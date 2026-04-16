आखिर कैसे काम करता है Internet? 1969 के उस खुफिया प्रोजेक्ट से लेकर समंदर की गहराइयों तक की पूरी कहानी

History of Internet: आज की इस डिडिटल दुनिया में कसी को भी पलक झपकते ही वीडियो कॉल कर लेते हैं, फिर वह चाहे एक किलो मीटर दूर हो या सात समंदर पार हो, या भारी-भरकम डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर देते हैं. अक्सर हमें लगता है कि यह सब सैटेलाइट के जरिए हवा में हो रहा होगा, क्योंकि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता. लेकिन हकीकत इससे पूरी तरह से अलग और काफी रोमांचक है. बहुत ही कम लोग जानते हैं कि दुनिया का 99% इंटरनेट बादलों से नहीं, बल्कि समंदर की गहराइयों में बिछी उन केबल्स से आता है जो महाद्वीपों को आपस में कनेक्ट करती हैं?

समंदर के नीचे है इंटरनेट की लाइफलाइन

समंदर की गहराई में फाइबर ऑप्टिक केबल्स से इंटरनेट हो कर चलता है. इन्ही केबल्स को सबमरीन केबल कहते हैं, इन केबल्स की लंबाई हजारों किलोमीटर होती है. यही केबल एक देश से दूसरे देश को कनेक्ट करती हैं और ग्लोबल इंटरनेट नेटवर्क को चलाती हैं.

फाइबर ऑप्टिक केबल को भी जान लीजिए

ये केबल जिन्हें हम फाइबर ऑप्टिक केबल कहते हैं, ये बहुत ही पतले ग्लास या फिर प्लास्टिक के तारों से बनाई जाती हैं, इनके बीच में डेटा लाइट के रूप में ट्रांसफर होता है. जैसे ही आप कोई फोटो, वीडियो या फिर मैसेज भेजते हैं तो वह इलेक्ट्रिक सिग्नल से लाइट सिग्नल में बदल जाता है और फिर इन केबल्स के जरिए ट्रांसफर होता है. यही कारण है कि इंटरनेट बहुत ही सुपरफास्ट काम करता है.

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सेकेंडों में एक देश से दूसरे देश कैसे जाता है डेटा?

उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आप भारत में बैठे हैं और किसी दूसरे देश की वेबसाइट को खोलते हैं, तो इस काम में आपका डेटा सबसे पहले आपके मोबाइल या लैपटॉप से निकलकर आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है. इसके बाद यह डेटा इंटरनेशलन नेटवर्क के माध्यम से समुद्र के नीचे केबल्स से होकर जाता है और हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे देश पहुंचता है. फिर वही सर्वर आपको जवाब भेजता है वह जवाब भी उसी रास्ते से वापस आप तक पहुंचता है.

सैटेलाइट का कितना योगदान?

अब सैटेलाइट का भी इस्तेमाल इंटरनेट के लिए होना शुरू हो गया है. लेकिन अभी यह सीमित क्षेत्र में ही उपलब्ध है, इसलिए अभी भी सबसे ज्यादा भरोसेमंद फाइबर ऑप्टिकल केबल्स को ही माना जाता है.

क्या है इंटरनेट ?

इंटरनेट का शब्दिक अर्थ होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी अंतर्जाल. इसे आप ऐसे समझिए कि यह एक तरह का ग्लोबल नेटवर्क होता है, जो कई कंप्यूटर या सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है. यह दुनियाभर का सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, जिसमें सूचनाओं और डेटा के आदान-प्रदान के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं.

कब हुई थी इंटरनेट की शुरुआत?

अब आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि इंटरनेट की शुरुआत पहली बार किस साल हुई थी? इस सवाल का जवाब है 29 अक्टूबर 1969. इस समय कुछ कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके एक नेटवर्क तैयार किया गया था. युद्ध के दौरान मैसेज भेजने के लिए इसको अमरीकी सेना विभाग ने Massachusetts Institute of Technology के साथ मिलकर Advance Research Project Agency Network नाम से डेवलप किया था.

1970 में Robert E Kahn और Vint Cerf ने Internet Protocol Suite (TCP/IP) को बनाया, जो ARPANET में यही डेटा और फाइल ट्रांसफर के लिए यह धीरे-धीरे सबसे जरूरी स्‍टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बनता गया. इसलिए Robert E Kahn और Vint Cerf को ही फादर ऑफ इंटरनेट कहते हैं. फिर धीरे-धीरे इंटरनेट डेवलप हो गया और 5G टेक्नोलॉजी आ गई है और 6G की तैयारी चल रही है.

सर्वर क्या होता है?

इंटरनेट की दुनिया में आपने सर्वर के बारे में कभी न कभी तो जरूर सुना होगा. जब भी हम इंटरनेट पर कुछ सर्च करते हैं तो वह कहीं न कहीं स्टोर होता है. सर्वर के जरिए ही यह हमारे डिवाइस तक पहुंचता है. दुनियाभर की इन्हीं सूचनाओं के मिलने से, सर्वर के जुड़ने से इंटरनेट बनता है. सूचनाएं जहां स्टोर रहती हैं, उसे सर्वर कहते हैं, सर्वर हमेशा यानी 24 x 7 ऑन रहते हैं.

बगल में बैठे दोस्त को मैसेज भेजा तो क्या वो भी समंदर होकर जाएगा?

अगर आप WhatsApp, Instagram या Facebook के जरिए मैसेज करते हैं तो वह मैसेज उस कंपनी के डेटा सेंटर पर जाता है. इन कंपनियों के ज्यादातरसर्वर अमेरिका या दूसरे देशों में हैं तो आपका मैसेज पहले भारत के गेटवे से होकर समंदर के नीचे वाली केबल्स के जरिए विदेश जाएगा. वहां सर्वर पर रजिस्टर होने के बाद, वह वापस उन्हीं केबल्स के जरिए भारत आएगा और आपके दोस्त के फोन पर पहुंचेगा.

लेकिन अगर आप कोई ऐसी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका डेटा सेंटर भारत में ही है तो आपका डेटा समंदर के नीचे नहीं जाएगा. वह भारत के अंदर बिछी लैंड केबल्स के जरिए ही ट्रांसफर हो जाएगा. भारत के महानगरों में तेजी से डेटा सेंटर बन रहे हैं.

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Google और Netflix जैसे कई बड़ी टेक कंपनियां भारत के बड़े शहरों में अपने लोकल सर्वर लगाए हैं. अगर आप भारत में बैठकर कोई पॉपुलर वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है वह भारत के ही किसी नजदीकी सर्वर से आप तक पहुंचा हो. इसे लोकल रूटिंग भी कहा जाता है.

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