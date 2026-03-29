3-Star vs 5-Star AC: 3-स्टार खरीदें या 5-स्टार? यहां समझें यूनिट्स का पूरा खेल और महीने भर का खर्च

3-Star vs 5-Star AC: बढ़ती गर्मी के साथ ही घरों में AC की जरूरत महसूस होने लगी है, लेकिन ठंडी हवा के साथ आने वाला बिजली अलग ही टेंशन का कारण बनता है. अक्सर लोग 1.5 टन के 3-स्टार और 5-स्टार AC के बीच के अंतर को लेकर उलझन में रहते हैं. क्या आपको पता है कि सही स्टार रेटिंग वाला एसी आपके महीने के बजट को बिगड़ने से बचा सकता है?
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3-Star vs 5-Star AC: अप्रैल का महीना जैसे-जैसे करीब आ रहा है वैसे-वैसे गर्मी भी अपना असर दिखाना शुरू कर रही है. गर्मी बढ़ने से लोग एयर कंडीशनर यानी AC का इस्तेमाल शुरू कर दिए हैं. लेकिन एसी चलाने से जितनी राहत मिलती है उतना ही डर सताता है बिजली का भारी-भरकम बिल का. अगर आप इस गर्मी में राहत पाने के लिए 1.5 टन का AC खरीदने या चलाने की सोच रहे हैं तो यह जरूर जान लीजिए कि 3-स्टार और 5-स्टार AC के बीच बिजली की खपत में क्या अंतर होता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि हर दिन 10 घंटे एसी चलाने पर आपकी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा और कैसे आप हजारों रुपये बचा सकते हैं.
भारत में गर्मी की शुरुआत होते ही घरों में AC चलने शुरू हो गए हैं. धूप से राहत तो AC से मिल जाती है लेकिन महीने के आखिर में बिजली का बिल पसीने छुड़ा देता है. बिजली का खर्च आपके AC की स्टार रेटिंग और उसके इस्तेमाल के घंटों पर पूरी तरह से तय करता है. आइए जानते हैं 3-स्टार एसी और 5-स्टार AC के खर्च का पूरा गणित-
अगर आपके पास 1.5 टन का एसी है जो 3-स्टार है तो यह यह औसतन 1.5 से 1.7 यूनिट प्रति घंटा बिजली का इस्तेमाल करता है.
अगर आप हर दिन 10 घंटे चलाते हैं तो औसतन 17 यूनिट
महीने की बात करें 30 दिन के लिए करीब 510 यूनिट
कितना आएगा बिल(₹9 प्रति यूनिट की दर से)
₹4,590 प्रति माह
5-स्टार रेटिंग वाले AC बिजली बचाने के लिए ही खासतौर पर डिजाइन किए गए होते हैं. ये 3-स्टार के मुकाबले काफी किफायती साबित होते हैं.
5-स्टार वाले एसी करीब 1.2 यूनिट प्रति घंटा बिजली का इस्तेमाल करते हैं.
अगर आप हर दिन 10 घंटे चलाते हैं तो औसतन 12 यूनिट
महीने के 30 दिन के हिसाब से करीब 360 यूनिट
महीने का बिजली बिल (₹9 प्रति यूनिट की दर से): ₹3,240 प्रति महीना
नोट-
बिजली की कीमत अलग-अलग शहरों में अलग हो सकती है.
तो अगर आप एक 5-स्टार AC इस्तेमाल करते हैं तो आप 3-स्टार के मुकाबले करीब 40% तब ज्यादा बिजली बचा सकते हैं. हालांकि 5-स्टार AC शुरुआत में थोड़े महंगे होते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पैसे बचा सकते हैं.
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अगर आप गर्मी में बिजली बिल ब बिजली बचाना AC को हमेशा 24 डिग्री से 26 डिग्री के बीच चलाएं. यह कूलिंग और बचत का सबसे बेहतरीन बैलेंस है.
अगर संभव हो सके तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला AC चुनें जो लोड के हिसाब से बिजली की खपत कम करता है.
इसके साथ ही समय समय पर एसी की सर्विसिंग भी जरूरी है. गंदे फिल्टर एयरफ्लो को रोकते हैं जिससे कंप्रेसर पर लोड बढ़ता है. इसलिए समय समय पर फिल्टर साफ करवाना चाहिए.
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