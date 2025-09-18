iPhone 17 खरीदने के लिए कितने हफ्ते करना होगा काम? अमेरिका में 21 घंटे और भारत में...

iPhone का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में चमक आ जाती है. नई तकनीक, शानदार कैमरा और ब्रांड का स्टेटस सिंबल- ये सब मिलाकर iPhone को एक 'ड्रीम फोन' बना देते हैं. लेकिन क्या हर कोई इस सपने को हकीकत में बदल सकता है? शायद नहीं. एक नई रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एक आम व्यक्ति के लिए iPhone 17 खरीदना कोई आसान काम नहीं है. रिपोर्ट बताती है कि इसके लिए एक औसत भारतीय कर्मचारी को 625 से 1,000 घंटे तक काम करना पड़ता है, वो भी बिना किसी और खर्च को शामिल किए. यह लगभग 16 से 25 हफ्तों का फुल टाइम काम है, जिसमें न किराया, न खाना, न बिल- बस iPhone!

भारत बनाम अमेरिका: एक फोन, दो कहानियां

Statista की रिपोर्ट, जो International Labour Organization के डेटा पर आधारित है, बताती है कि भारत में औसत घंटे की मजदूरी $1 से $1.60 के बीच है. इस रेट से अगर कोई iPhone 17 खरीदना चाहता है, जिसकी कीमत लगभग ₹80,000–₹90,000 है, तो उसे कई महीनों तक सिर्फ उसी के लिए कमाना पड़ेगा.

वहीं अमेरिका में यही iPhone टैक्स के बाद करीब $857 में मिलता है. लेकिन वहां का औसत वर्कर इसे सिर्फ 21 घंटे की कमाई से खरीद सकता है. यानी भारत में जहां किसी को महीनों लग जाते हैं, वहीं एक अमेरिकी कर्मचारी इसे दो-तीन दिन में खरीद सकता है.

दूसरे देशों का हाल

भारत जैसे कई और देश भी हैं जहां iPhone खरीदना लोगों की औकात से बाहर है:

- वियतनाम: 600 घंटे

- तुर्की: 461 घंटे

- ब्राजील: 409 घंटे

हालांकि भारत में अब iPhones का कुछ हिस्सा लोकल मैन्युफैक्चरिंग से बनने लगा है, जिससे इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है. इसके बावजूद, iPhone अभी भी आम जनता के लिए एक “लग्जरी आइटम” ही है.

महंगे फीचर्स या मजबूरी?

Apple हर साल अपने नए मॉडल में बेहतर कैमरा, मजबूत डिजाइन और नई टेक्नोलॉजी देता है. लेकिन जब लोगों की आमदनी ही इतनी कम हो कि फोन खरीदना सालभर की बचत जैसा लगे, तो सवाल उठता है—क्या ये वाकई "अफोर्डेबल" है? भारत जैसे देश में, जहां ज्यादातर लोग हर महीने बजट में जीते हैं, वहां ₹80,000–₹90,000 का फोन खरीदना असल में एक "ड्रीम" ही रह जाता है.

असलियत क्या है?

iPhone 17 जैसे स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी के लिहाज से कमाल के हैं. लेकिन जब आम आदमी की सैलरी और महंगाई को देखा जाए, तो यह सिर्फ एक अमीर वर्ग के लिए ही बना दिखता है.