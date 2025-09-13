आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर्स, ऐसे लगाएं और करें ब्लॉक, मुसीबत आने से पहले जान लें ये प्रोसेस
Digital Security: आज के डिजिटल युग में हमारी पहचान का गलत इस्तेमाल होना बहुत ही साधारण बात है. कई बार लोग हमारी जानकारी का गलत यूज कर हमारे नाम पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर लेते हैं, जिससे फ्रॉड, स्पैम कॉल और दूसरी समस्या का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर एक्टिव हैं. आइए जानते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Sep 13, 2025, 01:50 PM IST
Digital Security: क्या आपको पता है कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं? अक्सर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है. कई बार ऐसा होता है कि हमारी पहचान यानी आईडी का गलत यूज कर अनजान लोग नए सिम कार्ड ले लेते हैं. ऐसे में खतरा हमारे लिए भी बढ़ जाता है. जैसे फ्रॉड, स्पैम कॉल और गलत यूज तक की संभावना रहती है. अगर आपके भी मन में सवाल आ रहा है कि आपके नाम पर कितनी सिम हैं तो परेशानी होने की कोई बात नहीं है. अब आप आसानी से यह चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं. साथ ही अगर कोई नंबर आपने नहीं लिया या अनचाहा नंबर है तो आप उसे तुरंत ब्लाक भी कर सकते हैं. यह सारा प्रोसेस बहुत ही आसान है और मात्र कुछ मिनटों में हो जाता है. आइए जानते हैं.

देश भर में आइडेंटिटी थेफ्ट यानी पहचान चोरी के केस इन दिनों खूब बढ़ गए हैं. लाखों इंटरनेट यूजर्स की गवर्मेंट ID इंटरनेट पर लीक हुई हैं. जिसका इस्तेमाल बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर नया SIM कार्ड लेने तक के लिए लिए लोग कर सकते हैं. एक ही ID पर कई मोबाइल नंबर या SIM कार्ड निकलवाए जा सकते हैं. ऐसे में संभव है कि आपकी ID पर कोई ऐसा सिम निकवा लिया हो जिसके बारे में आपको जानकारी ही न हो. इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने यूजर्स को यह चेक करने का ऑप्शन दिया है कि उनके आधार कार्ड से कितने फोन नंबर लिंक हैं और उन्हें ब्लाक करने का भी ऑप्शन रहता है. आइए जानते हैं..

फॉलो करने होंगे ये स्टेप्स

इसके लिए आपको भारत सरकार के संचार साथी पोर्टल पर यूजर्स को ऑप्शन मिल जाता है, जहां से ये जान सकते हैं कि उनके नाम पर कितने नंबर चल रहे हैं और उन्हें रिपोर्ट कर सकें.

आपको अपने फोन या टैब में सबसे पहले https://tafcop.sancharsaathi.gov.in/telecomUser/ सर्च करना होगा.

यहां आपको मोबाइल नंबर और कैप्चा भरने के बाद उसे वैलिडेट करने के लिए नंबर पर OTP मिलेगा, जिसे दर्ज कर आप वेरीफाई कर लें.

 OTP वेरीफाई करते ही आप लॉगिन कर पाएंगे.

यहां आपको उन सभी नंबरों की लिस्ट दिखेगी जो आपके नाम पर चल रहे हैं.

ऐसे करें अनजान नंबर को रिपोर्ट

अगर लिस्ट में दिखाई दे रहे नंबर से आपका नंबर नहीं है तो आप यहीं से रिपोर्ट भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको नंबर्स की लिस्ट के सामने तीन ऑप्शन दिखाई देंगे. इनमें Not My Number, Not Required और Required शामिल हैं. इनमें से Not My Number ऑप्शन सेलेक्ट कर नीचे दिए गए Report बटन पर क्लिक कर सकते हैं.

