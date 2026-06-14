Earn Money From AI Data Collection: क्या आप सोच सकते हैं कि अपने घर का रूटीन काम जैसे खाना बनाना, कपड़े धुलना, प्रेस करना, घर की सफाई करना भी कमाई का जरिया बन सकता है? सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन भारत में इन दिनों कुछ ऐसा ही हो रहा है. जहां एक ओर AI और रोबोटिक्स को भविष्य का खतरा माना जा रहा है, वहीं भारत के आम लोग और फैक्टरी वर्कर्स इसी AI की मदद से घर बैठे मोटी कमाई कर रहे हैं. आइए जानते हैं आखिर क्या है यह पूरा मामला और कैसे डेली के काम करके लोग पैसा कमा रहे हैं.
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई की रहने वाली 25 वर्षीय महिला ने इसको लेकर जानकारी दी. वह अपने सिर पर स्मार्टफोन बांधकर घर के काम रिकॉर्ड करती हैं. यह वीडियो डेटा वो Objectways नाम की एक AI डेटा कंपनी को देती हैं, जिसके बदले उन्हें 250 प्रति घंटा मिलते हैं. चेन्नई की महिला का कहना है कि घर का काम करने के लिए आखिर कौन आपको 250 रुपये प्रति घंटा देगा? सिर्फ चेन्नई ही नहीं, बल्कि तमिलनाडु के कपड़ा फैक्टरी वर्कर्स से लेकर महिलाओं तक, हजारों लोग इस काम में लगे हुए हैं.
चैटबॉट्स जैसे ChatGPT या इमेज जनरेटर तो इंटरनेट पर मौजूद टेक्स्ट और फोटो से नई-नई चीजें सीखते रहते हैं, लेकिन रोबोट्स के साथ ऐसा नहीं है. रोबोट्स को यह सिखाने के लिए कि इंसानी हाथ कैसे काम करते हैं, चीजों को कैसे पकड़ा जाता है और किस काम में कितना प्रेशर लगाना होता है, इसके लिए फर्स्ट-पर्सन व्यू की जरूरत होती है. ऑब्जेक्टवेज के फाउंडर रवि शंकर के अनुसार, उनके ग्लोबल क्लाइंट्स कपड़ों की तह लगाने, कॉफी बनाने और सैंडविच तैयार करने जैसे वीडियो की लगातार मांग कर रहे हैं. उनका मानना है कि इस ऑटोमेशन से इंसान बोरिंग और एक जैसे कामों से छुटकारा पा सकता है.
भारत अपनी बड़ी आबादी के कारण AI डेटा कलेक्शन का बड़ा हल बनता जा रहा है. हालांकि, जहां एक ओर लोग इसे कमाई के शानदार तरीके के रूप में देक रहे हैं, तो वहीं लेबर एक्सपर्ट्स ने इसको लेकर चेतावनी भी दी है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज जिन रोबोट्स को हम काम सिखा रहे हैं, कल को वही रोबोट्स इंसानों की जगह ले सकते हैं. भारत के नीति आयोग ने भी इस बात को कहा है कि AI के आने से देश के करीब 49 करोड़ असंगठित क्षेत्र के कामगारों पर क्या असर पड़ेगा, इस पर गहराई से विचार करने की जरूरत है.
जब लोग अपने सिर पर कैमरा बांधकर घर के काम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वे अनजाने में अपनी और अपने परिवार की प्राइवेसी और संवेदनशील जानकारी डिजिटल दुनिया में ट्रांसफर कर रहे होते हैं. इस वर्क मॉडल में प्राइवेसी को लेकर बड़े खतरे हो सकते हैं, जैसे-
काम के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग से घर का हिस्सा, कमरों का लेआउट, कीमती सामान की जगह और घर के सुरक्षा इंतजाम रिकार्ड हो जाते हैं. अगर यह डेटा हैक होता है या गलत हाथों में जाता है, तो घर की सुरक्षा को बड़ा खतरा हो सकता है. इसके साथ ही घर में सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति ही नहीं होता, बल्कि बच्चे, बुजुर्ग और परिवार के दूसरे सदस्य भी होते हैं. इससे उनकी भी चेहरे, बातचीत और काम रिकॉर्ड हो जाता है, जो प्राइवेसी के लिए बड़ा खतरा है.