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₹250 प्रति घंटा: अपने कपड़े धुलने और प्रेस करने के मिल रहे पैसे! जानिए AI कंपनियों का नया वर्क मॉडल, जो सबको बना रहा अमीर

भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए डेटा जुटाने का नया वर्क मॉडल तेजी से फैल रहा है. लोग अपने घरों के काम को काम रिकॉर्ड कर कंपनियों को बेचकर कमाई कर रहे हैं. यह तरीका रोजगार, तकनीक और प्राइवेसी को लेकर नई बहस भी पैदा कर दिया है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 14, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jun 14, 2026, 07:43 AM IST
₹250 प्रति घंटा: अपने कपड़े धुलने और प्रेस करने के मिल रहे पैसे! जानिए AI कंपनियों का नया वर्क मॉडल, जो सबको बना रहा अमीर

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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