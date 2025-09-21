22 सितंबर से नए GST रेट्स लागू, कितनी कम होने वाली है मोबाइल और लैपटॉप की कीमतें, खरीदारी से पहले जानें जरूरी बातें

GST परिषद द्वारा तय किए गए नए टैक्स रेट्स को कल यानी सोमवार, 22 सितंबर से लागू किया जा रहा है. हालांकि, इस टैक्स स्लैब्स में मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि इन डिवाइस पर अब भी पहले की तरह ही 18% GST लागू रहेगा. इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है कि हाई टेक प्रोडक्ट्स को इस बार की संशोधित टैक्स स्लैब में शामिल नहीं किया गया है. ऐसे में अगर आप कोई भी इलेक्ट्रोनिक सामान या गैजेट्स खरीदने के लिए कीमतें कम होने का इंतजार कर रहे थे तो आपका ये इंतजार बेकार जाने वाला है.

पुराने रेट पर पड़ेंगे मोबाइल-लैपटॉप

इसका सीधा असर यह होगा कि ग्राहकों को मोबाइल और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान पुराने टैक्स रेट पर ही खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि इन पर कोई राहत नहीं दी गई है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने जानबूझकर इन हाई टेक प्रोडक्ट्स के टैक्स रेट्स में बदलाव नहीं किया, ताकि इंडस्ट्री की लागत स्थिर बनी रहे और बाजार में संतुलन बना रहे.

क्या है सरकार की रणनीति?

सरकार के इस फैसले से बेशक ग्राहकों को कोई राहत न दिखाई दे, लेकिन यह तकनीकी उद्योग के लिए एक स्थिर माहौल का इशारा है. वहीं, मोबाइल और लैपटॉप बनाने वाली कंपनियों को अपने प्रोडक्शन शेड्यूल और स्टॉक मैनेजमेंट में आसानी होगी, क्योंकि टैक्स रेट में अचानक कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे में इससे उनकी लागत और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी पर भी असर नहीं पड़ेगा. दूसरी ओर रिटेलर्स भी पहले से तय कीमतों पर ही बिक्री जारी रख पाएंगे, जिससे बाजार में अस्थिरता की संभावना काफी कम हो जाएगी.

इन प्रोडक्ट्स पर राहत

एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही मोबाइल और लैपटॉप पर टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई है, लेकिन किचन और ब्यूटी जैसे डेसी इस्तेमाल में आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैक्स रेट में कटौती से खरीदारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ सकती है. जब लोग इन जरूरी सामानों पर कम पैसे खर्च करेंगे तो उनके पास कुछ अतिरिक्त बजट बचेगा, जिसे वे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे स्मार्टफोन या लैपटॉप खरीदने में लगा सकते हैं.

रेट पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव

मोबाइल और लैपटॉप सेगमेंट की दिग्गज कंपनियों जैसे Samsung, Apple, Lenovo और Dell ने साफ कर दिया है कि हालिया टैक्स स्लैब बदलावों का उनके प्रोडक्ट्स की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. इन ब्रांड्स का कहना है कि उपभोक्ता पहले की तरह ही मौजूदा रेट और चल रहे ऑफर्स के आधार पर खरीदारी करते रहेंगे.

कीमतों से उम्मीदें छोड़कर खरीदे डिवाइस

फिलहाल स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीदने वालों को कीमतों में राहत की उम्मीद छोड़नी होगी, क्योंकि इन पर टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. नई GST स्लैब का असर कुछ घरेलू और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर ही नजर आएगा. ऐसे में हाई टेक गैजेट्स अपनी पुरानी कीमतों पर ही बिकते रहेंगे. इस स्थिति में उपभोक्ताओं को समझदारी से बजट प्लान करना होगा और अलग-अलग ब्रांड्स पर मिलने वाले ऑफर्स की तुलना करके सही समय पर खरीदारी करनी होगी, जिससे वे अपने पैसों का बेहतर इस्तेमाल कर पाएं.