कितनी बिजली खाता है इंटरनेट? गूगल सर्च करने पर कितना आता है खर्चा? यहां जान लीजिए सच्चाई

हम रोजाना मोबाइल, लैपटॉप या टीवी पर इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन इसके पीछे चलने वाली बिजली का बिल कितना बड़ा है, यह कम ही लोग जानते हैं.
क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट काम कैसे करता है और इसके लिए कितनी बिजली खर्च होती है? हम रोजाना मोबाइल, लैपटॉप या टीवी पर इंटरनेट यूज करते हैं, लेकिन इसके पीछे चलने वाली बिजली का बिल कितना बड़ा है, यह कम ही लोग जानते हैं.
इंटरनेट कैसे चलता है?
इंटरनेट हवा में लटकता हुआ कोई जादू नहीं है. यह हजारों किलोमीटर लंबी फाइबर ऑप्टिक केबल्स और वायरलेस सिग्नल्स पर आधारित है. जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं या कोई वीडियो देखते हैं, तो आपका डिवाइस ISP (Internet Service Provider) से जुड़ता है. इसके बाद डेटा कई राउटर और स्विच से होकर गुजरता है और आखिर में सर्वर से आपके डिवाइस तक पहुँचता है. यह पूरी प्रक्रिया बहुत तेज है, लेकिन हर स्टेप में बिजली की खपत होती है.
इंटरनेट कितनी बिजली खाता है?
इंटरनेट में कई कंपोनेंट्स शामिल हैं – डेटा सेंटर, नेटवर्क डिवाइस, राउटर, मॉडेम और यूजर डिवाइस. इनमें से सबसे ज्यादा बिजली सर्वर और डेटा सेंटर्स खाते हैं.
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) के अनुसार –
• इंटरनेट हर साल लगभग 200-400 टेरावॉट-ऑवर (TWh) बिजली खाता है.
• यानी रोजाना लगभग 548 से 1096 गीगावॉट-ऑवर (GWh).
• तुलना करें तो यह इतनी बिजली है कि मुंबई जैसे 9 से 18 शहरों को एक दिन तक चलाया जा सके.
साल 2022 में इंटरनेट की खपत दुनिया की कुल बिजली का 1-1.5% रही.
क्यों बढ़ रही है खपत?
इंटरनेट यूजर्स, वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग और AI जैसी टेक्नोलॉजीज की वजह से डेटा ट्रैफिक लगातार बढ़ रहा है. जैसे-जैसे मांग बढ़ेगी, वैसे-वैसे डेटा सेंटर्स और सर्वर की बिजली खपत भी बढ़ेगी.
डेटा सेंटर्स और ग्रीन एनर्जी
एक रिपोर्ट के मुताबिक –
• दुनिया के लगभग 50% डेटा सेंटर अब 5,000 से ज्यादा सर्वर्स से लैस हैं.
• ये आम तौर पर 1,000 वर्ग मीटर से भी बड़े होते हैं.
• Microsoft Azure, Google Cloud और Amazon Web Services (AWS) जैसे दिग्गज कंपनियां इनका इस्तेमाल करती हैं.
• अकेले AWS पर ही दुनिया की 5.8% वेबसाइट्स होस्ट होती हैं.
अच्छी बात यह है कि अब कई कंपनियां अपनी बिजली खपत को रिन्यूएबल एनर्जी (सोलर, विंड) से पूरा करने लगी हैं. इससे न सिर्फ उनका खर्च कम होता है बल्कि प्रदूषण भी घटता है.
FAQ
Q1. इंटरनेट कितनी बिजली खाता है?
इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार, इंटरनेट हर साल 200-400 TWh बिजली खाता है.
Q2. सबसे ज्यादा बिजली कौन खाता है – सर्वर या डिवाइस?
सबसे ज्यादा बिजली डेटा सेंटर और सर्वर खाते हैं, जबकि राउटर और डिवाइस की खपत कम होती है.
Q3. क्या कंपनियां ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर रही हैं?
हाँ, Google, Microsoft और Amazon जैसी कंपनियां अब अपने डेटा सेंटर्स में सौर और पवन ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं.
Q4. इंटरनेट की बिजली खपत क्यों बढ़ रही है?
क्योंकि वीडियो स्ट्रीमिंग, गेमिंग, क्लाउड सर्विस और AI जैसी टेक्नोलॉजीज तेजी से बढ़ रही हैं.
मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें