/बम की तरह फटेगा आपका फ्रिज! उमस भरी गर्मी में भूलकर भी न करें ये काम, वरना खूब पछताएंगे

हममें से ज्यादातर लोग अपने छोटे से किचन में जगह बचाने के लिए फ्रिज को दीवार से बिल्कुल सटाकर रख देते हैं. यह देखने में भले ही सही लगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अनजाने में की गई गलती आपके फ्रिज की उम्र आधी कर रही है? जी हां, दीवार और फ्रिज के बीच थोड़ी सी जगह छोड़ना आपके हजारों रुपये बचा सकता है. आइए जानते हैं कि यह एक छोटी सी दूरी आपके फ्रिज की कूलिंग और लाइफ को कैसे बढ़ा देती है.
सोचिए अगर आपको किसी भारी जैकेट को पहनकर बिना पंखे वाले बंद कमरे में रहने को कह दिया जाए तो क्या होगा? बिल्कुल यही हाल आपके फ्रिज का होता है जब आप उसे दीवार से सटाकर रखते हैं. फ्रिज के पीछे या साइड में कंप्रेसर और कंडेनसर कॉइल्स लगी होती हैं. कूलिंग साइकिल के दौरान इनसे काफी गर्मी निकलती है. अगर पीछे हवा आने-जाने की जगह नहीं होगी, तो वह गर्म हवा वहीं रुक जाएगी. इससे फ्रिज को अंदर ठंडक बनाए रखने के लिए दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है.
ज्यादातर लोग सिर्फ कूलिंग पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली नुकसान फ्रिज के इंजन यानी कंप्रेसर को होता है. जब हवा ठीक से पास नहीं होती, तो कंप्रेसर को बहुत लंबे समय तक चलना पड़ता है. लगातार ज्यादा चलने से कंप्रेसर बहुत जल्दी गर्म होकर खराब हो सकता है. आपको शुरुआत में यह पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे-धीरे आपका बिजली का बिल बढ़ने लगेगा और फ्रिज कम ठंडा करने लगेगा. कंप्रेसर को बदलने में मोटा खर्चा आता है, जिससे आप सिर्फ थोड़ा सा गैप देकर बच सकते हैं.
अपने फ्रिज को दीवार से कम से कम 4 से 6 इंच दूर रखना चाहिए. इसके अलावा, फ्रिज के दोनों किनारों पर भी 1 से 2 इंच की जगह जरूर छोड़ें. यह छोटा सा गैप गर्म हवा को बाहर निकलने में मदद करता है और ताजी हवा को कॉइल्स तक पहुंचाता है. इससे फ्रिज की कूलिंग बहुत तेजी से होती है, खासकर गर्मियों के दिनों में जब किचन पहले से ही काफी गर्म रहता है.
सिर्फ गैप छोड़ना ही काफी नहीं है, कुछ और बातों का ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है. फ्रिज के ठीक पीछे या साइड में कोई डिब्बा, टोकरी या सामान न रखें, इससे हवा का रास्ता रुक जाता है. साल में दो से तीन बार फ्रिज के पीछे लगी कॉइल्स की धूल-मिट्टी जरूर साफ करें. इसके साथ ही, फ्रिज को कभी भी गैस चूल्हे या सीधी धूप के पास न रखें. ये छोटी-छोटी आदतें आपके फ्रिज की लाइफ कई साल बढ़ा देंगी.