कितनी देर तक ऑन रखना चाहिए गीजर? ये ट्रिक जान ली तो पानी और बिजली दोनों बचेंगे

क्या आप भी गीजर को तब तक ऑन रखते हैं जब तक वह अपने आप ऑटो-कट नहीं कर देता? अगर हां, तो यह तरीका गलत है. दरअसल, गीजर में लगा ऑटो-कट फीचर सेफ्टी के लिए होता है, न कि टाइम लिमिट के लिए. यह फीचर सिर्फ पानी को जरूरत से ज्यादा गर्म होने से रोकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आपको गीजर को लगातार चलाए रखना चाहिए. गीजर को कितनी देर चलाना सही है, यह उसकी लीटर कैपेसिटी पर निर्भर करता है.

3 से 6 लीटर गीजर – छोटे परिवार और किचन के लिए

3 से 6 लीटर वाला गीजर आमतौर पर एक व्यक्ति या किचन में इस्तेमाल के लिए होता है. क्योंकि इन गीजरों की कैपेसिटी कम होती है, इन्हें पानी गर्म करने में ज्यादा समय नहीं लगता. अगर तापमान 25°C के आसपास है, तो 5 मिनट तक चलाना काफी है. लेकिन अगर मौसम ठंडा है, यानी तापमान 10°C या उससे नीचे है, तो 8 से 9 मिनट तक गीजर चलाना सही रहेगा. इससे ऊर्जा की बचत भी होगी और पानी भी ठीक से गर्म रहेगा.

10 लीटर गीजर – छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट

10 लीटर वाला गीजर दो से तीन लोगों के परिवार के लिए काफी है. अगर बाहर का तापमान सामान्य है, तो इस कैपेसिटी के गीजर को 25°C से 60°C तक पानी गर्म करने के लिए 8 से 10 मिनट तक चलाएं. अगर आपका गीजर 3kW का है, तो 7 से 8 मिनट भी पर्याप्त है. इससे बिजली की खपत कम होगी और पानी जल्दी गर्म होगा.

25 लीटर गीजर – मीडियम फैमिली के लिए

अगर आपका परिवार थोड़ा बड़ा है, यानी 3-4 लोग एक साथ गीजर का उपयोग करते हैं, तो 25 लीटर गीजर सबसे बेहतर विकल्प है. इस कैपेसिटी के गीजर को पूरा पानी गर्म करने में लगभग 15 से 18 मिनट लगते हैं. अगर कम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो 8 से 10 मिनट में ही पर्याप्त गर्म पानी मिल सकता है. ध्यान रखें, जरूरत से ज्यादा देर तक गीजर ऑन रखने से बिजली बिल बढ़ सकता है और ओवरहीटिंग का खतरा भी रहता है.

35 लीटर गीजर – जॉइंट फैमिली के लिए

बड़े या संयुक्त परिवारों के लिए 35 लीटर गीजर सबसे अच्छा विकल्प माना जाता है. अगर आपका गीजर 2kW का है, तो 20 से 25 मिनट में पानी गर्म हो जाएगा. वहीं 3kW वाला गीजर केवल 18 से 20 मिनट में पानी गर्म कर सकता है. अगर कम लोगों को पानी चाहिए, तो इसे 12 से 15 मिनट तक चलाना काफी रहेगा. इससे न केवल बिजली की बचत होगी, बल्कि गीजर की लाइफ भी बढ़ेगी.

सेफ्टी और बिजली बचत के लिए जरूरी टिप्स

गीजर को जरूरत से ज्यादा देर तक ऑन रखना बिजली की खपत को दोगुना कर सकता है. साथ ही, इससे गीजर की टंकी और हीटिंग एलिमेंट पर असर पड़ता है. हमेशा यह ध्यान रखें कि गीजर चालू करने से पहले तापमान का सेटिंग सही हो, और गर्म पानी के इस्तेमाल के बाद तुरंत उसे बंद कर दें.