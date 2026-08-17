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25,000 पाउंड वजनी हवाई जहाज को सिर्फ ₹500 की बिजली से उड़ाया! जानिए कैसे हुआ यह ऐतिहासिक कारनामा

न्यूयॉर्क में हार्ट एयरोस्पेस के सबसे बड़े ऑल-इलेक्ट्रिक प्लेन X1 ने 30 मिनट की सफल टेस्ट उड़ान भरी जिसका बिजली खर्च सिर्फ 5 डॉलर आया. जेट ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच यह नई हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी हवाई सफर को सस्ता और प्रदूषण-मुक्त बनाने जा रही है.

Written ByMohit Chaturvedi
Published: Aug 17, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:41 PM IST
25,000 पाउंड वजनी हवाई जहाज को सिर्फ ₹500 की बिजली से उड़ाया! जानिए कैसे हुआ यह ऐतिहासिक कारनामा
Image Credit: (AI Generated Image) करीब 30 मिनट की इस उड़ान में सिर्फ 5 डॉलर यानी लगभग 460 से 480 रुपये की बिजली खर्च हुई.

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Mohit Chaturvedi

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी डिजिटल न्यूज मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले एक वरिष्ठ टेक जर्नलिस्ट हैं, जो वर्तमान में Zee News में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में टेक्नोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं. स्मार्टफोन रिव्यू, गैजेट एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और साइबर सुरक्षा में गहरी विशेषज्ञता रखने वाले मोहित ने Apple, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे टॉप ब्रांड्स के फ्लैगशिप डिवाइसों का गहन और निष्पक्ष इन-डेप्थ रिव्यू किया है. अंतरराष्ट्रीय टेक इवेंट्स की ऑन-ग्राउंड रिपोर्टिंग का लंबा अनुभव रखने वाले मोहित ने लंदन में 'Nothing Phone' और आयरलैंड के बेलफास्ट में 'Realme' के ग्लोबल लॉन्च इवेंट्स को कवर किया है, और इससे पहले वे NDTV, आजतक और दैनिक भास्कर जैसे देश के सबसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में टेक जर्नलिज्म और डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी में अहम भूमिकाएं निभा चुके हैं. जटिल तकनीकी बारीकियों को बेहद आसान भाषा में डिकोड करने के लिए पहचाने जाने वाले मोहित से सीधे Mohit.chaturvedi@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए या उनके एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट किया जा सकता है.

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