22 सितंबर के बाद खरीदेंगे 1.5 टन AC और 55-इंच TV तो कितनी होगी बचत? देखकर खिल-खिला उठेंगे आप

Trending Photos
GST reduction 2025: भारत में त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी आई है. GST काउंसिल की 56वीं बैठक में बड़े बदलाव किए गए हैं, जो 22 सितंबर 2025 (नवरात्रि के पहले दिन) से लागू होंगे. इस मीटिंग में 12% और 28% टैक्स स्लैब को हटा दिया गया है. अब कई घरेलू सामान जो 28% GST के दायरे में आते थे, उन्हें 18% स्लैब में ला दिया गया है. वहीं, 12% वाले सामान को अब 5% स्लैब में कर दिया गया है. कुछ प्रोडक्ट्स पर तो GST पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.
इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज पर GST घटा
सबसे बड़ा फायदा इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज पर मिलेगा. एसी, टीवी और वॉशिंग मशीन जैसे प्रोडक्ट्स पर 28% से घटाकर 18% GST कर दिया गया है.
AC पर बचत
पहले 1 टन AC जिसकी कीमत ₹30,000 है, उस पर 28% टैक्स यानी ₹8,400 देना पड़ता था. अब 18% GST के हिसाब से सिर्फ ₹5,400 टैक्स लगेगा. यानी सीधी ₹3,000 की बचत.
|AC
|Approx Base Price
|Old GST 28%
|New GST 18%
|Saving
|1 Ton
|₹30,000
|₹8,400
|₹5,400
|₹3,000
|1.5 Ton
|₹40,000
|₹11,200
|₹7,200
|₹4,000
|2 Ton
|₹50,000
|₹14,000
|₹9,000
|₹5,000
TV पर बचत
32 इंच से बड़े LCD और LED टीवी पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.
|TV Size
|Base Price
|Old GST 28%
|New GST 18%
|Saving
|43-inch
|₹20,000
|₹5,600
|₹3,600
|₹2,000
|50-inch
|₹30,000
|₹8,400
|₹5,400
|₹3,000
|55-inch
|₹40,000
|₹11,200
|₹7,200
|₹4,000
|65-inch
|₹50,000
|₹14,000
|₹9,000
|₹5,000
|75-inch
|₹60,000
|₹16,800
|₹10,800
|₹6,000
इस बदलाव से अब बड़े टीवी खरीदना पहले से सस्ता हो जाएगा.
डिशवॉशिंग मशीन और अन्य प्रोडक्ट्स
डिशवॉशिंग मशीन, मॉनिटर्स और प्रोजेक्टर्स पर भी टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.
उदाहरण के लिए, अगर डिशवॉशिंग मशीन ₹10,000 की है तो पहले उस पर ₹2,800 टैक्स लगता था. अब सिर्फ ₹1,800 लगेगा. यानी सीधी ₹1,000 की बचत.
क्यों है यह बदलाव खास?
• त्योहारों के सीजन में इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेज की खरीदारी सबसे ज्यादा होती है.
• टैक्स कम होने से कंपनियां भी डिस्काउंट और ऑफर्स देने के लिए तैयार होंगी.
• मिडिल क्लास परिवारों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी.
इस फैसले से उम्मीद है कि अप्लायंसेज की डिमांड बढ़ेगी और बाजार में रौनक लौटेगी.
Q1. GST के नए रेट कब से लागू होंगे?
22 सितंबर 2025 से, जो नवरात्रि का पहला दिन है.
Q2. AC पर कितनी बचत होगी?
1 टन AC पर करीब ₹3,000 और 2 टन AC पर ₹5,000 तक.
Q3. क्या टीवी भी सस्ते होंगे?
हां, 43-इंच टीवी पर ₹2,000 से लेकर 75-इंच टीवी पर ₹6,000 तक की बचत होगी.
Q4. क्या छोटे प्रोडक्ट्स पर भी असर पड़ेगा?
हां, डिशवॉशिंग मशीन, मॉनिटर और प्रोजेक्टर पर भी टैक्स कम हुआ है.