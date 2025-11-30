Internet पर सर्च बटन दबाते ही कैसे मिलता है सेकेंडों में जवाब? दुनिया की सबसे बड़ी डेटा सेंटर की CEO ने किया खुलासा!

How Data Centers Work: अगर आप भी हर दिन कुछ न कुछ इंटरनेट पर नया खोजते हैं तो यह खबर आपके लिए खास है. क्या आपने कभी सोचा है कि Google, Zoom, Facebook जैसे ऐप्स कैसे काम करते हैं, कैसे सेकेंडों में जवाब दे देते हैं. दरअसरल इन सभी बड़ी टेक कंपनियों के पीछे एक ऐसी कंपनी है जो लाखों डेटा पैकेट्स को संभालते हुए हमारी ऑनलाइन दुनिया को चला रही है. दुनिया की सबसे बड़ी डेटा सेंटर कंपनी Equinix इंटरनेट की रीढ़ की हड्डी बनकर काम कर रही है. हाल ही फॉर्च्यून को दिए एक इंटरव्यू में कंपनी की CEO फॉक्स-मार्टिन ने बताया कि कैसे उनकी कंपनी दुनिया के 95% इंटरनेट ट्रैफिक को संभालती है और कैसे वे Google जैसे बड़े तकनीकी दिग्गजों के साथ पार्टनरशिप करते हैं. आइए जानते हैं...

इंटरनेट का 'एयरपोर्ट' है Equinix

फॉर्च्यून को दिए एक इंटरव्यू में कंपनी की CEO फॉक्स-मार्टिन ने अपनी कंपनी की तुलना एक एयरपोर्ट अथॉरिटी से की है. उन्होंने समझाया कि जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी रनवे और बाकी जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था करती है वैसे ही Equinix इंटरनेट के लिए जरूरी चीजें संभालता है.

फॉक्स-मार्टिन ने ने कहा कि हमारी कंपनी को एक एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरह समझें. यह एयरपोर्ट के रनवे और सुविधाओं की व्यवस्था करता है और आपको टिकट काउंटर जैसी जगह किराए पर लेने की सुविधा देता है. जब कोई डेटा पैकेज Equinix में आता है तो बैकग्राउंड में जादू होता है और उसे उसकी अगली मंजिल तक पहुंचा दिया जाता है ठीक वैसे ही जैसे एक यात्री और उसका सामान एक एयरलाइन से दूसरी एयरलाइन तक ट्रांसफर कर दिया जाता है.

हालांकि, उन्होंने एक बड़ा अंतर और बताया कि एयरपोर्ट पर एयरलाइंस आपस में कंपटीशन की भावना होती है वहीं इक्विनिक्स के ग्राहक यानी बड़ी टेक कंपनियां सहयोग के लिए एक जगह पर आती है. वे अपनी जानकारी को शेयर करे लिए जानबूझकर अपने सर्वर एक-दूसरे के पास रखते हैं.

Equinix के पास 95% इंटरनेट ट्रैफिक

इस दौरान फॉक्स-मार्टिन ने खुलासा किया कि इक्विनिक्स कई देशों में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर घोषित किया गया है और वे इंटरनेट को पानी, गैस और बिजली के बाद चौथी उपयोगिता मानते हैं.

उन्होंने कहा कि 95% इंटरनेट ट्रैफिक इक्विनिक्स के वातावरण से होकर गुजरता है. अगर आपने आज सुबह जूम कॉल किया या किसी भी प्रोवाइडर से स्ट्रीम किया, उबर से राइड ली या ट्रेन टिकट खरीदा तो आप किसी न किसी मोड़ पर इक्विनिक्स के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे थे.

Google के साथ साझेदारी

Equinix ने बड़े क्लाउड प्रोवाइडर्स जैसे Google को डेटा सेंटर उपलब्ध कराने के लिए xScale नाम का एक ज्वाइंट वेंचर शुरू किया है. जिसके तहत Google जैसी कंपनियां Equinix से किसी विशेष स्थान या बिजली और जमीन के बारे में पूछती हैं और Equinix उनके लिए डेटा सेंटर का निर्माण करता है. Equinix आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े काम भी करती है जिसमें ट्रेनिंग और इन्फ्रेंस दोनों शामिल हैं.

डेटा सेंटर क्या होता है ये भी जान लीजिए

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Equinix एक डेटा सेंटर कंपनी है और इसका काम इंटरनेट और डिजिटल सर्विस की रीढ़ को संभालना होता है. इसे समझने के लिए ये पॉइंट्स समझिए-

Equinix बड़े बड़े डेटा सेंटर बनाता और चलाता है जहां टेक कंपनियों के सर्वर नेटवर्क और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को रखा जाता है. ये डेटा सेंटर सेफ, कूलिंग सिस्टम, बिजली बैकअप और हाई-स्पीड नेटवर्क कनेक्शन के साथ आते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि Equinix केवल सर्वर रखने तक सीमित नहीं है बल्कि ये कंपनियों को एक दूसरे और इंटरनेट से जोड़ने का काम भी करता है. जैसे अगर कोई वेबसाइट Amazon Web Services, Google Cloud और Microsoft Azure का यूज करती है तो Equinix उनके सर्वर को उसी स्थान पर कनेक्ट करके डेटा ट्रैफिक तेज और सेफ बनाता है.

