22 सितंबर से नए GST रेट्स लागू, कितनी कम होने वाली है मोबाइल और लैपटॉप की कीमतें, खरीदारी से पहले जानें जरूरी बातें
Advertisement
trendingNow12931313
Hindi Newsटेक

22 सितंबर से नए GST रेट्स लागू, कितनी कम होने वाली है मोबाइल और लैपटॉप की कीमतें, खरीदारी से पहले जानें जरूरी बातें

22 सितंबर ने नए टैक्स रेट्स लागू होने जा रहे हैं. ऐसे में कई चीजों पर लगने वाला टैक्स कम या ज्यादा होने वाला है. वहीं, चलिए जान लेते हैं कि इन नई टैक्स स्लैब में मोबाइल और लैपटॉप पर की कीमतों में कितना बदलाव होने वाला है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Sep 21, 2025, 04:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

22 सितंबर से नए GST रेट्स लागू, कितनी कम होने वाली है मोबाइल और लैपटॉप की कीमतें, खरीदारी से पहले जानें जरूरी बातें

GST परिषद द्वारा तय किए गए नए टैक्स रेट्स को कल यानी सोमवार, 22 सितंबर से लागू किया जा रहा है. हालांकि, इस टैक्स स्लैब्स में मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि इन डिवाइस पर अब भी पहले की तरह ही 18% GST लागू रहेगा. इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि हाई टेक प्रोडक्ट्स को इस बार की संशोधित टैक्स स्लैब में शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोनिक सामान या गैजेट्स खरीदने के लिए कीमतें कम होने का इंतजार कर रहे थे तो आपका ये इंतजार बेकार जाने वाला है.

पुराने रेट पर पड़ेंगे मोबाइल-लैपटॉप
इसका सीधा असर यह होगा कि ग्राहकों को मोबाइल और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पुराने टैक्स रेट पर ही खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि इन पर कोई राहत नहीं दी गई है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने जानबूझकर इन हाई टेक प्रोडक्ट्स के टैक्स रेट्स में बदलाव नहीं किया, ताकि इंडस्ट्री की लागत स्थिर बनी रहे और बाजार में संतुलन बना रहे.

क्या है सरकार की रणनीति?
सरकार के इस फैसले से बेशक ग्राहकों को कोई राहत न दिखाई दे, लेकिन यह तकनीकी उद्योग के लिए एक स्थिर माहौल का इशारा है. वहीं, मोबाइल और लैपटॉप बनाने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्शन शेड्यूल और स्टॉक मैनेजमेंट में आसानी होगी, क्योंकि टैक्स रेट में अचानक कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में इससे उनकी लागत और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर भी असर नहीं पड़ेगा. दूसरी ओर रिटेलर्स भी पहले से तय कीमतों पर ही बिक्री जारी रख पाएंगे, जिससे बाजार में अस्थिरता की संभावना काफी कम हो जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Apple MacBook Air M4 पर बंपर डील, सेल से पहले ही यहां इतना सस्ता हुआ लैपटॉप

इन प्रोडक्ट्स पर राहत
एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही मोबाइल और लैपटॉप पर टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है, लेकिन किचन और ब्यूटी जैसे डेसी इस्तेमाल में आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट में कटौती से खरीदारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है. जब लोग इन जरूरी सामानों पर कम पैसे खर्च करेंगे तो उनके पास कुछ अतिरिक्त बजट बचेगा, जिसे वे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदने में लगा सकते हैं.

रेट पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव
मोबाइल और लैपटॉप सेगमेंट की दिग्गज कंपनियों जैसे Samsung, Apple, Lenovo और Dell ने साफ कर दिया है कि हालिया टैक्स स्लैब बदलावों का उनके प्रोडक्ट्स की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इन ब्रांड्स का कहना है कि उपभोक्ता पहले की तरह ही मौजूदा रेट और चल रहे ऑफर्स के आधार पर खरीदारी करते रहेंगे.

iPhone 17 के इस मॉडल के लिए मची लूट, Apple को देने पड़ गए ये ऑर्डर

कीमतों से उम्मीदें छोड़कर खरीदे डिवाइस
फिलहाल स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीदने वालों को कीमतों में राहत की उम्मीद छोड़नी होगी, क्योंकि इन पर टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. नई GST स्लैब का असर कुछ घरेलू और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर ही नजर आएगा. ऐसे में हाई टेक गैजेट्स अपनी पुरानी कीमतों पर ही बिकते रहेंगे. इस स्थिति में उपभोक्ताओं को समझदारी से बजट प्लान करना होगा और अलग-अलग ब्रांड्स पर मिलने वाले ऑफर्स की तुलना करके सही समय पर खरीदारी करनी होगी, जिससे वे अपने पैसों का बेहतर इस्तेमाल कर पाएं.

About the Author
author img
Bhawna Sahni

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में काम कर चुकी हैं. मास...और पढ़ें

TAGS

GSTmobiles

Trending news

'नवरात्रि, टैरिफ या फिर GST...', कुछ देर में पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित
pm modi speech LIVE updates
'नवरात्रि, टैरिफ या फिर GST...', कुछ देर में पीएम मोदी करेंगे देश को संबोधित
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
PM Modi address
नोटबंदी, कोविड, किसान आंदोलन और..पीएम ने कब-कब किया देश को संबोधित, आज क्या होगा खास
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
Karnataka News in Hindi
'जाति सर्वे के डेटा का आरक्षण में नहीं करेंगे यूज', बोले कर्नाटक के CM सिद्धारमैया
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को बदनाम करने का विदेशी टूलकिट चला रही है कांग्रेस
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
Priyanka Gandhi Wayanad Visit
प्रियंका गांधी से क्यों नाराज हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता? खुलकर सामने आई अंदरूनी कलह
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
Viral News
ट्रेन में रंगे हाथों बेडशीट चोरी करते पकड़े गए यात्री, बैग खुलवाते ही उड़ गए होश
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
PM Modi
अमित शाह की पीएम मोदी से कैसे हुई दोस्ती? सियासी पिच पर नहीं देखी होगी ऐसी जुगलबंदी
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
Chandigarh heritage furniture
विदेशों में लाखों-करोड़ों में बिक रहे चंडीगढ़ से चुराए फर्नीचर, क्या है खासियत?
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
Fake news influencer arrested
‘शहर में राउडीगिरी बेकाबू’ पोस्ट वायरल इंफ्लुएंसर गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
Eknath Shinde
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का 'X' अकाउंट हैक
;