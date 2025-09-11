भारत में कितने परसेंट लोग खरीदते हैं EMI पर iPhone? छोटे शहरों में बढ़ रहा क्रेज, हुए ऐसे-ऐसे खुलासे

Apple का iPhone 17 लॉन्च होते ही भारत में जबरदस्त चर्चा में है. प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में इसकी डिमांड काफी ज्यादा है. हालांकि, इसकी ऊंची कीमत को देखते हुए बहुत से लोग सोचते थे कि iPhone लेना आसान नहीं होगा. लेकिन नई रिपोर्ट बताती है कि EMI, NBFC लोन और कैशबैक ऑफर्स ने इस बाधा को काफी हद तक दूर कर दिया है.

एक चौथाई खरीदारों ने लिया EMI या लोन का सहारा

Croma (Infiniti Retail Ltd.) की रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी से अगस्त 2025 के बीच हर चार में से एक iPhone खरीदार ने NBFC लोन, क्रेडिट कार्ड EMI या कैशबैक स्कीम का विकल्प चुना. इससे यह साफ है कि लचीले फाइनेंसिंग ऑप्शंस ने प्रीमियम टेक्नोलॉजी को आम लोगों तक पहुंचाने में बड़ा रोल निभाया है.

छोटे शहरों से आ रही है नई डिमांड

रिपोर्ट बताती है कि iPhone की बिक्री सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं है. टियर-2 और टियर-3 शहरों में बिक्री पांच गुना तक बढ़ी है. गुवाहाटी, जबलपुर, वाराणसी और पानीपत जैसे शहरों में iPhone 17 की बिक्री में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई है. वहीं, टियर-1 शहरों में लखनऊ, भोपाल और जयपुर ने 35% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज की है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिर भी मेट्रो शहरों की बादशाहत कायम

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु अब भी iPhone की बिक्री में टॉप पर हैं. जनवरी से अगस्त 2025 के बीच इन तीन शहरों ने मिलकर कुल बिक्री का लगभग एक-तिहाई हिस्सा अपने नाम किया. मेट्रो शहरों से 75% बिक्री हो रही है, लेकिन छोटे शहरों का योगदान अब लगातार बढ़ रहा है.

प्रीमियम टेक अब बन रही है पैन-इंडिया डिमांड

Croma के प्रवक्ता ने कहा कि, “आज टियर 2 और 3 मार्केट हमारे iPhone बिजनेस का एक-तिहाई हिस्सा बन चुके हैं. EMI और लोन जैसे फाइनेंसिंग ऑप्शंस ने उन ग्राहकों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं, जिन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था कि वे iPhone खरीद पाएंगे. अब प्रीमियम टेक सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत में इसकी डिमांड है.”

Croma की भूमिका

Infiniti Retail Ltd., जो Croma ब्रांड के तहत काम करता है, भारत का एक बड़ा ऑर्गनाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है. इसके देशभर में 560 से ज्यादा स्टोर और 200+ शहरों में मौजूदगी है. यही वजह है कि छोटे शहरों में भी iPhone 17 की उपलब्धता आसान हुई है.

FAQ

Q1. कितने खरीदारों ने iPhone 17 EMI या लोन पर खरीदा?

लगभग 25% खरीदारों ने EMI, लोन या कैशबैक ऑफर्स चुने.

Q2. iPhone 17 की बिक्री में किन शहरों का योगदान सबसे ज्यादा है?

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु ने मिलकर एक-तिहाई बिक्री की है.

Q3. क्या छोटे शहरों में iPhone 17 की डिमांड बढ़ी है?

हां, गुवाहाटी, वाराणसी, जबलपुर और पानीपत जैसे शहरों में बिक्री 5 गुना बढ़ी है.

Q4. iPhone 17 की उपलब्धता कैसे आसान हुई?

Croma जैसे बड़े रिटेल नेटवर्क और EMI/लोन विकल्पों ने इसे संभव बनाया.