45 डिग्री की भयंकर गर्मी में भी स्लीपर बस कैसे बनती है 'बर्फ का घर'? जानिए कितने टन का होता है AC

How Many Tons AC in Bus: मई-जून की चिलचिलाती गर्मी में सड़क पर कुछ मिनट खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इसी मौसम में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करने वाली AC स्लीपर बसें यात्रियों को ठंडा और आरामदायक माहौल देती हैं. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी बस को ठंडा रखने के लिए कितने टन का एसी लगाया जाता है. क्या इसका कूलिंग सिस्टम घरों में इस्तेमाल होने वाले एसी से अलग होता है?
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Sleeper Bus AC Capacity in Tons: जरा सोचिए, मई-जून की गर्मी में जब पारा 45 डिग्री को पार कर रहा हो और धूप से सड़क पर पैर रखना मुश्किल हो, तब लंबी दूरी का सफर तय करने वाली स्लीपर बसें अंदर से शिमला जैसी ठंडी कैसे बनी रहती है? मई-जून के महीने में जब बाहर लू के थपेड़े चल रहे होते हैं, लेकिन बस का केबिन एकदम ठंडा रहता है. आखिर स्लीपर बस के इस पावरफुल कूलिंग सिस्टम के पीछे कितने टन का एसी लगा होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि घरों में 1 या 2 टन का एसी लगता है, लेकिन इतनी बड़ी और दर्जनों केबिन वाली बस को ठंडा रखने के लिए कितने टन का एसी की जरूरत होती होगी? आइए जानते हैं स्लीपर बसों के इस सुपर कूलिंग मैकेनिज्म को...
स्लीपर बस में AC बस के आकार पर ही निर्भर करता है. अलग-अलग स्लीपर की बसों में अलग अलग क्षमता वाली एसी लगी होती है. बात करें भारत में चलने वाली ज्यादातर स्टैंडर्ड 12 मीटर लंबी स्लीपर बसों की, तो इनमें लगभग 8-10 टन की क्षमता वाला एसी लगा होता है. स्लीपर बस में एसी रूफ-माउंटेड यानी छत पर लगा होता है.
वहीं बात करें प्रीमियम बसों की, तो जो बसें ज्यादा लंबी और प्रीमियम मल्टी-एक्सल यानी 13.5 से 14.5 मीटर लंबी होती हैं, उनमें कूलिंग के लिए भी ज्यादा टन एसी की जरूरत होती है. इन बसों में 11 से 14 टन तक का पॉवरफुल एसी का इस्तेमला किया जाता है. टेक्नोलॉजी की भाषा में कहें तो इन बसों के लिए एसी की कूलिंग पॉवर करीब 30,000 से 45,000 किलो-कैलोरी प्रति घंटा तक होती है.
स्लीपर या लग्जरी बसों में हमारे घरों की तुलना में कहीं ज्यादा पॉवरफुल एसी लगाए जाते हैं. इसके पीछे कई कारण होते हैं. जैसे-
स्लीपर बस के अंदर बड़ा इंटीरियर होता है. बड़ी जगह में हर कोने तक ठंडी हवा पहुंचाने और टेंपरेटर को कंट्रोल में रखने के लिए ज्यादा कूलिंग पॉवर की जरूरत होती है.
स्लीपर बसों में खिड़कियां जो होती है, वो काफी बड़ी होती हैं, जिनसे धूप और बाहरी गर्मी आसानी से अंदर आती रहती है. इससे केबिन का टेंपरेटर तेजी से बढ़ता रहता है और एसी पर भी गर्मी बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है. इसलिए इतने पॉवरफुल एसी का इस्तेमाल किया जाता है.
लंबी दूरी की बसों में एक साथ दर्जनों यात्री सफर करते हैं. हर व्यक्ति के शरीर से लगातार गर्मी निकलती है, जिससे अंदर का तापमान बढ़ता है. आरामदायक माहौल बनाए रखने के लिए एसी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.
रास्ते में बस के रुकने और दरवाजे खुलने पर बाहर की गर्म हवा अंदर आ जाती है. ऐसे में एसी को केबिन को दोबारा जल्दी ठंडा करने के लिए ज्यादा क्षमता की आवश्यकता होती है.
इन्हीं कारणों से बसों में हैवी-ड्यूटी एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जाता है, जिससे भीषण गर्मी में भी यात्रियों को आरामदायक सफर मिल सके.
अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब इतने टन की एसी बस में लगी होती है, तो इसका असर बस के माइलेज पर पड़ता है? जवाब है हां. इसने बड़े और पॉवरफुल एसी को चलाने के लिए बिजली की भी ज्यादा जरूरत होती है. बस का एसी बिजली सीधे इंजन से लेता है. इसे बस के मन इंजन से जुड़े एक पॉवरफुल कंप्रेसर के जरिए चलाया जाता है.
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जब बस का हाई-कैपेसिटी एसी लगातार काम करता है, तो उसकी बिजली जरूरत सीधे इंजन से पूरी होती है. इससे इंजन पर अतिरिक्त लोड बढ़ जाता है और उसे सामान्य स्थिति की तुलना में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. इससे ईंधन की खपत बढ़ जाती है और बस का माइलेज पर असर पड़ता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक एसी के इस्तेमाल से कई मामलों में बस की माइलेज करीब 15 से 20 प्रतिशत तक कम हो सकती है.
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