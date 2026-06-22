"फ्री नेटफ्लिक्स, प्रीमियम अमेजन प्राइम और बिना किसी सब्सक्रिप्शन के अनलिमिटेड लाइव स्पोर्ट्स." सोशल मीडिया पर तैरते ऐसे विज्ञापन हर किसी का ध्यान खींच लेते हैं. आज के दौर में जब हर प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन महंगा होता जा रहा है, तब मुफ्त का यह शॉर्टकट किसी लॉटरी जैसा लगता है.
लेकिन याद रखिए, इंटरनेट की दुनिया में अगर कुछ पूरी तरह से मुफ्त मिल रहा है, तो उसकी कीमत आपके बैंक अकाउंट या निजी डेटा को चुकानी पड़ती है. आइए जानते हैं मुफ्त कंटेंट के नाम पर चल रहे इस खतरनाक खेल के बारे में.
यह कहानी बेंगलुरु के एक स्टोर मैनेजर से शुरू होती है जिसे इंटरनेट ब्राउज करते समय 'Tuby' नाम का एक ऐप मिला. इस ऐप ने बिना किसी पैसे के सभी प्रीमियम OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस देने का वादा किया था. मैनेजर ने बिना सोचे-समझे ऐप डाउनलोड कर लिया. कुछ ही समय में उसके बैंक खाते से 1 लाख रुपये से अधिक गायब हो गए. जिसे वह मुफ्त मनोरंजन का जरिया समझ रहा था, वह वास्तव में एक साइबर जाल था.
आजकल मनोरंजन बंटा हुआ है. अलग-अलग फिल्में देखने के लिए लोगों को कई प्लेटफॉर्म्स का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है. साइबर एक्सपर्ट दीपेंद्र सिंह बताते हैं कि साइबर अपराधी इसी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं. जब भी कोई बड़ी फिल्म या स्पोर्ट्स इवेंट आता है, वे नामचीन ब्रांड्स से मिलते-जुलते नकली ऐप्स और APK फाइलें इंटरनेट पर फैला देते हैं. लोग पैसे बचाने के चक्कर में इन्हें इंस्टॉल कर बैठते हैं.
ये फर्जी ऐप्स इंस्टॉल होते ही आपके फोन से एसएमएस, कॉन्टैक्ट्स और गैलरी की परमिशन मांगने लगते हैं. बीडी सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन के सीईओ जाकिर हुसैन रंगवाला के अनुसार, ये ऐप्स बैकग्राउंड में स्पायवेयर या मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं. इसके बाद हैकर्स आपके बैंक के ओटीपी (OTP) को पढ़ सकते हैं, आपकी निजी तस्वीरें चुरा सकते हैं और आपके डिवाइस का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं.
अगर कोई ऐप लाइफटाइम फ्री एक्सेस का दावा करे तो तुरंत सतर्क हो जाएं. हमेशा देखें कि ऐप केवल थर्ड-पार्टी वेबसाइट्स पर है या ऑफिशियल स्टोर पर भी मौजूद है. यदि ऐप स्ट्रीमिंग से असंबंधित परमिशन जैसे कॉल लॉग या एसएमएस की मांग करता है, तो दाल में कुछ काला है. खराब इंटरफेस, बार-बार आने वाले विज्ञापन और स्पेलिंग की गलतियां भी नकली ऐप्स की पहचान हैं.
अगर आपने गलती से ऐसा ऐप डाउनलोड कर लिया है, तो सबसे पहले उसे तुरंत डिलीट करें. अनइंस्टॉल करने से पहले उसकी परमिशन को सेटिंग्स में जाकर ब्लॉक करें. अपने सभी जरूरी अकाउंट्स और बैंकिंग ऐप्स के पासवर्ड बदलें. यदि आपके साथ कोई वित्तीय धोखाधड़ी हुई है, तो बिना देर किए तुरंत अपने बैंक को सूचित करें और साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. सतर्कता ही इस डिजिटल युग में आपका सबसे बड़ा बचाव है.