कैसे परिवार की मदद से ये 28 साल का लड़का बना दुनिया का सबसे युवा अरबपति? Mark Zuckerberg ने न्यौछावर किए ₹1279471765000

Who Is Alexandr Wang: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बदलती दुनिया में कुछ ही नाम ऐसे हैं, जो बहुत कम उम्र में वैश्विक पहचान बना लेते हैं. Alexandr Wang उन्हीं चुनिंदा नामों में से एक हैं. Scale AI के फाउंडर और CEO Alexandr Wang आज दुनिया के सबसे युवा अरबपतियों में गिने जाते हैं. उन्होंने मशीन इंटेलिजेंस और डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में ऐसी क्रांति की है, जिसने बड़ी-बड़ी टेक कंपनियों की दिशा बदल दी. हालांकि उनकी कारोबारी सफलता की खूब चर्चा होती है, लेकिन उनके जीवन की असली नींव उनके परिवार और परवरिश में छिपी है.

शुरुआती जीवन और पारिवारिक पृष्ठभूमि

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक, Alexandr Wang का जन्म और पालन-पोषण अमेरिका के न्यू मैक्सिको में हुआ. उनके माता-पिता चीन से अमेरिका आए प्रवासी थे और दोनों ही पेशे से भौतिक विज्ञानी यानी फिजिसिस्ट थे. ऐसे वैज्ञानिक माहौल में बचपन बिताने का मतलब था कि घर में रोजमर्रा की बातचीत में भी रिसर्च, लॉजिक और विश्लेषण शामिल रहता था. इसी माहौल ने Alexandr को बहुत छोटी उम्र से ही गणित, तर्क और समस्या सुलझाने की सोच से जोड़ दिया. उनके माता-पिता की उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक सोच ने घर में जिज्ञासा और सटीकता को सामान्य बना दिया, जिसने आगे चलकर उनके AI करियर की मजबूत नींव रखी.

परिवार का प्रभाव और समर्थन

Alexandr Wang अपने निजी जीवन को लेकर काफी प्राइवेट रहते हैं, लेकिन Scale AI की सफलता में उनके परिवार की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. उनकी मां Ying Wang कंपनी की पूर्व चेयरवुमन रह चुकी हैं और उन्होंने पर्दे के पीछे रहकर अहम भूमिका निभाई. खासतौर पर चीन में मैन्युफैक्चरिंग और बिजनेस नेटवर्क तैयार करने में उनका योगदान माना जाता है. उनके भाई Dennis Wang भी कंपनी के विस्तार में सक्रिय रहे और अमेरिका से बाहर Scale AI के दायरे को बढ़ाने में मदद की. वहीं उनकी भाभी Aimie Wang कई सालों तक CEO रहीं और कंपनी की ऑर्गनाइजेशनल स्ट्रक्चर को मजबूत करने में सह-स्थापक के रूप में योगदान दिया. इस तरह Scale AI एक फैमिली-ड्रिवन मॉडल की मिसाल बन गया, जहां भरोसा, साझा विजन और एक-दूसरे की विशेषज्ञता ने कंपनी को आगे बढ़ाया.

Add Zee News as a Preferred Source

पढ़ाई से स्टार्टअप तक का सफर

Alexandr Wang बचपन से ही गणित और कंप्यूटर साइंस में बेहद तेज थे. उनकी प्रतिभा ने उन्हें दुनिया के टॉप संस्थानों में से एक MIT तक पहुंचाया. लेकिन 2016 में उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी. उन्होंने MIT की पढ़ाई छोड़कर इंटरप्रेन्योरशिप का रास्ता चुना. महज 19 साल की उम्र में उन्होंने Scale AI की नींव रखी. उनका आइडिया साफ था—AI इंडस्ट्री को हाई-क्वालिटी एनोटेटेड डेटा की जरूरत है. यही सोच आगे चलकर अरबों डॉलर की कंपनी में बदल गई.

Meta के साथ बड़ा मोड़

साल 2025 Alexandr Wang के करियर में एक और बड़ा मोड़ लेकर आया. Meta के CEO Mark Zuckerberg ने उन्हें Meta AI ऑपरेशंस का प्रमुख नियुक्त किया. इस डील के तहत Meta ने Scale AI में करीब 14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया, जिसे AI सेक्टर की सबसे बड़ी डील्स में गिना जाता है. इससे यह साफ हो गया कि Alexandr सिर्फ एक स्टार्टअप फाउंडर नहीं, बल्कि बड़े स्तर पर AI आर्किटेक्चर को दिशा देने वाले रणनीतिक लीडर हैं.

निजी जीवन और मूल्यों पर फोकस

इतनी बड़ी सफलता के बावजूद Alexandr Wang लाइमलाइट और सेलिब्रिटी कल्चर से दूर रहते हैं. उनका फोकस काम के इम्प्लीमेंटेशन, स्केल और लंबे समय तक असर डालने वाली टेक्नोलॉजी पर रहता है. यह अनुशासन, फोकस और सादगी उन्हीं मूल्यों का नतीजा है, जिनके साथ उनका पालन-पोषण हुआ.

(डिस्क्लेमर: यह लेख सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है. इसका उद्देश्य सामान्य जानकारी देना है, न कि आधिकारिक जीवनी प्रस्तुत करना.)