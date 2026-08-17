/25,000 पाउंड वजनी हवाई जहाज को सिर्फ ₹500 की बिजली से उड़ाया! जानिए कैसे हुआ यह ऐतिहासिक कारनामा

दुनिया भर में जेट फ्यूल यानी विमान के ईंधन की कीमतें बढ़ रही हैं. ऐसे समय में अमेरिका की हार्ट एयरोस्पेस कंपनी ने इलेक्ट्रिक विमान की दुनिया में बड़ी सफलता हासिल की है. कंपनी के बड़े ऑल-इलेक्ट्रिक टेस्ट प्लेन X1 ने न्यूयॉर्क में पहली सफल टेस्ट उड़ान भरी. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि करीब 30 मिनट की इस उड़ान में सिर्फ 5 डॉलर यानी करीब 500 रुपये की बिजली खर्च हुई. यह टेस्ट फ्लाइट इसलिए खास है क्योंकि अगर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड विमान सफल होते हैं, तो हवाई सफर का खर्च कम हो सकता है और प्रदूषण भी घट सकता है.
हार्ट एयरोस्पेस के X1 डेमोन्स्ट्रेटर विमान ने 12 अगस्त को न्यूयॉर्क के प्लैट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरी. यह विमान देखने में छोटे रीजनल पैसेंजर प्लेन जैसा है. इसका वजन 25,000 पाउंड से ज्यादा है. इसमें चार इलेक्ट्रिक मोटर लगी हैं. टेस्ट फ्लाइट के दौरान इन मोटरों ने 1 मेगावाट से ज्यादा पावर दी. लेकिन इस पूरी उड़ान में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई, वह इसका खर्च था. करीब आधे घंटे की उड़ान के लिए बिजली पर सिर्फ 5 डॉलर खर्च हुए.
आज ज्यादातर यात्री विमान जेट फ्यूल पर चलते हैं. विमान कंपनियों के लिए ईंधन सबसे बड़े खर्चों में से एक होता है. दुनिया के कई हिस्सों में तनाव और ईंधन की सप्लाई से जुड़ी परेशानियों के कारण जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. ऐसे समय में इलेक्ट्रिक विमान एक सस्ता विकल्प बन सकते हैं. इनमें पेट्रोल या जेट फ्यूल की जगह बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल किया जाता है. इससे ईंधन का खर्च कम हो सकता है और विमान से होने वाला कार्बन उत्सर्जन भी घट सकता है.
X1 की टेस्ट फ्लाइट सफल होने का मतलब यह नहीं है कि अब बड़े यात्री विमान सिर्फ बैटरी से उड़ने लगेंगे. सबसे बड़ी समस्या बैटरी की है. आज की बैटरी तकनीक इतनी मजबूत नहीं है कि बड़े विमान को बहुत लंबी दूरी तक आसानी से उड़ा सके. फिलहाल इलेक्ट्रिक विमान छोटी दूरी की उड़ानों के लिए ज्यादा सही माने जा रहे हैं. करीब 100 से 200 मील की दूरी तक इन्हें इस्तेमाल करना ज्यादा आसान हो सकता है. इसी वजह से हार्ट एयरोस्पेस अब X1 से मिले डेटा का इस्तेमाल अपने अगले विमान ES-30 को बनाने में करेगी.
ES-30 एक 30 सीट वाला हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक विमान होगा. यानी इसमें सिर्फ बैटरी नहीं होगी. इसमें इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पारंपरिक टर्बोप्रॉप इंजन भी लगाए जाएंगे. जब उड़ान छोटी होगी तो विमान बैटरी से चल सकता है. वहीं लंबी दूरी के लिए हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा. कंपनी के मुताबिक ES-30 सिर्फ बैटरी पर करीब 125 मील तक उड़ सकेगा. हाइब्रिड मोड में इसकी रेंज करीब 500 मील तक पहुंच सकती है. इसका मतलब है कि विमान छोटी और मध्यम दूरी के रीजनल रूट्स के लिए काफी उपयोगी हो सकता है.
इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड विमान की इस तकनीक में बड़ी एयरलाइंस भी रुचि दिखा रही हैं. यूनाइटेड एयरलाइंस ने हार्ट एयरोस्पेस से 100 विमान खरीदने के लिए करार किया है. एयर कनाडा और मेसा एयर ग्रुप जैसी कंपनियां भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हैं. अगर ES-30 सफल होता है, तो एयरलाइंस के लिए विमान चलाने का खर्च कम हो सकता है. इसका फायदा आगे चलकर यात्रियों को भी मिल सकता है.
हार्ट एयरोस्पेस का लक्ष्य ES-30 के प्री-प्रोडक्शन मॉडल की फ्लाइट टेस्टिंग 2028 तक शुरू करना है. इसके बाद विमान को जरूरी टेस्ट और सर्टिफिकेशन से गुजरना होगा. कंपनी का लक्ष्य 2031 तक कमर्शियल सर्विस शुरू करने का है. यानी अगर सब कुछ कंपनी की योजना के मुताबिक चलता है, तो अगले कुछ सालों में यात्री हाइब्रिड-इलेक्ट्रिक विमान में सफर करते नजर आ सकते हैं.
अगर यह तकनीक सफल होती है तो एयरलाइंस के लिए सबसे बड़ा फायदा ईंधन और ऑपरेटिंग कॉस्ट में कमी हो सकता है. कंपनी का दावा है कि ES-30 क्षेत्रीय एयरलाइंस के ऑपरेटिंग खर्च को 40 प्रतिशत से ज्यादा कम कर सकता है. हालांकि असली तस्वीर तब साफ होगी जब विमान बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने लगेगा. फिलहाल X1 की सफल टेस्ट फ्लाइट यह जरूर दिखाती है कि इलेक्ट्रिक विमान अब सिर्फ भविष्य की कल्पना नहीं हैं. इन पर असल दुनिया में टेस्टिंग शुरू हो चुकी है.