेशा एक ही जगह पर नजर आते हैं. डिश एंटीना इस सैटेलाइट से आने वाली रेडियो तरंगों को पकड़ने का काम करता है.

Add Zee News as a Preferred Source

डिश एंटीना अक्सर गोल आकार का और थोड़ा गहरा होता है, जिसे पैरबोलिक शेप कहा जाता है. इसके आकार को लेकर भी एक खास वजह है, इसे ऐसा बनाने के पीछे का कारण है दूर से आने वाले कमजोर सिग्नल्स को एक ही जगह पर इकट्ठा करना. इस जगह को फोकल प्वाइंट कहते हैं और वहीं पर डिश में लगा LNB यानी Low Noise Block Converter सिग्नल को पकड़ता है.

ये भी पढे़ंः हाईवे पर अब नहीं भटकेंगे आप...NHAI ला रहा स्मार्ट सर्विस, सफर की हर समस्या होगी दूर

LNB का भी काम जान लीजिए

LNB डिश का सबसे जरूरी पार्ट होता है. LNB का काम होता है सैटेलाइस से आने वाली हाई-फ्रीक्वेंसी तरंगों को कैच करना. इन सिग्नल्स को कम शोर और कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल्स में बदल देना. इसके बाद बदले ही नेटवर्क सिग्नल्स को कोएक्सियल केबल के माध्यम से टीवी से जुड़े सेट-टॉप बॉक्स पर भेजना. जब सिग्नल्स सेट-टॉप बॉक्स तक पहुंचते हैं तो वे अभी भी डिजिटल फॉर्मेट में होते हैं. सेट-टॉप बॉक्स इन सिग्नल्स को डिकोड करके ऐसे ऑडियो और वीडियो सिग्नल में बदल देता है जिसे आपका टीवी समझ सके. यानी टीवी पर दिखाई देने वाली हर तस्वीर और सुनाई देने वाली हर आवाज का असली श्रेय डिश एंटीना, LNB और सेट-टॉप बॉक्स के इस कॉम्बिनेशन को जाता है.

आज Dish TV पर HD और 4K चैनल्स दिखाना इसी तकनीक की बदौलत संभव हो पाया है. भविष्य में नई और उन्नत सैटेलाइट्स के साथ-साथ IPTV (Internet Protocol TV) तकनीक इसे और तेज, भरोसेमंद और बेहतर बनाएगी. डिश एंटीना सिर्फ एक गोल प्लेट नहीं है, बल्कि यह आधुनिक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम का अहम हिस्सा है. इसका पैरबोलिक शेप, LNB और सेट-टॉप बॉक्स मिलकर सैकड़ों चैनल्स को हमारे टीवी तक पहुंचाते हैं.

ये भी पढे़ंः AI नहीं सीखा तो नौकरी खतरे में? Meta का कर्मचारियों को 'अल्टीमेटम' जानिए पूरा मामला

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

how tv channels reach homeDish TV Antennaset-top box

Trending news

कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
bulldozer action
कानून से चलेगी व्यवस्था, बुलडोजर से नहीं; चीफ जस्टिस ने याद दिलाया संविधान का रास्ता
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
Tamil Nadu Stampede
'कोई पछतावा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं...,' करूर भगदड़ पर एक्टर विजय को HC की फटकार
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
PM Modi ITI Toppers
PM मोदी ने ITI टॉपर्स को किया सम्मानित; बिहार समेत पूरे देश के लिए कई नई योजनाओं...
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
Nagpur couple dies Italy accident
टूरिस्ट स्पॉट पर मचा हाहाकार! नागपुर के कपल की इटली में दर्दनाक मौत, बेटी जख्मी...
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
Punjab news
चंडीगढ़ से बाहर चलेगा पंजाब का विधानसभा सत्र, क्यों चुना गया श्री आनंदपुर साहिब?
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
vaishno devi yatra
अगले 3 दिनों तक वैष्णो देवी में नो एंट्री, मौसम विभाग की चेतावनी के बाद रुकी यात्रा
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
Bullet train project
फर्राटे से भारत में दौड़ने वाली है बुलेट ट्रेन, जापानी मंत्री संग साइट का किया दौरा
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
Weather
तेज बारिश और फिर कड़ाके की ठंड...जल्द निकालने पड़ेंगे रजाई और कंबल; क्या बोला IMD?
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
DNA
सड़क पर उतरे सनातनी! खबर का असर; भगवान राम का पोस्टर जलाने वालों को आखिरकार मिला दंड
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
DNA
JNU में दंगाइयों के लिए रामभक्तों से लड़ाई, त्योहार पर टुकड़े गैंग की हिंसा का टेस्ट
;