ऑफिस में 'बॉस' से भी खतरनाक हुआ AI! आपकी हर हरकत पर बड़ी टेक कंपनियों की नजर, अब कामचोरी करने वालों की खैर नहीं

AI Monitoring in Tech Companies: Google, Microsoft और Amazon जैसी कंपनियां अब कर्मचारियों पर नजर रखने के लिए AI का सहारा ले रही हैं. इसके लिए कई कंपनियों ने लाइव डैशबोर्ड भी बना रखे हैं, जो कर्मचारियों की हर हरकत और प्रोडक्टिविटी को ट्रैक करते हैं. अब मैनेजर नहीं, बल्कि AI रिपोर्ट तय करेगी कि किसे बोनस मिलेगा और किसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा.
AI Monitoring in Tech Companies: दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में काम करने का तरीका तेजी से बदल रहा है. अब हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिर्फ एक नया टूल नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम का जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है. कई कंपनियों ने साफ कर दिया है कि कर्मचारियों को अपने काम में AI का इस्तेमाल करना ही होगा. बताया जा रहा है कि Google, Amazon, Microsoft, Meta और Salesforce जैसे दिग्गज अब अपने स्टाफ से उम्मीद कर रहे हैं कि वे कोड लिखने, रिपोर्ट बनाने, डेटा समझने और प्रोजेक्ट प्लान करने में AI टूल्स का सहारा लें. इसके लिए कंपनियों ने AI का यूज कर लाइव डैशबोर्ड बनाए हैं, जो कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी तय करते हैं.
डिजिटल जासूसी या काम में तेजी?
हाल ही में आई द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, Google, Amazon और Microsoft जैसी कंपनियां अपने कर्मचारियों के बीच AI टूल्स के इस्तेमाल को जरूरी बना रही हैं. लेकिन अब बात सिर्फ इस्तेमाल तक सीमित नहीं है. कंपनियां अब लाइव डैशबोर्ड और एआई-पावर्ड ट्रैकिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं. यह सिस्टम पल-पल की जानकारी जुटाता है कि एम्प्लॉई ने पूरे दिन में कितना समय AI का उपयोग किया, कितनी फाइलें जनरेट कीं और उसके काम की क्वालिटी क्या रही?
परफॉर्मेंस से जुड़ गया AI
पहले कंपनियां AI सीखने और आजमाने के लिए कहती थीं. अब हालात यह हैं कि कई जगह AI का इस्तेमाल सीधे कर्मचारियों की परफॉर्मेंस से जोड़ा जा रहा है. जिससे कंपनियों को पता चल सके कि कौन कितनी तेजी से और कितनी समझदारी से AI का यूज कर रहा है. इसका असर उसकी प्रोडक्टिविटी पर पड़ सकता है. कुछ कंपनियों में तो डैशबोर्ड बनाए गए हैं, जिनसे यह देखा जा सकता है कि टीम AI टूल्स का कितना इस्तेमाल कर रही है. मैनेजर मीटिंग में भी सवाल पूछा जाता है कि इस हफ्ते AI ने आपके काम को कैसे बेहतर बनाया.
क्यों पड़ी इसकी जरूरत?
आपको बता दें कि कई टेक दिग्गजों ने AI पर अरबों डॉलर का निवेश किया है. अब वे चाहते हैं कि उनके कर्मचारी इसका अधिकतम लाभ उठाएं, ताकि आउटपुट दोगुना हो सके. कंपनियों का तर्क है कि इससे काम में पारदर्शिता आएगी और कर्मचारियों की काम करने की क्षमता बढ़ेगी. हालांकि, कर्मचारियों के बीच इसे लेकर छिपकर निगरानी किए जाने का डर भी बैठ गया है.
क्या इससे नौकरियां खतरे में हैं?
कंपनियों के इस फैसले के बाद लोगों का सबसे बड़ा सवाल नौकरी को लेकर ही है. अगर AI ही यह तय करेगा कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन नहीं, तो इंसानी मैनेजरों की भूमिका कम हो जाएगी. साथ ही, जो कर्मचारी AI के साथ तालमेल नहीं बिठा पाएंगे, उनके लिए इन कंपनियों में टिकना मुश्किल हो सकता है. यह एक तरह का डिजिटल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जिसमें जो सबसे फिट है, वही आगे टिकेगा.
वर्क-लाइफ बैलेंस का क्या?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि 24x7 की इस निगरानी से कर्मचारियों पर मानसिक दबाव बढ़ रहा है. जब आपको पता होता है कि एक मशीन आपके हर एक की-स्ट्रोक (Key-stroke) को रिकॉर्ड कर रही है, तो काम का आनंद कम और तनाव ज्यादा होने लगता है.
