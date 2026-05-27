बिना रिचार्ज कितने दिन जिंदा रहता है SIM कार्ड? भूलकर भी न करें ये गलती, वरना नंबर हो जाएगा किसी और का!

TRAI Rules For Deactivated Sim Card: आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन में दो सिम कार्ड हैं. अक्सर लोग एक नंबर को प्राइमरी रखते हैं, वहीं दूसरे नंबर को सिर्फ इनकमिंग कॉल्स या फिर बैंक अकाउंट -UPI से जुड़े होने की वजह से ऑन रखते हैं. लेकिन मोबाइल रीचार्ज की बढ़ती कीमतों से दो सिम कार्ड रखना जेब पर बोझ होता जा रहा है. वहीं अगर आपने अपने सिम कार्ड को लंबे समय तक इनएक्टिव छोड़ दिया या उसमें रिचार्ज नहीं कराया, तो टेलिकॉम कंपनियां आपका वो नंबर हमेशा के लिए बंद कर सकती हैं! सिर्फ इतना ही नहीं, वह नंबर किसी अजनबी को भी अलॉट किया जा सकता है. मोबाइल नंबर पर इनकमिंग काल से जुड़ा TRAI का क्या नियम है और कितने दिनों में आपका सिम कार्ड एक्टिव रहता है? आइए जानते हैं पूरी डिटेल...

पहले मिलती थी ये सुविधा

कुछ साल पहले तब ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां बिना रिचार्ज के भी इनकमिंग काल की सुविधा देती थीं, लेकिन अब ज्यादातर सभी कंपनियों ने अपने इस नियम में बदलाव कर दिए हैं. अभी सिम को एक्टिव रखने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर रीचार्ज प्लान होना जरूरी है. रिचार्ज खत्म होने के बाद कंपनियां लगातार कॉल और SMS के जरिए ग्राहकों को प्लान रिन्यू कराने के लिए मैसेज भेजती रहती हैं.

TRAI का नियम क्या कहता है?

TRAI ने भी सिम को बंद करने से जुड़े नियम को लेकर दिशा-निर्देश जारी किया है, ट्राई के मुताबिक, अगर कोई यूजर लंबे समय तक रीचार्ज नहीं करता है, तो उसकी सेवाएं एक तय समय के बाद बंद कर दी जाएंगी. सबसे पहले आउटगोइंग सेवाओं पर असर पड़ता है और बाद में इनकमिंग सेवाएं भी बंद कर दी जाती हैं.

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कितने दिनों में सिम हो जाती है बंद

अगर सिम पर लंबे समय तक कोई रिचार्ज नहीं कराया जाता, तो ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियां लगभग 60 से 90 दिनों के अंदर उस नंबर को पूरी तरह बंद कर देती हैं. इसके बाद नंबर नेटवर्क से हट जाता है और उससे जुड़ी सभी सेवाएं बंद हो जाती हैं. सिर्फ इतना ही नहीं, काफी समय तक एक्टिव न होने से भी कंपनी उस मोबाइल नंबर को किसी नए ग्राहक को दोबारा जारी भी कर सकती है. यानी आपका पुराना नंबर किसी और के नाम पर एक्टिव हो सकता है. इसलिए जरूरी है कि अपने जरूरी नंबर को चालू बनाए रखने के लिए समय-समय पर रिचार्ज कराते रहें.

Jio सिम कब तक एक्टिव रहती है?

जियो का सिम कार्ड बिना रिचार्ज के 90 दिन तक एक्टिव रहता है. वहीं रिचार्ज प्लान के आधार पर इनकमिंग कॉल एक महीने या कुछ सप्ताह तक ऑन रहती है. फिर भी रिचार्ज ना होने पर सिम एक्टिव नहीं रहती, दूसरे यूजर को दे दी जाती है.

Airtel सिम कब तक एक्टिव रहती है?

बात करें एयरटेल सिम की तो, बिना रिचार्ज के एयरटेल की सिम 90 दिन के आसपास एक्टिवेट रहती है. इसके साथ ही यूजर को 15 दिनों की अतिरिक्त छूट दी जाती है, जिससे यूजर रिचार्ज करवा सकें.

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Vi- BSNL सिम कब तक एक्टिव रहती है?

Vi की सिम भी 90 दिनों तक रिचार्ज खत्म होने के बाद ऑन रहती है, इसके बाद भी रिचार्ज न होने पर किसी दूसरे यूजर को दे दी जाती है. वहीं BSNL सिम करीब 180 दिनों तक एक्टिव रहती है.

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